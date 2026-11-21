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Τη διάκριση «Microsoft Partner of the Year 2026» απέσπασε η Veracloud για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η βράβευση αφορά έργο που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και αποτελεί την τρίτη συνολικά αναγνώρισή της από τη Microsoft, μετά τις διακρίσεις του 2021 και του 2025.

Η Veracloud, η οποία παρέχει υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης υποδομών πληροφορικής, συνδέει τη νέα διάκριση με την εξειδίκευσή της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών έργων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Microsoft Cloud και Security. Όπως αναφέρει, η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε 4.500 υποψηφιότητες συνεργατών της Microsoft διεθνώς.

Στο επίκεντρο η ελληνική αγορά

Η υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα αναδεικνύει τη δραστηριότητα της Veracloud στην εγχώρια αγορά, αν και δεν ανακοινώθηκε ο πελάτης, το οικονομικό σκέλος ή τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου που συνδέεται με τη βράβευση.

Ο Δημήτρης Πουτούρης, επικεφαλής Cloud Μετασχηματισμού και Εμπορικής Ανάπτυξης της Veracloud στην Ελλάδα, χαρακτήρισε τη διάκριση επιβεβαίωση της στρατηγικής της εταιρείας. Έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να λειτουργεί ως στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Στεκόμαστε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις ως στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης, επιταχύνοντας τον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό με λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και δημιουργούν μετρήσιμη αξία», δήλωσε ο ίδιος.

Επενδύσεις σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI

Η τεχνολογική προσέγγιση της Veracloud βασίζεται στη στρατηγική «Cloud-First & Secure-by-Design», με προτεραιότητα στην αξιοποίηση του cloud και στην ενσωμάτωση της ασφάλειας από το στάδιο του σχεδιασμού. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται λύσεις Microsoft Azure, Microsoft Sentinel, Microsoft 365 και Microsoft Defender, τις οποίες αξιοποιεί για την ανάπτυξη και προστασία επιχειρησιακών υποδομών.

Η εταιρεία ενισχύει τις επενδύσεις της σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και δυνατότητες Cloud Engineering, καθώς και σε πρακτικές ασφαλούς και υπεύθυνης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Στις προτεραιότητές της εντάσσεται επίσης η υποστήριξη των οργανισμών ως προς τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο συνιδρυτής της Veracloud, John Ellul, συνέδεσε τη βράβευση με τη δουλειά της ομάδας και τη δέσμευση της εταιρείας στην παροχή ασφαλών υπηρεσιών cloud και Managed IT. Όπως ανέφερε, η στρατηγική της παραμένει προσανατολισμένη στην υποστήριξη οργανισμών στη Μάλτα, την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, με αξιοποίηση του οικοσυστήματος Microsoft Cloud.

Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή

Με έδρα τη Μάλτα και παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Veracloud δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001 και παρέχει υπηρεσίες Managed IT, Cloud και Cybersecurity.

Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται η διαχείριση υποδομών πληροφορικής, λύσεις σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας και υπηρεσίες Managed Detection and Response, δηλαδή διαχειριζόμενης ανίχνευσης και απόκρισης σε απειλές, σε 24ωρη βάση. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη επιχειρήσεων που μεταφέρουν λειτουργίες στο cloud και επιδιώκουν να ενισχύσουν παράλληλα την προστασία των συστημάτων τους.