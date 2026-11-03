CEO Mistral: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την «απόλυτη παγίδα» χωρίς πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη

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Η Ευρώπη κινδυνεύει να πέσει στην «απόλυτη παγίδα» αν επικεντρωθεί στη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, αφήνοντας τα πρωτοποριακά μοντέλα στις ΗΠΑ και την Κίνα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral, Αρτούρ Μενς, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα.

O Μενς έχει αναδειχθεί ως ηγετική φωνή ενάντια στην απομάκρυνση των Ευρωπαίων ηγετών από την ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Στο περιθώριο της Ψηφιακής Διάσκεψης Κορυφής στο Βερολίνο, ο Μενς ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική της υπολογιστική ικανότητα και προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίσει την ασφάλειά της. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα έχει πάντα πρόσβαση στα πιο ισχυρά ξένα μοντέλα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο οι ΗΠΑ και η Κίνα να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ιδέα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε ουσιαστικό χωρίς να διαθέτουμε τα θεμέλιά του, δηλαδή τα μοντέλα συλλογιστικής, τους εγκεφάλους που μπορούν να λειτουργήσουν τα εργοστάσια, που μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό καλύτερων συστημάτων… είναι, νομίζω, μια απόλυτη παγίδα», είπε. «Και είμαστε τυχεροί που οι άνθρωποι το συνειδητοποιούν πλέον, ότι αυτός δεν είναι ένας βιώσιμος τρόπος».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μενς έχει αναδειχθεί ως ηγετική φωνή ενάντια στην απομάκρυνση των Ευρωπαίων ηγετών από την ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τον Σεπτέμβριο, κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης εφαρμογών βασισμένων σε ξένα μοντέλα για να αξιοποιήσουν τα οφέλη, αντί να επιδιώκουν πρωτοποριακά μοντέλα.

Τα σχόλιά του ήρθαν την ώρα που η γερμανική κυβέρνηση παρουσίασε τη Δευτέρα σχέδια για να καταστήσει τη Γερμανία «κυρίαρχη χώρα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης» έως το 2030.

Ενώ η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα της στρατηγικής, αυτή προβλέπει επίσης ότι η Γερμανία θα συμβάλει στη δημιουργία τουλάχιστον τριών ευρωπαϊκών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής με έτος ορόσημο το 2030.

Ο Μενς χαιρέτισε τη φιλοδοξία της Γερμανίας, προειδοποίησε όμως ότι η πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. «Πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.»

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη ταλέντων, υποστήριξε, αλλά ένα «πρόβλημα ισολογισμού»: η ήπειρος χρειάζεται το κεφάλαιο και την υπολογιστική ισχύ για να εκπαιδεύσει εξελιγμένα μοντέλα και να δημιουργήσει εταιρείες ικανές να ανταγωνιστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την πρώτη τους ειδική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη εβδομάδα, σε μια άτυπη συνάντηση στο Δουβλίνο.

Το τεστ ανταγωνιστικότητας

Η ίδια η Mistral ποντάρει δυναμικά στη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μενς αναφέρθηκε στις συνεργασίες της εταιρείας του με την Airbus και την ASML και δήλωσε ότι ο τομέας της μεταποίησης αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τη γαλλική εταιρεία, με εφαρμογές που κυμαίνονται από το σχεδιασμό αεροσκαφών έως τη μείωση του χρόνου ακινητοποίησης των μηχανημάτων.

Ωστόσο, οι βιομηχανικές εφαρμογές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης, αν άλλοι ελέγχουν τα μοντέλα και την υπολογιστική υποδομή που τα υποστηρίζει, ανέφερε ο Μενς.

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων, ωστόσο, θέτει μια άλλη πρόκληση: να πείσει τους πελάτες να τις χρησιμοποιήσουν, όταν φθηνότερα κινεζικά μοντέλα μπορούν να ισοσταθμίσουν ή να ξεπεράσουν τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους.

Αυτή η αντίθεση έχει ήδη εμφανιστεί στην περίπτωση της Mistral. Η γερμανική μηχανή αναζήτησης Ecosia σταμάτησε να χρησιμοποιεί τα μοντέλα του, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες της. Ο διευθύνων σύμβουλός της ανέφερε ότι η μετάβαση σε κινεζικά μοντέλα μείωσε το κόστος κατά το ήμισυ, βελτιώνοντας παράλληλα τη συνολική απόδοση.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να αναμένεται από τις εταιρείες να κάνουν συμβιβασμούς στην τιμή ή την απόδοση για χάρη της κυριαρχίας, ο Mensch απέρριψε την υπόθεση αυτή.

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως συμβιβασμός μεταξύ ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και κυριαρχίας», είπε.

Ο Μενς δεν αναφέρθηκε άμεσα στην εμπειρία της Ecosia. Αντ’ αυτού, υποστήριξε ότι η Mistral δεν χρειάζεται να πρωτοστατεί σε κάθε δείκτη αξιολόγησης, επισημαίνοντας τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η γεωχωρική απεικόνιση, όπου, όπως είπε, το νέο μοντέλο Large 4 της εταιρείας ξεπερνά σε απόδοση τους κινεζικούς ανταγωνιστές ανοιχτού βάρους.

Είπε ότι η Mistral επικεντρώθηκε σκόπιμα σε τομείς όπου διαπίστωσε ισχυρή ζήτηση.

«Η ποιότητα της τεχνολογίας μας βρίσκει αγορά παντού εκτός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», είπε. «Το Mistral Large 4 ήταν μια πολυαναμενόμενη κυκλοφορία. Μας επαναφέρει δυναμικά στον αγώνα.»