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Μέχρι 4 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση.

Η προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2025-2026 ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ανέρχεται στο 50% του ποσού που δικαιούνται με ελάχιστο όριο τα 80 ευρώ.

Η προκαταβολή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 ενώ το επίδομα χορηγείται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές ή όσους κατοικούν σε δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, όπου οι αιτούντες δηλώνουν το μέσο θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό του επιδόματος.

Το επίδομα θέρμανσης

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές είναι τα εξής:

– Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

– Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση δεν θα εγκριθεί.

Για να λυθεί το ζήτημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (4 Δεκεμβρίου 2026), να κάνουν ανάκληση της αίτησης και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

– Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

– Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άλλο καύσιμο (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης).