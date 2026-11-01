 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Sports"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Sports"
}

Κίνα: Μια αγορά δισεκατομμυρίων που κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει

Από τον Κιλιάν Εμπαπέ και το κινεζικό μποϊκοτάζ μέχρι τις κρίσεις της NBA, της Adidas και της Nike, η κινεζική αγορά αποδεικνύεται ταυτόχρονα τεράστια εμπορική ευκαιρία

Business of Sport 01.11.2026, 23:55
Σχολιάστε
Κίνα: Μια αγορά δισεκατομμυρίων που κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει
Γιώργος Μαζιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Κίνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές αγορές του πλανήτη για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές, τεράστιο τηλεοπτικό κοινό, ισχυρές εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες δισεκατομμυρίων έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς προορισμούς για αθλητικές διοργανώσεις, συλλόγους, αθλητές και πολυεθνικές εταιρείες. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτή την αγορά συνοδεύεται από έναν σημαντικό κίνδυνο: μια πολιτική ή δημόσια αντιπαράθεση μπορεί να ανατρέψει μέσα σε λίγες ώρες εμπορικές σχέσεις που χτίζονταν επί χρόνια.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη υπόθεση του Γάλλου σούπερ σταρ Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα έπειτα από σχόλιο που αποδόθηκε σε αυτόν σχετικά με τον Μάο Τσε Τουνγκ. Η αναφορά στον ιστορικό ηγέτη της Κίνας προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα κινεζικές εταιρείες που συνεργάζονταν εμπορικά με τον ποδοσφαιριστή να ανακοινώσουν τη διακοπή των συνεργασιών τους. Μεταξύ αυτών ήταν οι Dongpeng, Mengniu και Milkground. Τα οικονομικά μεγέθη των συμφωνιών, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις ή εκκρεμείς πληρωμές, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και οι πιο ισχυρές εμπορικές συμφωνίες. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τα συμβόλαια διαφημιστικής προβολής αθλητών, αλλά επεκτείνεται στις πωλήσεις αθλητικών προϊόντων, στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στη διοργάνωση διεθνών αγώνων.

Το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα της Κίνας

Η σημασία της κινεζικής αγοράς αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του NBA. Το 2019, η αμερικανική λίγκα ανανέωσε τη συμφωνία ψηφιακών δικαιωμάτων με την κινεζική πλατφόρμα Tencent για πέντε σεζόν, έναντι ποσού που εκτιμήθηκε σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, τα σχετικά προγράμματα είχαν συγκεντρώσει περίπου 490 εκατομμύρια θεατές στην Κίνα.

Αντίστοιχη είναι η σημασία της αγοράς και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ισπανική LaLiga υπέγραψε συμφωνία με την China Mobile Migu για τη μετάδοση των 380 αγώνων κάθε αγωνιστικής περιόδου στην ηπειρωτική Κίνα έως το 2030, χωρίς να δημοσιοποιήσει το οικονομικό αντίτιμο.

Όταν το μποϊκοτάζ φτάνει στις πωλήσεις

Η εμπορική έκθεση έγινε ιδιαίτερα εμφανής το 2021, όταν οι Nike και Adidas αντιμετώπισαν κύμα αντιδράσεων στην Κίνα εξαιτίας παλαιότερων δηλώσεών τους σχετικά με τις ανησυχίες για τη χρήση βαμβακιού από την περιοχή Σιντζιάνγκ.

Οι επιπτώσεις αποτυπώθηκαν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, οι πωλήσεις των επίσημων καταστημάτων των δύο εταιρειών στην κινεζική πλατφόρμα Tmall υποχώρησαν κατά 59% για τη Nike και 78% για την Adidas σε ετήσια βάση. Η Adidas ανακοίνωσε αργότερα πτώση 15% των πωλήσεών της στην ευρύτερη περιοχή της Μεγάλης Κίνας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, επισημαίνοντας ότι στην εξέλιξη συνέβαλαν πολλοί παράγοντες.

Το προηγούμενο της NBA και η υπόθεση του Χονγκ Κονγκ

Το 2019, η NBA βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή εμπορική κρίση μετά από ανάρτηση του τότε στελέχους των Houston Rockets, Ντάριλ Μόρεϊ, με την οποία εξέφραζε υποστήριξη στις διαδηλώσεις του Χονγκ Κονγκ. Η αντίδραση στην Κίνα οδήγησε σε αναστολές τηλεοπτικών μεταδόσεων και χορηγικών συνεργασιών.

Ο επίτροπος της NBA, Άνταμ Σίλβερ, εκτίμησε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι η επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να κοστίσει στη λίγκα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πιθανότατα λιγότερα από 400 εκατομμύρια. Μεταγενέστερη εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε από το ESPN υπολόγισε την καθαρή αρνητική επίπτωση για την περίοδο 2019-2020 σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Το κόστος της αποχώρησης

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην παραμονή μιας εταιρείας ή διοργάνωσης στην κινεζική αγορά. Η αποχώρηση μπορεί επίσης να έχει βαρύ οικονομικό τίμημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της WTA, της επαγγελματικής ομοσπονδίας γυναικείου τένις, η οποία ανέστειλε τα τουρνουά της στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της τενίστριας Πενγκ Σουάι, μετά τις καταγγελίες της για σεξουαλική επίθεση από πρώην υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο.

Η απόφαση επηρέασε μια αγορά που το 2019 φιλοξένησε εννέα διοργανώσεις με συνολικά 30,4 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Η WTA ανακοίνωσε την επιστροφή της στην Κίνα τον Απρίλιο του 2023, επισημαίνοντας το σημαντικό κόστος που συνεπαγόταν η παρατεταμένη απουσία της.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Κίνα παραμένει μια αγορά τεράστιας οικονομικής σημασίας, αλλά τα έσοδα που συνδέονται με αυτήν δεν είναι ποτέ απολύτως εξασφαλισμένα. Για αθλητές, εταιρείες και διεθνείς διοργανώσεις, η πρόκληση είναι να διατηρήσουν την εμπορική τους παρουσία, υπολογίζοντας παράλληλα τους πολιτικούς, κοινωνικούς και reputational κινδύνους.

Στον σύγχρονο παγκόσμιο αθλητισμό, μια εμπορική συμφωνία μπορεί να αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά μια δημόσια αντιπαράθεση μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθοριστική με μια οικονομική κρίση. Και αυτός είναι ο λόγος που η κινεζική αγορά παραμένει ταυτόχρονα μια ευκαιρία που δύσκολα αγνοείται και ένας επιχειρηματικός κίνδυνος που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance
Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;
Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]
Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς
Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο e-commerce [γραφήματα]

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά
Experts

«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά

Πότε η καταβολή του φόρου κλείνει μία φορολογική υπόθεση και ποιες είναι οι συνέπειές της στο ποινικό πεδίο;

Βασιλική Ζαροκανέλλου
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα
World

ISS: 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένας μεγάλος, κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος και ερευνητικό εργαστήριο συνθηκών μικροβαρύτητας, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι κάλπες, οι 2.800 μονάδες και το στοίχημα των τραπεζών

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, τις τράπεζες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Γιώργος Μανέττας
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Περισσότερα από Business of Sport
Μπαρτσελόνα: Έσοδα-ρεκόρ 19,1 εκατ. από τα εισιτήρια του Clasico
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Έσοδα-ρεκόρ 19,1 εκατ. από τα εισιτήρια του Clasico

Ιστορική εμπορική επίδοση για την Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 984 ευρώ, ενώ οι VIP θέσεις απέφεραν κατά μέσο όρο 2.727 ευρώ. Ρεκόρ και στις πωλήσεις της επίσημης μπουτίκ του συλλόγου.

Γιώργος Μαζιάς
Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Κατατέθηκε η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» - Στις 52.000 οι θέσεις του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027
Business of Sport

Το Ράλι Ντακάρ νέο «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης

Η τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO)

Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»
Business of Sport

SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την έμπρακτη προσφορά παρουσίασε η Superbet

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές
Business of Sport

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές

Παραπάνω από το διπλάσιο τα κέρδη του Κριστιάνο Ρονάλντο έναντι του αυτών του Λιονέλ Μέσι, σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν οι υπόλοιποι…

Latest News
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;

Η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics εξετάζει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων και τη σύνδεσή του με τη στεγαστική κρίση

Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]

To 67%, από 63% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, σύμφωνα με έρευνα της EY

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

Ισχυρό τρίμηνο για την Τράπεζα Κύπρου αναμένει η AXIA Alpha Finance

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy
English Edition

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy

A bridge linking memory with the future of global shipping – a family legacy and the conversation about the people modern shipping needs

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι
Economy

ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

Οι συνολικές δαπάνες της ΔΥΠΑ και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό τρίτο τρίμηνο παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο
World

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων στη Γερμανία μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων
AGRO

Πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί οσπρίων

Συνάντηση Δ. Κουρέτα με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων για την ενίσχυση του τομέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies