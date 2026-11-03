Attica Group: Παρατείνει για ένα μήνα τα δρομολόγια προς Χίο και Λέσβο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την παράταση για έναν ακόμη μήνα του προγράμματος δρομολογίων του Οκτωβρίου προς Χίο και Λέσβο αποφάσισε η Attica Group, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στο Βόρειο Αιγαίο και τις αυξημένες ανάγκες συνδεσιμότητας των νησιών.

Η απόφαση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Χίο, καθώς επίκειται η τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού λόγω εργασιών, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η παράταση του υφιστάμενου προγράμματος αποσκοπεί στην παροχή του αναγκαίου χρονικού περιθωρίου στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξετάσουν και να δρομολογήσουν λύσεις που θα καλύπτουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες του νησιού.

Στην ανακοίνωση προσθέτει ότι «ο χειμερινός προγραμματισμός με προσαρμοσμένη συχνότητα δρομολογίων είχε υποβληθεί από τον περασμένο Ιανουάριο, στα πλαίσια εξορθολογισμού του δικτύου δρομολογίων και πολύ πριν γίνει γνωστό το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου».

Η σημερινή απόφαση λαμβάνεται με δεδομένη πια, την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές το αναγκαίο χρονικό περιθώριο να εξετάσουν και να δρομολογήσουν λύσεις, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων του, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τον υπερδιπλασιασμό της τιμής του ναυτιλιακού καυσίμου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε αναζήτηση λύσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του OT.GR, η Attica Group, η μοναδική εταιρεία που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη γραμμή, είχε ενημερώσει το υπουργείο Ναυτιλίας ότι εξέταζε αρχικά τη διατήρηση των έξι εβδομαδιαίων δρομολογίων προς τη Χίο έως τις 15 Νοεμβρίου. Τελικά αποφάσισε να τα παρατείνει για ένα μήνα.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2026 είχε υποβάλλει σχέδιο στο Υπουργείο για τρία δρομολόγια αντί για έξη τη νέα δρομολογιακή περίοδο ( Νοέμβριο του 2026 έως Οκτώβριο του 2027). Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός έγινε, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου δρομολογίων και πολύ πριν γίνει γνωστό το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε σχετική παρέμβαση από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η κυβέρνηση αναζητεί πλέον τρόπους ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Χίου επαρκώς τους χειμερινούς μήνες και μέχρι την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Ωστόσο, η εξεύρεση λύσης συνοδεύεται από δημοσιονομικές προκλήσεις. Σε περίπτωση που επιδοτηθεί μία επιπλέον ακτοπλοϊκή γραμμή, θα πρέπει να εξεταστεί και η χρηματοδότηση των πρόσθετων δρομολογίων της Attica Group, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική εξυπηρέτηση του νησιού. Τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου εξέφρασε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες αποφάσεων που δεν εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητές του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα επιδιωχθεί η εξεύρεση λύσης μέσω συνεννόησης με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αναγνωρίζοντας ότι το υπουργείο δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει μονομερώς ιδιωτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα δρομολόγιά τους.