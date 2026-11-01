Κίνα: Μια αγορά δισεκατομμυρίων που κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει

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Η Κίνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές αγορές του πλανήτη για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές, τεράστιο τηλεοπτικό κοινό, ισχυρές εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες δισεκατομμυρίων έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς προορισμούς για αθλητικές διοργανώσεις, συλλόγους, αθλητές και πολυεθνικές εταιρείες. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτή την αγορά συνοδεύεται από έναν σημαντικό κίνδυνο: μια πολιτική ή δημόσια αντιπαράθεση μπορεί να ανατρέψει μέσα σε λίγες ώρες εμπορικές σχέσεις που χτίζονταν επί χρόνια.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη υπόθεση του Γάλλου σούπερ σταρ Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα έπειτα από σχόλιο που αποδόθηκε σε αυτόν σχετικά με τον Μάο Τσε Τουνγκ. Η αναφορά στον ιστορικό ηγέτη της Κίνας προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα κινεζικές εταιρείες που συνεργάζονταν εμπορικά με τον ποδοσφαιριστή να ανακοινώσουν τη διακοπή των συνεργασιών τους. Μεταξύ αυτών ήταν οι Dongpeng, Mengniu και Milkground. Τα οικονομικά μεγέθη των συμφωνιών, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις ή εκκρεμείς πληρωμές, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και οι πιο ισχυρές εμπορικές συμφωνίες. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τα συμβόλαια διαφημιστικής προβολής αθλητών, αλλά επεκτείνεται στις πωλήσεις αθλητικών προϊόντων, στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στη διοργάνωση διεθνών αγώνων.

Το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα της Κίνας

Η σημασία της κινεζικής αγοράς αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του NBA. Το 2019, η αμερικανική λίγκα ανανέωσε τη συμφωνία ψηφιακών δικαιωμάτων με την κινεζική πλατφόρμα Tencent για πέντε σεζόν, έναντι ποσού που εκτιμήθηκε σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, τα σχετικά προγράμματα είχαν συγκεντρώσει περίπου 490 εκατομμύρια θεατές στην Κίνα.

Αντίστοιχη είναι η σημασία της αγοράς και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ισπανική LaLiga υπέγραψε συμφωνία με την China Mobile Migu για τη μετάδοση των 380 αγώνων κάθε αγωνιστικής περιόδου στην ηπειρωτική Κίνα έως το 2030, χωρίς να δημοσιοποιήσει το οικονομικό αντίτιμο.

Όταν το μποϊκοτάζ φτάνει στις πωλήσεις

Η εμπορική έκθεση έγινε ιδιαίτερα εμφανής το 2021, όταν οι Nike και Adidas αντιμετώπισαν κύμα αντιδράσεων στην Κίνα εξαιτίας παλαιότερων δηλώσεών τους σχετικά με τις ανησυχίες για τη χρήση βαμβακιού από την περιοχή Σιντζιάνγκ.

Οι επιπτώσεις αποτυπώθηκαν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, οι πωλήσεις των επίσημων καταστημάτων των δύο εταιρειών στην κινεζική πλατφόρμα Tmall υποχώρησαν κατά 59% για τη Nike και 78% για την Adidas σε ετήσια βάση. Η Adidas ανακοίνωσε αργότερα πτώση 15% των πωλήσεών της στην ευρύτερη περιοχή της Μεγάλης Κίνας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, επισημαίνοντας ότι στην εξέλιξη συνέβαλαν πολλοί παράγοντες.

Το προηγούμενο της NBA και η υπόθεση του Χονγκ Κονγκ

Το 2019, η NBA βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή εμπορική κρίση μετά από ανάρτηση του τότε στελέχους των Houston Rockets, Ντάριλ Μόρεϊ, με την οποία εξέφραζε υποστήριξη στις διαδηλώσεις του Χονγκ Κονγκ. Η αντίδραση στην Κίνα οδήγησε σε αναστολές τηλεοπτικών μεταδόσεων και χορηγικών συνεργασιών.

Ο επίτροπος της NBA, Άνταμ Σίλβερ, εκτίμησε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι η επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να κοστίσει στη λίγκα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πιθανότατα λιγότερα από 400 εκατομμύρια. Μεταγενέστερη εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε από το ESPN υπολόγισε την καθαρή αρνητική επίπτωση για την περίοδο 2019-2020 σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Το κόστος της αποχώρησης

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην παραμονή μιας εταιρείας ή διοργάνωσης στην κινεζική αγορά. Η αποχώρηση μπορεί επίσης να έχει βαρύ οικονομικό τίμημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της WTA, της επαγγελματικής ομοσπονδίας γυναικείου τένις, η οποία ανέστειλε τα τουρνουά της στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της τενίστριας Πενγκ Σουάι, μετά τις καταγγελίες της για σεξουαλική επίθεση από πρώην υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο.

Η απόφαση επηρέασε μια αγορά που το 2019 φιλοξένησε εννέα διοργανώσεις με συνολικά 30,4 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Η WTA ανακοίνωσε την επιστροφή της στην Κίνα τον Απρίλιο του 2023, επισημαίνοντας το σημαντικό κόστος που συνεπαγόταν η παρατεταμένη απουσία της.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Κίνα παραμένει μια αγορά τεράστιας οικονομικής σημασίας, αλλά τα έσοδα που συνδέονται με αυτήν δεν είναι ποτέ απολύτως εξασφαλισμένα. Για αθλητές, εταιρείες και διεθνείς διοργανώσεις, η πρόκληση είναι να διατηρήσουν την εμπορική τους παρουσία, υπολογίζοντας παράλληλα τους πολιτικούς, κοινωνικούς και reputational κινδύνους.

Στον σύγχρονο παγκόσμιο αθλητισμό, μια εμπορική συμφωνία μπορεί να αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά μια δημόσια αντιπαράθεση μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθοριστική με μια οικονομική κρίση. Και αυτός είναι ο λόγος που η κινεζική αγορά παραμένει ταυτόχρονα μια ευκαιρία που δύσκολα αγνοείται και ένας επιχειρηματικός κίνδυνος που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει.

Πηγή in.gr