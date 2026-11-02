MIG Συμμετοχών: Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026

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Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα της MIG Συμμετοχών ανήλθαν σε 2,5 εκ. ευρω το γ’ τρίμηνο του 2026 και 7,7 εκ. το εννιάμηνο 2026, έναντι 3,1 εκ. και 8,3 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας την συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία , το οποίο μεταβιβάστηκε το δ’ τρίμηνο του 2025 και λοιπά έκτακτα έσοδα η αύξηση των εσόδων ανέρχεται για το γ’ τρίμηνο του 2026 και το εννιάμηνο του 2026 σε 7,8% και 8,9% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2026 και 931 χιλ. το εννιάμηνο 2026, έναντι κερδών 718 χιλ. και € 1,6 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση του EBITDA του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και λοιπών εκτάκτων εσόδων στο γ’ τρίμηνο του 2025 και στο εννιάμηνο του 2025 η αύξηση του EBITDA ανέρχεται για το γ’ τρίμηνο του 2026 και το εννιάμηνο του 2026 σε 47% και 6,3% αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν το γ’ τρίμηνο του 2026 σε 161 χιλ. ευρω και σε 1 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2026.

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 132,8 εκ. ευρω , ενώ η ενοποιημένη λογιστική αξία την 30.09.2026 ανέρχεται σε 4,23 ανά μετοχή.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 52 χιλ. ευρω το γ’ τρίμηνο του 2026 και κέρδη 66 χιλ. ευρω το εννεάμηνο του 2026, έναντι κερδών 3,1 εκ. ευρω και 3,1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025.

Τα αποτελέσματα του 2025 αφαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων θα ανέρχονταν σε κέρδη 186 χιλ. ευρω και 35 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2025 και το εννιάμηνο του 2025, αντίστοιχα.

Τα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα της θυγατρικής RKB διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο του 2026 και 7,5 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2026 έναντι 3 εκ. ευρω και 8,2 εκ. ευρω τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 963 χιλ. ευρω το γ’ τρίμηνο του 2026 και 2,9 εκ. ευρω το εννιάμηνο 2026, έναντι κερδών 1,3 εκ. ευρω και 3,5 εκ. ευρω τις αντίστοιχες περιόδους του 2025.

Τα κέρδη μετά φόρων για το γ’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 409 χιλ. ευρω και 1,3 εκ. το εννιάμηνο του 2026 έναντι κερδών 3,2 εκ. ευρώ και 4,1 εκ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2025.

Αν από τα παραπάνω ποσά του γ’ τριμήνου και του εννιαμήνου του 2025 αφαιρεθούν τα ποσά που σχετίζονται με την πώληση του κτιρίου γραφείων στο Βελιγράδι, έκτακτα έσοδα, καθώς επίσης και τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας, τα συνολικά έσοδα για το γ’ τρίμηνο και το εννιάμηνο του 2025 θα ανέρχονταν σε 2,3 εκ. και 6,9 εκ. ευρώ, το EBITDA σε 871 χιλ. ευρώ και 2,7 εκ ερ. και τα κέρδη μετά φόρων σε € 302 χιλ. και € 1 εκ. αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προσαρμοσμένα ποσά για το γ’ τρίμηνο του 2025 η RKB παρουσίασε το γ’ τρίμηνο του 2026, αύξηση εσόδων κατά 7,9%, EBITDA κατά 10,6% και κερδών μετά από φόρους κατά 35,4%, ενώ για το εννιάμηνο του 2026, αύξηση εσόδων κατά 9,1%, EBITDA κατά 8,6% και κερδών μετά από φόρους κατά 26,8%.