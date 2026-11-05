Χρυσός: Σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο εβδομάδων η τιμή του

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Σε υψηλό δύο εβδομάδων ανέβηκε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, καθώς το αμερικανικό δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν. Παράλληλα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον περιορισμό των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του spot χρυσού αυξήθηκε κατά 1,6%, φτάνοντας τα 4.123,71 δολάρια ανά ουγγιά στις 08:09 ώρα Ελλάδος, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τις 20 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, ο χρυσός είχε σημειώσει άνοδο περίπου 3,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξησή του από τις 19 Αυγούστου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 1,5%, στα 4.133,00 δολάρια.

Κρίσιμη η διατήρηση της τιμής πάνω από 4.000 δολ.

Η εξασθένηση του δολαρίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων συνέβαλαν στην ανάκαμψη του χρυσού πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων. Ωστόσο, η διατήρηση της τιμής πάνω από αυτό το όριο παραμένει καθοριστικής σημασίας για τις προοπτικές της ανάκαμψης, δήλωσε στο Reuters ο Linh Tran, αναλυτής αγορών της XS.com.

«Εάν οι επενδυτικές εισροές και οι κινήσεις των αποδόσεων συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη, ο χρυσός θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για ανάκαμψη προς τα 4.200 δολάρια και στη συνέχεια προς τα 4.400 δολάρια», πρόσθεσε ο Tran.

Εν τω μεταξύ, η Citi έθεσε την Τετάρτη ως στόχο τιμής για τον χρυσό τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά σε ορίζοντα 0-3 μηνών. Η τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν και η σύγκρουση μεταξύ Υεμένης και Σαουδικής Αραβίας αποκλιμακωθεί έως το τέλος του έτους, όπως αναμένει.

Το πετρέλαιο

Το δολάριο συνέχισε την πτωτική του πορεία την Πέμπτη, στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε επίσης σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Πέμπτη, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι οι απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας περιορίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνουν τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο ή άλλη τακτική εισοδηματική απόδοση.

Οι συμμετέχοντες στις αγορές αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 0,8%, στα 52,61 δολάρια ανά ουγγιά, της πλατίνας ενισχύθηκε κατά 1,5%, στα 1.519,90 δολάρια ανά ουγγιά και τιμή του παλλάδιου κατέγραψε άνοδο 1,3%, φτάνοντας τα 1.017,54 δολάρια ανά ουγγιά.