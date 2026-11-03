Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024

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Με τον ταχύτερο ρυθμό από τα τέλη του 2024 αγόρασαν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε το πολύτιμο μέταλλο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των επιτοκίων.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, οι κεντρικές τράπεζες πραγματοποίησαν καθαρές αγορές 321 τόνων το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, μετά από το υποτονικό ξεκίνημα του 2026. Οι τελευταίες αγορές ανέβασαν την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες από την αρχή του έτους στους 675 τόνους, ελαφρώς υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι κεντρικές τράπεζες, που τροφοδότησαν την πολυετή άνοδο του χρυσού μέχρι το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου, ξακολουθούν να αποτελούν βασικό στήριγμα για τις τιμές, σε μια κατά τα άλλα υποτονική αγορά.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει χάσει περίπου το 25% της αξίας του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

Η υποχώρηση των τιμών του χρυσού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πιθανότατα ενθάρρυνε ορισμένες κεντρικές τράπεζες να ενισχύσουν τις αγορές τους, δήλωσε στο Bloomberg ο John Reade, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

Παράλληλα, για τις κεντρικές τράπεζες που έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για το αμερικανικό δολάριο, η πρόσφατη ενίσχυση του δολαρίου ενδέχεται να έκανε πιο ελκυστική τη μετατροπή μέρους των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων σε χρυσό, ανέφερε.

Οι μεγάλοι αγοραστές και η εξαίρεση της Ρωσίας

Σχεδόν τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες δεν δημοσιοποιήθηκαν από τις ίδιες τις νομισματικές αρχές.

Η εταιρεία συμβούλων Metals Focus Ltd. υπολογίζει τις αγορές αυτές για λογαριασμό του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δημόσιων στοιχείων, εμπορικών στατιστικών και επιτόπιας έρευνας.

Η Κίνα και η Πολωνία ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές μεταξύ όσων δημοσιοποίησαν τις κινήσεις τους κατά το τελευταίο τρίμηνο, προσθέτοντας στα αποθέματά τους 63 και 41 τόνους αντίστοιχα.

Η Ρωσία ήταν η μόνη μεγάλη χώρα που προχώρησε σε πωλήσεις, μειώνοντας τα αποθέματά της κατά 19 τόνους.

Σε ιστορικό υψηλό ETFs που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό

Ο χρυσός κινείται πτωτικά τους τελευταίους μήνες, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του αργού πετρελαίου και τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι εισροές κεφαλαίων σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Τα αποθέματα χρυσού αυτών των ETFs αυξήθηκαν κατά 211 τόνους, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με το WGC.

Κοσμήματα

Η ζήτηση για χρυσά κοσμήματα υποχώρησε κατά 17%, στους 313 τόνους, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο τρίτου τριμήνου από το 2000, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων από το Συμβούλιο.

Οι φορολογικές αλλαγές στην Ινδία και στην Κίνα, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές, οδήγησαν τους καταναλωτές στην αγορά ελαφρύτερων κοσμημάτων και κοσμημάτων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε χρυσό (λιγότερα καράτια).