Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

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Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, εξέφρασε ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank, μιλώντας στο Athens Investment Forum, σε πάνελ με θέμα «Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία».

Όπως ανέφερε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και οι διεθνείς οικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ζήτηση για χρηματοδότηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει ισχυρή, με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον σε κλάδους που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Και προσέθεσε ότι η ανταγωνιστική τραπεζική χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά και εθνικά επενδυτικά προγράμματα, συνεχίζουν να λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός για την ενίσχυση των επενδύσεων και ευρύτερα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

«Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υλοποιούν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης και να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες σε κλάδους με ισχυρές προοπτικές, όπως είναι η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, η αμυντική βιομηχανία και η τεχνολογία», δήλωσε.

Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit, ο κ. Κιουρούκογλου τόνισε ότι ανοίγει νέες δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά δίκτυα στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή διευκολύνει την επέκταση των ελληνικών εταιρειών σε επιπλέον 13 χώρες στην Ευρώπη, ενισχύει τις δυνατότητές τους σε τομείς όπως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις και προσφέρει πρόσβαση σε σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις, αλλά και σε εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα.

«Η στρατηγική συνεργασία μας με τη UniCredit διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και σε εξειδικευμένες λύσεις που μπορούν να στηρίξουν τη διεθνή τους ανάπτυξη και την υλοποίηση μεγαλύτερων ή σύνθετων επενδυτικών σχεδίων», σημείωσε.

Ισχυρή παρουσία στη χρηματοδότηση υποδομών και ενέργειας

Ο Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank ανέδειξε επίσης τον ενεργό ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών έργων, επισημαίνοντας ότι η Τράπεζα συνεργάζεται διαχρονικά με κορυφαίους διεθνείς επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομών, μεταφορών, ενέργειας και παραχωρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της ενέργειας, όπου η Alpha Bank διατηρεί ισχυρή παρουσία μέσω χρηματοδοτήσεων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ενώ είναι η πρώτη τράπεζα που χρηματοδότησε την μονάδα μπαταριών Metlen-Karatzis, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Όπως σημείωσε, το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας στον κλάδο των υποδομών και της ενέργειας ανέρχεται σήμερα σε περίπου €5 δισ., ενώ οι μη εκταμιευμένες δεσμεύσεις υπερβαίνουν το €1,5 δισ.

Κλείνοντας, ο κ. Κιουρούκογλου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικά εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης που δημιουργούνται από τα μεγάλα έργα αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία. «Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και η ανάγκη χρηματοδότησης των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας», κατέληξε.