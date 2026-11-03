Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

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Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανήγγειλε χθες Δευτέρα διαπραγματεύσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, την 10η και την 11η Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Στιβ Γουίτκοφ).

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», αναφέρει ο κ. Γουίτκοφ μέσω X.

Συνάντηση στις Βρυξέλλες για «εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον πόλεμο»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεσολαβήσουν σε διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας» σημειώνει ο αμερικανός απεσταλμένος, «προωθώντας την αποστολή του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου».

«Επιπλέον, αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον πόλεμο, καθώς και οικονομικές ευκαιρίες για τη στήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας», επισημαίνει ο κ. Γουίτκοφ.

Στόχος η «ειρηνευτική συμφωνία»

«Προσβλέπουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση της προόδου που έχει σημειωθεί στο Κίεβο, το Οσλο και την Αγία Πετρούπολη, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια για τις επόμενες γενιές», καταλήγει.