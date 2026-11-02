Wall Street: Πώς θα την επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές

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Στις ενδιάμεσες εκλογές και στο αποτέλεσμα της κάλπης εστιάζει η Wall Street καθώς η σύνθεση του Κογκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει μια σειρά από τομείς και τις μετοχές των εταιρειών τους.

Για ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η Ουάσιγκτον αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Τώρα, οι ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος, αναφέρει ανάλυση του CNBC.

Το φρένο της διαιρεμένης διακυβέρνησης

Μια νίκη των Δημοκρατικών στο ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα παρείχε στο κόμμα νέα μέσα πίεσης για τη διεξαγωγή ερευνών σε εταιρείες, την αμφισβήτηση των ομοσπονδιακών δαπανών και την απαίτηση για νομοθετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο η εξουσία τους έχει όρια, τα οποία ορίζονται από το δικαίωμα του προέδρου να ασκήσει βέτο αλλά και να ορίσει πολιτικές σε ζητήματα δασμών, μετανάστευσης και ομοσπονδιακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι μετοχές έχουν καλές επιδόσεις σε περιόδους «διαιρεμένης» διακυβέρνησης (όταν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία ελέγχονται από διαφορετικά κόμματα).

Σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, επί προεδρίας Ρεπουμπλικανών, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε μέση άνοδο 23% το έτος που ακολούθησε τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν το Κογκρέσο ήταν «διαιρεμένο» – έναντι 16% σε περιπτώσεις όπου οι Δημοκρατικοί ήλεγχαν και τα δύο σώματα. Οι αναλυτές αποδίδουν συχνά αυτό το μοτίβο, εν μέρει, στο αδιέξοδο εντός του Κογκρέσου, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα για σαρωτικές αλλαγές στην πολιτική.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές συνιστούν προσοχή, επισημαίνοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως το συγκεκριμένο μοτίβο θα επαναληφθεί.

«Δεν θεωρούμε ότι αυτό το σενάριο ισχύει και αυτή τη φορά, και εξακολουθούμε να βλέπουμε πολλούς λόγους για να διατηρούμε θετική στάση απέναντι στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά» εξηγεί η Ariana Salvatore, επικεφαλής έρευνας δημόσιας πολιτικής για τις ΗΠΑ στη Morgan Stanley.

Για τους επενδυτές, οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν το τοπίο ως προς το ποιες επιχειρήσεις θα διατηρήσουν τα πλεονεκτήματά τους στην Ουάσιγκτον, ιδίως σε κλάδους όπως η άμυνα, η υγεία, ο τραπεζικός τομέας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος και έρευνες

Ο έλεγχος είτε της Βουλής των Αντιπροσώπων είτε της Γερουσίας θα έδινε στους Δημοκρατικούς την προεδρία των επιτροπών και την εξουσία έκδοσης κλήσεων για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων (subpoenas), επιτρέποντάς τους να απαιτούν έγγραφα, να επιβάλλουν καταθέσεις και να καλούν σε δημοσιές ακροάσεις.

Οι εταιρείες παίρνουν ήδη μια πρώτη γεύση.

Ο Βουλευτής Jamie Raskin (Δημοκρατικός από το Μέριλαντ) ζήτησε στοιχεία που εξετάστηκαν από δασμούς —συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων στις οποίες εμπλέκονται οι διευθύνσεις σύμβουλοι της Apple, Tim Cook— στο πλαίσιο έρευνας των Δημοκρατικών για το αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εμπορική πολιτική για να συμμαχήσει και να πολιτικοποιήσει.

Αν και οι δωρεές δεν αποτελούν απόδειξη παράνομης πράξης ή ευνοϊκής μεταχείρισης, οι έρευνες του Κογκρέσου ενέχουν κινδύνους: οι κλήσεις για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων αποσπούν τα στελέχη από τα καθήκοντά τους, φέρνουν στο φως εσωτερικές επικοινωνίες και προκαλούν απρόβλεπτη δημοσιότητα. Ελάχιστοι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) θα ήθελαν να βρεθούν στο εδώλιο του μάρτυρα, απέναντι σε νομοθέτες και τηλεοπτικές κάμερες.

«Δημιουργεί αστάθεια, καθώς προκύπτουν αρνητικοί τίτλοι ειδήσεων» υπογραμμίζει η Monica Guerra, επικεφαλής πολιτικής και γεωπολιτικής στρατηγικής στη Morgan Stanley, η οποία εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο των ερευνών τους.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ, για εταιρείες που έχουν συμβάσεις με την κυβέρνηση, για επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία 1789 Capital του Donald Trump Jr., καθώς και για εταιρείες που σχετίζονται με τον Ίλον Μασκ και το λεγόμενο «Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας» (Department of Government Efficiency).

Ομοσπονδιακές δαπάνες

Η πιο βασική εξουσία που διαθέτει το Κογκρέσο είναι η απόφαση για το πού κατευθύνονται τα χρήματα.

Ο νόμος του Τραμπ για τις φορολογικές περικοπές και τις δαπάνες του 2025, γνωστός ως «Ένα Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο» (One Big Beautiful Bill), προβλέπεται να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες για το πρόγραμμα Medicaid κατά 911 δισ. δολάρια έως το 2034, σύμφωνα με ανάλυση του οργανισμού KFF, η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Το KFF είναι ένας μη κομματικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει πληροφορίες για την πολιτική υγείας.

Παράλληλα, νέες απαιτήσεις απασχόλησης για τους δικαιούχους του Medicaid πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου —ή και νωρίτερα σε ορισμένες πολιτείες— ενώ οι πιο περιορισμένοι πολιτειακοί προϋπολογισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των καλυπτόμενων ατόμων και σε αυξημένη πίεση όσον αφορά τις πληρωμές προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Η εταιρεία Molina Healthcare άντλησε 32,2 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εσόδων της από ασφάλιστρα για το 2025, μέσω του προγράμματος Medicaid, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που υπέβαλε η εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Στην ίδια έκθεση, η Molina προειδοποίησε ότι η απώλεια κυβερνητικών συμβάσεων, ή η αδυναμία ανανέωσής τους με ευνοϊκούς όρους, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική μείωση στα έσοδα από ασφάλιστρα.

Ένα νομοθετικό σώμα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών δεν θα μπορούσε να καταργήσει από μόνο του τον νόμο του 2025, θα μπορούσε όμως να αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν, προκειμένου να επιδιώξει αλλαγές στη χρηματοδότηση ή την αναβολή ορισμένων περικοπών.

Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν τις δικές τους πιέσεις: ο μικρότερος αριθμός ασφαλισμένων ασθενών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση, ενώ οι πιέσεις στους πολιτειακούς προϋπολογισμούς ενδέχεται να μειώσουν τα ποσοστά αποζημίωσης, σύμφωνα με το KFF.

Ο τομέας της άμυνας

Οι αμυντικοί εργολάβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαμάχη σχετικά με το ποια οπλικά συστήματα και προγράμματα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κογκρέσο. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε 1,5 τρισ. δολάρια για την εθνική άμυνα κατά το οικονομικό έτος 2027, δίνοντας έμφαση στην αναπλήρωση των αποθεμάτων οπλισμού, την ενίσχυση της ετοιμότητας και την κάλυψη άλλων αναγκών, ορισμένες εκ των οποίων συνδέονται με τον πόλεμο που αφορά το Ιράν.

Παράλληλα αιτείται από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2026, κυρίως λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Ιράν.

Αν το Κογκρέσο βρεθεί υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών ενδέχεται να αμφισβητήσει ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με το Ιράν και το Ισραήλ, πιέζοντας ταυτόχρονα για περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η διακομματική συναίνεση σε ζητήματα όπως η αποτροπή της Κίνας, ο εκσυγχρονισμός του πυρηνικού οπλοστασίου και η αντιπυραυλική άμυνα θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνέχιση άλλων σημαντικών προγραμμάτων.

Για τους εργολάβους του αμυντικού τομέα, η διαφορά αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε παραγγελίες αξίας δισ. δολαρίων.

Η Lockheed Martin, για παράδειγμα, κατέληξε πρόσφατα σε μια συμφωνία-πλαίσιο με το Πεντάγωνο, η οποία αφορά 850 μαχητικά αεροσκάφη F-35 σε βάθος δεκαετίας. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί ακόμη οριστική σύμβαση: το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει την πολυετή αγορά και να εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

Κανόνες και κανονισμοί

Για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν οι αλλαγές του Τραμπ θα γίνουν διαρκής νόμος ή θα παραμείνουν ευάλωτες στην επόμενη κυβέρνηση. Η πίεση του κλάδου για μονιμότητα σταμάτησε τον Σεπτέμβριο, όταν η Γερουσία δεν κατάφερε να προωθήσει τον Νόμο περί Διαύγειας που υποστήριξε ο Τραμπ, ένα σαρωτικό νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς.

Οι μετοχές της Coinbase και του εκδότη σταθερών κρυπτονομισμάτων Circle έπεσαν έως και 11% όταν το μέτρο απέτυχε.

Οι τράπεζες αναζητούν επίσης ανθεκτικότητα.

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές εκτιμούν ότι η προτεινόμενη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση θα μείωνε τις απαιτήσεις για τις μεγαλύτερες τράπεζες κατά περίπου 4,8%, απελευθερώνοντας ενδεχομένως δισεκατομμύρια για δανεισμό και πληρωμές μετόχων. Η Federal Reserve γράφει τους κανόνες, αλλά ο έλεγχος της Γερουσίας διαμορφώνει ποιος θα καλύπτει τις μελλοντικές κενές θέσεις, και οι επιτροπές του Κογκρέσου μπορούν να ασκήσουν πίεση στις ρυθμιστικές αρχές μέσω ακροάσεων και ερευνών.

«Είναι σε ρυθμιστικό επίπεδο όπου μπορούν να συμβούν πράγματα που έχουν σημασία», δήλωσε ο Μπούχμπιντερ.

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως είναι η πιο περίπλοκη υπο το πρίσμα της πολιτικής χρηματιστηριακή συναλλαγή από όλες.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι το πιο μπερδεμένο πολιτικό εμπόριο από όλα.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει την ταχεία κατασκευή κέντρων δεδομένων μια οικονομική και εθνική προτεραιότητα ασφάλειας. Η Morgan Stanley αναμένει ότι οι εταιρείες hyperscaling, όπως οι Microsoft, Amazon, Alphabet και Meta θα δαπανήσουν περισσότερα από 1 τρισ.δολάρια σε κεφαλαιουχικά έργα το 2027, ακόμη και καθώς η κατασκευή αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τη χρήση νερού και το κόστος υποδομών.

Η Παναμερικανική Οικονομική Έρευνα του CNBC από τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι το 63% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αντιτίθενται στην ύπαρξη κέντρου δεδομένων σε απόσταση 10 μιλίων από το σπίτι τους, σε σύγκριση με μόλις 13% που υποστηρίζουν ένα τέτοιο κέντρο. Το επίπεδο αντίθεσης είναι υψηλότερο από τους Δημοκρατικούς παρά από τους Ρεπουμπλικάνους.

Αυτή η τριβή έχει ήδη φτάσει στο Κογκρέσο. Τον Σεπτέμβριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 417-3 υπέρ της απαίτησης από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καλύψουν τα μεγάλα κέντρα δεδομένων το πρόσθετο κόστος υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους. Το μέτρο σταμάτησε στη Γερουσία, με 57-43 κατά σε μια διαδικαστική ψηφοφορία, αφού οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι ήταν πολύ αδύναμο και πίεσαν για υποχρεωτικές προστασίες αντί να εμπιστευτούν τον κλάδο να αυτο-αστυνομευτεί.

Επομένως, οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την εξουσία. Τα δημοκρατικά κέρδη θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τους κατασκευαστές τεχνολογίας με μεγαλύτερο κόστος αναβάθμισης του δικτύου, αυξάνοντας το κόστος των έργων, ακριβώς τη στιγμή που η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια περιορίζει τις νέες κατασκευές.

Ωστόσο, το Κογκρέσο είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα εξακολουθούν να αποφασίζουν πού συνδέονται τα έργα με το δίκτυο και ποιες εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν.

«Πιστεύουμε ότι οι εκλογές μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο Σαλβατόρε.