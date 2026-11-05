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Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Startups 05.11.2026, 07:00
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Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Η Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager - South East Europe της Wonderful (κέντρο καθισμένη)
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Η Wonderful είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης (Applied AI) για μεγάλους οργανισμούς. Ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2025, από τους Ισραηλινούς Μπάρνεϊ Γουίνκλερ (CEO) και Ρόι Ρέζνικ (CTO) έχει ως αποστολή να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των ραγδαίων εξελίξεων του AI και της πραγματικής ενσωμάτωσής του στις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Αντίθετα με τα παραδοσιακά «κάθετα» μοντέλα SaaS, η εταιρεία προτείνει μια «οριζόντια» προσέγγιση μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων ροών εργασίας (end-to-end workflows) με τη χρήση έξυπνων AI agents που συνεργάζονται μεταξύ τους και συνδέονται με τα υφιστάμενα συστήματα των πελατών, τόνισε η Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager – South East Europe της Wonderful, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής ενημέρωσης στα νέα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Wonderful παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη, έχοντας παρουσία σε 35 χώρες με περισσότερους από 850 εργαζόμενους. Έχει αντλήσει χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από κορυφαία αμερικανικά venture capitals, με την αποτίμησή της να αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια και τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδά της (ARR) να ανέρχονται στα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Ο κόμβος της Wonderful στην Αθήνα

Το ελληνικό γραφείο, το οποίο αποτελεί κόμβο και για τις αγορές της Κύπρου, της Μάλτας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα του 2025 και πλέον απασχολεί πάνω από 30 άτομα. Όπως σημείωσε η κα Τζωρτζοπούλου και ο Γιώργος Κοντογιάννης, Site CTO – South East Europe, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες αγορές της εταιρείας παγκοσμίως σε επιδόσεις και ποιότητα έργων, έχοντας ήδη εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς, όπως ο ΟΤΕ (Deutsche Telekom) και η Τράπεζα Πειραιώς.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Wonderful συνδυάζει μια ισχυρή τεχνολογική πλατφόρμα, που υποστηρίζεται από ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με περισσότερους από 200 εξειδικευμένους προγραμματιστές, με την παροχή τοπικών υπηρεσιών υλοποίησης και συμβουλευτικής. Η εταιρεία επενδύει στη φυσική παρουσία («on the ground») των ομάδων της στους πελάτες, ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες, τη γλώσσα, τη νομοθεσία και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, είπε η κα Τζωρτζοπούλου.

Αυτή η υβριδική προσέγγιση επιτρέπει τη γρήγορη και κλιμακούμενη μετάβαση των AI εφαρμογών σε περιβάλλον παραγωγής, καθιστώντας τη Wonderful στρατηγικό συνεργάτη για κορυφαίες επιχειρήσεις σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, η ενέργεια και τα logistics.

Wonderful

Το μοντέλο λειτουργίας

Το μοντέλο εργασίας της Wonderful, βασίζεται στην άμεση και φυσική παρουσία εξειδικευμένων ομάδων (deployed strategists και engineers) στον χώρο του πελάτη. Η φιλοσοφία εστιάζει στην ταχύτητα, με πιλοτικά προγράμματα που διαρκούν περίπου οκτώ εβδομάδες, και στη στενή συνεργασία με τον πελάτη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς οι AI agents αντιμετωπίζονται ως εξελισσόμενοι οργανισμοί που απαιτούν συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Ως βασικό παράδειγμα επιτυχίας (case study) παρουσιάστηκε από την κα Τζωρτζοπούλου η στρατηγική συνεργασία με τη Deutsche Telekom και τον ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η ανάπτυξη ενός εξαιρετικά σύνθετου AI agent για το τηλεφωνικό κέντρο της Cosmote TV (πλέον Magenta TV) μέσα σε οκτώ εβδομάδες. Ο συγκεκριμένος agent, ο οποίος διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 2.500 κλήσεις, ενσωμάτωσε 11 διαφορετικές ροές εξυπηρέτησης και απαιτούσε 31 API integrations με υφιστάμενα συστήματα. Το έργο επέφερε σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, ενώ το ποσοστό αυτόνομης διαχείρισης των κλήσεων (containment rate) εκτοξεύθηκε στο 50% μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% των προηγούμενων λύσεων που είχε δοκιμάσει ο οργανισμός.

Όπως τόνισε η General Manager της Wonderful για την Ελλάδα, το όραμα της εταιρείας είναι η λειτουργία ως ένα «AI operating system» (λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης). Η πλατφόρμα, όπως είπε, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν, να συντονίζουν και να ελέγχουν πολλαπλούς AI agents σε διάφορα τμήματα (front, mid και back office). Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες μπορούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παλαιότερων, μη συμβατών τεχνολογικών συστημάτων τους, εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και AI και αποκτώντας πλήρη έλεγχο και μέτρηση της απόδοσης των ψηφιακών τους βοηθών.

Οι συνεργασίες

Η εταιρεία έχει ήδη εδραιώσει σημαντικές συνεργασίες στην Ελλάδα με μεγάλους οργανισμούς, όπως ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Ασφαλιστική. Ενδεικτικά, στα ΕΛΤΑ η λύση AI προσφέρει 24ωρη υποστήριξη για τον εντοπισμό πακέτων, ενώ στον ΟΤΕ η συνεργασία ξεκίνησε από την τεχνική υποστήριξη της τηλεόρασης και επεκτάθηκε σε συμβόλαια και περιαγωγή, καταλήγωντας τελικά σε μια ευρύτερη συνεργασία με την Deutsche Telekom σε πέντε χώρες. Οι AI agents επιλύουν αυτή τη στιγμή το 50% των συνολικών κλήσεων (ποσοστό που αγγίζει το 80% για θέματα εντός του πεδίου εκπαίδευσής τους), ενώ δίνεται απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων, τα οποία δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, αλλά παραμένουν στην υποδομή του εκάστοτε πελάτη, σημείωσε ο Γιώργος Κοντογιάννης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διεθνούς της επέκτασης, η μητρική εταιρεία επέλεξε στρατηγικά να επικεντρωθεί σε μη αγγλόφωνες χώρες, με την Ελλάδα να αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό γραφείο και τον οδηγό για την παγκόσμια επέκτασή της. Η ελληνική ομάδα, η οποία αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εξειδικευμένους μηχανικούς, αναπτύχθηκε ραγδαία από 2 σε 31 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, με στόχο τον διπλασιασμό του δυναμικού της το 2025 και τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Το γραφείο της Αθήνας υποστηρίζει τεχνικά πέντε χώρες της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Έλληνες μηχανικοί ταξιδεύουν παγκοσμίως για την υλοποίηση έργων. Επιπλέον, η κα Τζωρτζοπούλου σημείωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για στρατηγικές εξαγορές στην Ελλάδα, ενώ διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό εστιάζοντας στην επίλυση σύνθετων end-to-end διαδικασιών και στην ενοποίηση παλαιών συστημάτων (legacy systems) που οι παραδοσιακοί πάροχοι αδυνατούν να διαχειριστούν.

Οι αλλαγές που φέρνει η AI

Αναφερόμενος στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στο αν η εισαγωγή της προκαλεί μαζικές απολύσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στα τηλεφωνικά κέντρα και την εξυπηρέτηση πελατών, ο Γιώργος Κοντογιάννης υποστήριξε ότι ιστορικά η τεχνολογική εξέλιξη δεν έχει οδηγήσει σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό. Αντίθετα, εξήγησε ότι κάθε νέα τεχνολογία αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να λειτουργούν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, γεγονός που τελικά δημιουργεί ανάγκη για περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.

Ως παραδείγματα αυτής της μετάβασης ανέφερε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη ιδρύσει εξειδικευμένα τμήματα για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως η έλευση του διαδικτύου μετατόπισε τις ανάγκες από τους mainframe developers στους web και mobile developers, έτσι και η εποχή του AI γεννά νέες ειδικότητες, όπως «agent developers», «agent copywriters» και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, σημείωςε. Οι νέες αυτές θέσεις είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ορθή ενσωμάτωση των νέων εργαλείων, κατέληξε.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η εισαγωγή της AI λειτουργεί συχνά ως «προαγωγή» για τους υπάρχοντες εργαζόμενους. Για παράδειγμα, οι έμπειροι υπάλληλοι των τηλεφωνικών κέντρων δεν αντικαθίστανται, αλλά αξιοποιούν τη βαθιά γνώση που διαθέτουν για τις διαδικασίες της εταιρείας προκειμένου να επιβλέπουν τα συστήματα AI, να προτείνουν βελτιώσεις και να προσαρμόζουν τις ροές εργασίας στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος για τη συνεχή εξέλιξη της επιχείρησης.

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