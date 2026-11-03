Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι ψηφοφόροι Αμερικανοί αποφασίζουν για το μέλλον του Τραμπ

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Στις κάλπες προσέρχονται εκατομμύρια Αμερικανοί από τη 1.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος (6.00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής) για μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ.

Το in.gr καλύπτει τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο σε Βουλή των Αντιπροσώπων ή Γερουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε ήδη στο Βερμόντ στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, τη Βιρτζίνια και το Κεντάκι. Οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν σε Χαβάη και Αλάσκα ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται παραδοσιακά από το χωριό Ντίξβιλ Νότς στο Νιού Χάμσαιρ, που έχει ελάχιστους κατοίκους.