Wall Street: Έρχονται ακόμη πιο ταραχώδεις ημέρες μετά την κατάρρευση του τεχνολογικού τομέα

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Η Wall Street δέχτηκε μια πολυαναμενόμενη έκρηξη μεταβλητότητας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αφού τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών ενέτειναν την ανησυχία γύρω από την ανοδική πορεία που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe έφτασε την Παρασκευή στο υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τον Απρίλιο, καθώς ο S&P 500 σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούνιο.

Τώρα οι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω αναταράξεις αυτή την εβδομάδα, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και των αποτελεσμάτων της Nvidia που αναμένονται αργότερα τον Νοέμβριο.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe έφτασε την Παρασκευή στο υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τον Απρίλιο, καθώς ο S&P 500 σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούνιο. Η πριμοδότηση για τα δικαιώματα πώλησης (puts) που προστατεύουν από περαιτέρω απώλειες αυξήθηκε επίσης, όπως και οι συσχετίσεις μεταξύ των μετοχών, κάτι που μπορεί να σηματοδοτεί ευρύτερη πίεση στην αγορά. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί παραμένουν αρκετά κάτω από τα επίπεδα του Μαρτίου, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Tι ανησυχεί τους επενδυτές της Wall Street

Με την Nvidia να αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη της, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon.com, της Alphabet και της Intel, οι επενδυτές προετοιμάζονται για περισσότερα επεισόδια μεταβλητότητας. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ για την πιθανή επίδρασή τους στον πόλεμο στο Ιράν και στην εγχώρια οικονομική πολιτική.

«Αυτό μοιάζει περισσότερο με μια ανοδική εναλλαγή, με βασικό χαρακτηριστικό την υποτίμηση, παρά με την αρχή μιας γενικευμένης επιδείνωσης της αγοράς», δήλωσε στο Bloomberg ο Florian Ielpo, επικεφαλής της μακροοικονομικής έρευνας στη Lombard Odier Investment Management.

Μέχρι στιγμής, η τελευταία πτώση έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της τεχνολογίας, με τους επενδυτές να απομακρύνονται από τις εταιρείες με υψηλές επιδόσεις που ηγήθηκαν των κερδών φέτος, σημειώνει το Bloomberg.

Η πραγματοποιημένη μεταβλητότητα 60 ημερών στον αμερικανικό δείκτη αναφοράς την περασμένη εβδομάδα άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω του ενός έτους, με τη χαμηλή συσχέτιση που παρατηρήθηκε φέτος και την τάση των επενδυτών σε επιλογές μηδενικής διάρκειας να αγοράζουν σε πτώσεις και να πωλούν σε αναρτήσεις να συμβάλλουν στον περιορισμό των διακυμάνσεων.

Η πτώση προς το τέλος της εβδομάδας έρχεται σε μια χρονιά που έχει διανυθεί σχετικά ήρεμα. Ενώ το 2025 σημειώθηκε μια σειρά ακραίων διακυμάνσεων στην αγορά λόγω της αναταραχής με τους δασμούς τον Απρίλιο, το 2026 οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τις απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και στα επιτόκια.

Kάποιοι ποντάρουν στην ανάκαμψη

Ωστόσο, ακόμη και καθώς ο δείκτης Nasdaq 100, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, ολοκλήρωσε τον χειρότερο μήνα του από το 2025, ορισμένοι επενδυτές στοιχημάτιζαν σε ανάκαμψη. Την Παρασκευή παρατηρήθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις αγοράς δικαιωμάτων αγοράς (call) και spread δικαιωμάτων αγοράς στους δείκτες αναφοράς, καθώς και σε μερικές από τις πιο πληγείσες μετοχές τεχνολογίας, όπως η Intel.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ήταν σχετικά ακριβά πριν από τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις προς το τέλος της εβδομάδας, με τον δείκτη VIX να βρίσκεται στο ανώτερο άκρο του εύρους των τελευταίων πέντε ετών, σε σύγκριση με τις πραγματοποιημένες διακυμάνσεις των τελευταίων 20 ημερών.

Πέρα από τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν — οι οποίες θα μπορούσαν να καθορίσουν την κατεύθυνση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης — καθώς και τις τιμές του πετρελαίου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ορισμένοι επενδυτές φάνηκαν να προετοιμάζονται για το τέλος του πολέμου, ο οποίος έχει περιορίσει την προσφορά από την περιοχή εδώ και μήνες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν αγορές call spreads στις μετοχές των Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. και General Electric Co., εταιρείες που θα επωφεληθούν όλες από την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Ο άγνωστος παράγοντας παραμένει η αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και πιστεύω ότι έχουμε δει προετοιμασία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέσω ορισμένων call spreads στις αεροπορικές εταιρείες και στη GE», δήλωσε ο Christopher Jacobson, συνυπεύθυνος στρατηγικής παραγώγων της Susquehanna International Group.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θεωρούνται λιγότερο σημαντικές από τα κέρδη και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την αποτίμηση του κινδύνου του γεγονότος από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης του S&P 500 να παραμένει σχετικά σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, σε μεταβολή περίπου 0,9% για την επόμενη συνεδρίαση.

Μια ανάλυση των ετών των ενδιάμεσων εκλογών και της μεταβλητότητας των αγορών, από τον Brett Friedman, συνεργάτη της Winhall Analytics/OptionMetrics, δείχνει ότι κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών παρατηρούνται υψηλότερες αποδόσεις στις αγορές και χαμηλότερη μεταβλητότητα. Ωστόσο, ο Friedman επισημαίνει ότι τα έτη κατά τα οποία ο έλεγχος του Κογκρέσου αλλάζει δραματικά, οι αποδόσεις είναι λιγότερο σταθερές και πιο επιρρεπείς σε αρνητικά αποτελέσματα.

Με τις πρόσφατες εισροές κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές σε μοχλευμένα ETF τεχνολογίας, οι διακυμάνσεις στον τομέα των ημιαγωγών ενδέχεται να ενταθούν λόγω των ροών αναπροσαρμογής των ETF, τα οποία αγοράζουν κατά τη διάρκεια των ανοδικών τάσεων και πωλούν κατά τη διάρκεια των πτωτικών τάσεων, προκειμένου να διατηρήσουν τη στοχευόμενη μόχλευση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η πτώση των τιμών θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους επενδυτές να τοποθετηθούν εν όψει μιας ανάκαμψης. Με τα hedge funds να διατηρούν χαμηλή καθαρή έκθεση, οι θετικές μακροοικονομικές ειδήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική ανοδική μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους εν όψει μιας ράλι στο τέλος του έτους.

«Με τη μεταβλητότητα σε χαμηλά επίπεδα και τα hedge funds να διατηρούν περιορισμένη καθαρή έκθεση, τα δικαιώματα αγοράς (calls) προσφέρουν έναν ελκυστικό τρόπο για τη διατήρηση της ανοδικής έκθεσης έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ielpo της Lombard Odier Investment Management.