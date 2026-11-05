 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Χρυσός: Σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο εβδομάδων η τιμή του

Τιμή στόχο για τον χρυσό στα 4.500 δολ. σε βάθος χρόνου 3 μηνών έθεσε η Citi

Commodities 05.11.2026, 09:06
Σχολιάστε
Χρυσός: Σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο εβδομάδων η τιμή του
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε υψηλό δύο εβδομάδων ανέβηκε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, καθώς το αμερικανικό δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν. Παράλληλα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον περιορισμό των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του spot χρυσού αυξήθηκε κατά 1,6%, φτάνοντας τα 4.123,71 δολάρια ανά ουγγιά στις 08:09 ώρα Ελλάδος, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τις 20 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, ο χρυσός είχε σημειώσει άνοδο περίπου 3,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξησή του από τις 19 Αυγούστου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 1,5%, στα 4.133,00 δολάρια.

Κρίσιμη η διατήρηση της τιμής πάνω από 4.000 δολ.

Η εξασθένηση του δολαρίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων συνέβαλαν στην ανάκαμψη του χρυσού πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων. Ωστόσο, η διατήρηση της τιμής πάνω από αυτό το όριο παραμένει καθοριστικής σημασίας για τις προοπτικές της ανάκαμψης, δήλωσε στο Reuters ο Linh Tran, αναλυτής αγορών της XS.com.

«Εάν οι επενδυτικές εισροές και οι κινήσεις των αποδόσεων συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη, ο χρυσός θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για ανάκαμψη προς τα 4.200 δολάρια και στη συνέχεια προς τα 4.400 δολάρια», πρόσθεσε ο Tran.

Εν τω μεταξύ, η Citi έθεσε την Τετάρτη ως στόχο τιμής για τον χρυσό τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά σε ορίζοντα 0-3 μηνών. Η τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν και η σύγκρουση μεταξύ Υεμένης και Σαουδικής Αραβίας αποκλιμακωθεί έως το τέλος του έτους, όπως αναμένει.

Το πετρέλαιο

Το δολάριο συνέχισε την πτωτική του πορεία την Πέμπτη, στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε επίσης σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Πέμπτη, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι οι απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας περιορίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνουν τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο ή άλλη τακτική εισοδηματική απόδοση.

Οι συμμετέχοντες στις αγορές αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 0,8%, στα 52,61 δολάρια ανά ουγγιά, της πλατίνας ενισχύθηκε κατά 1,5%, στα 1.519,90 δολάρια ανά ουγγιά και τιμή του παλλάδιου κατέγραψε άνοδο 1,3%, φτάνοντας τα 1.017,54 δολάρια ανά ουγγιά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola
Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street

Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες
Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονα ανοδικά – Βουτιά για τη Rheinmetall
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Έντονα ανοδικά οι ευρωαγορές, βουτιά για τη Rheinmetall
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές – Βουτιά για τις μετοχές των ημιαγωγών, άλμα 48% για την NextDC
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Βουτιά για τις μετοχές των ημιαγωγών, άλμα 48% για την NextDC
Χρυσός: Σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο εβδομάδων η τιμή του
Commodities

Σε ράλι ο χρυσός - Σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο εβδομάδων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις
Business

Ποια προϊόντα της Coca-Cola HBC έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

Από τις Coke Zero και τα αναψυκτικά, στην υψηλή ζήτηση για ενεργειακά ποτά - Οι κομβικές αγορές της Coca-Cola HBC

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Commodities
Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Πτώση για τέταρτη συνεχόμενη μέρα – Στα 94 δολάρια
Commodities

«Επεσε» στα 94 δολάρια με τη νίκη των Δημοκρατικών

Το πετρέλαιο υποχωρεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, εν μέσω προσδοκιών για μειωμένο κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν.

Ομόλογα: Γιατί «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο
Ομόλογα

Γιατί τα ομόλογα «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο

Η διάσπαση της σύνδεσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αγοράς ομολόγων - Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Markets

Ανοδικά το ΧΑ - Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Στα 104 δολάρια εν μέσω αβεβαιότητας μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
Commodities

Στα 104 δολ. το πετρέλαιο - Αβεβαιότητα λόγω εκλογών

Οι αγορές παρακολουθούν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ η απροσδόκητη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων παρέχει κάποια στήριξη στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης

Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024
Commodities

Οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν στην «αγκαλιά» του χρυσού

Οι κεντρικές τράπεζες πραγματοποίησαν καθαρές αγορές σε χρυσό 321 τόνων το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, μετά από το υποτονικό ξεκίνημα του 2026

Latest News
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες

Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της

Η Deoleo βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης μάχης για την εξαγορά της, στην οποία συμμετείχαν ισπανικοί ανταγωνιστές και πολυεθνικές εταιρείες

Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers

Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις για τους servicers στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

Περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Wall Street

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία
AGRO

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

Παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ για την προστασία των ελαιοπαραγωγών σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα

Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών
AGRO

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

Οι ευρωβουλευτές της AGRI ζητούν συγκεκριμένη στήριξη στη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034 για την επόμενη γενιά αγροτών

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies