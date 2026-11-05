 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Καθαρή ενέργεια 05.11.2026, 16:38
Σχολιάστε
Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra, στην 3η επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο  κ. Σταύρος Παπασταύρους και ο υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος είχαν συνάντηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, με αντικείμενο τα ζητήματα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, όπως την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), καθώς και την επικείμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31) στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Στη συνέχεια, υποδέχτηκαν από κοινού στο υπουργείο, τους επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών Όμιλος Ηρακλής, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Hellenic Hydrogen και PPC Renewables, οι οποίες έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση τεσσάρων έργων ενεργειακής και βιομηχανικής μετάβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Καινοτομίας.

Πρόκειται για τα έργα:

o   ORION, του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλους της Holcim, για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου μέσω πλήρως εξηλεκτρισμένης παραγωγής πυρωμένης αργίλου.

o   TALOS, της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας μικροδικτύου ΑΠΕ και πολύωρης αποθήκευσης στην Κρήτη.

o   AEGEANFLOAT, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για την πιλοτική ανάπτυξη πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου ισχύος 45 MW στο Αιγαίο.

o   AN-1-B της Hellenic Hydrogen που αφορά παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, με συνολική ισχύ 50 MW.

Τις εταιρείες εκπροσώπησαν οι κ.κ. Δημήτρης Χανής και Νικόλαος Μπόζος, CEO και CCUS Manager αντίστοιχα, του Ομίλου Ηρακλής, ο Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης, Director of Strategy and Μ&Α Eastern Europe της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο κ. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, CEO της Hellenic Hydrogen και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαύρος και Γεώργιος Βαρθολομαίος, CEO και Head of Business Development αντίστοιχα, της PPC Renewables.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Καινοτομίας αποτελεί το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών σε ενέργεια και βιομηχανία, με προϋπολογισμό περίπου 40 δισ. ευρώ για το 2020–2030, προερχόμενα από τη ρευστοποίηση περίπου 530 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 77 έργων σε 23 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία προτείνεται να λάβουν συνολικά επιχορηγήσεις ύψους 3,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έργα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να αποτρέψουν συνολικά περίπου 290 εκατ. τόνους εκπομπών CO₂ κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους.

Ανάμεσα στα 77 αυτά έργα, τα 4 είναι ελληνικά, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, των εταιρειών της χώρας μας.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Υπουργείο, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra. Τον ευχαρίστησα, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την αλληλεγγύη και τη δημόσια στάση του στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει τον Κύπριο Πρόεδρο από την COP31, που ξεκινά την άλλη βδομάδα.

»Η ξεκάθαρη και δημόσια θέση του βοήθησε να αποτραπεί αυτή η πρόκληση. Συζητήσαμε για την ανάγκη η καθαρή μετάβαση να είναι και βιώσιμη. Δηλαδή, ο στόχος μας για μηδενικό ισοζύγιο να πηγαίνει μαζί με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα, στην αίθουσα αυτή, να συναντηθούμε με τέσσερις Ευρωπαίους πρωταθλητές.

»Στις 19 Οκτωβρίου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ταμείο Καινοτομίας, βράβευσε 77 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Τέσσερις από αυτές είναι ελληνικές. Είναι εταιρείες οι οποίες πρωτοστατούν στην καινοτομία, σε θαλάσσια υπεράκτια αιολικά, σε απανθρακοποίηση για την παραγωγή τσιμέντου, σε νέα μορφή μπαταρίας ή στο υδρογόνο. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι μπροστά στην καινοτομία και αποδεικνύουν ότι μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική και καινοτόμα. Επίτροπε, σας καλωσορίζω ξανά στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο κ. Hoekstra είπε: «Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Σταύρο, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Εκτιμώ βαθύτατα τη φιλία και τη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση συνολικά και ιδιαίτερα με τον Υπουργό. Σε συνέχεια της συζήτησής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για το κλίμα σε συνόδους όπως η COP, αλλά και, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε πράξη αυτό που υποδηλώνει το ίδιο μας το όνομα, να ενεργούμε ενωμένοι.

»Και γι’ αυτό είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι και τα 27 κράτη μέλη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση. Αυτό είναι, φυσικά, ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της κατάστασης και των εμπειριών που ορισμένοι από εμάς έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δεύτερον, ο Υπουργός και εγώ είχαμε επίσης ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις για πολλά από τα διμερή ζητήματα που εξετάζουμε.

»Συζητήσαμε για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα που οικοδομούμε θα λειτουργεί καλύτερα, τόσο για το κλίμα όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία μας. Και ήταν μεγάλη μου χαρά που συνάντησα ορισμένες από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τις εταιρείες που διακρίθηκαν στο λεγόμενο Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund).

»Πρόκειται για Ευρωπαϊκούς πόρους που επιλέγεται να κατευθυνθούν στους καλύτερους και πιο ταλαντούχους, σε εκείνους που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, τόσο στον τομέα του κλίματος όσο και της ανταγωνιστικότητας. Και πιστεύω ότι η παρουσία αυτών των επιχειρηματιών σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αποτελεί απόδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς μας έδειξαν όσα πραγματοποιούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι πρωτοβουλίες τους για την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά. Επομένως, για ακόμη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εκτιμώ πραγματικά τη φιλία και τη συνεργασία μας και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα».

Νωρίτερα, ο κ. Hoekstra επισκέφθηκε μαζί με τον κ. Παπασταύρου τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΔΑΑ) και τους χώρους του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «ROUTE 2025», του στρατηγικού οδικού χάρτη και δέσμευσης του ΔΑΑ για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα (net-zero) και ενεργειακής αυτονομίας στις εγκαταστάσεις του. Πρόκειται για μία  επένδυση ύψους 70 εκ. ευρώ, με σημαντικό μέρος αυτής να έχει υλοποιηθεί με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Mε την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε: «Είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα τον καλό φίλο Wopke Hoekstra, Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη. Και να δούμε εδώ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το πρόγραμμα ROUTE 2025, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι από τα λίγα αεροδρόμια στην Ευρώπη που παράγει από ανανεώσιμες πηγές την ενέργεια, την οποία καταναλώνει, στο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης, πετυχαίνοντας, έτσι, την ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του, ο κ. Hoekstra, δήλωσε: «Και για μένα, η επίτευξη του προγράμματος ROUTE 2025 από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό παράδειγμα ελληνικής και, αν μου επιτρέπεται να το πω, ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνδυάζει το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Πρόκειται για ένα φανταστικό παράδειγμα».

Τέλος, ο Γιώργος Καλλιμασιάς, CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε  σήμερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Wopke Hoekstra, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εδώ, με τον φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής μας και τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, καλύπτουμε πλέον, ήδη από τις αρχές του 2026, το σύνολο των ετήσιων αναγκών της εταιρείας μας σε ηλεκτρισμό από καθαρή, ανανεώσιμη, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στις εγκαταστάσεις μας.

»Με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας ROUTE 2025, το οποίο υποστηρίχθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιήσαμε, 25 χρόνια πριν από τον στόχο των ευρωπαϊκών αεροδρομίων για το 2050, τις επενδύσεις για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στις δραστηριότητες που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας μας. Ενισχύουμε έτσι την ενεργειακή μας αυτονομία και την υπεύθυνη ανάπτυξη του αεροδρομίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού».

Ο κ. W. Hoekstra στην Βουλή

Στη συνέχεια ο κ. W. Hoekstra θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων και θα ενημερώσει τα μέλη τους σχετικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, με τη συμμετοχή του Υπουργού, κ. Παπασταύρου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της
Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers
ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ
Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις
Business

Ποια προϊόντα της Coca-Cola HBC έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

Από τις Coke Zero και τα αναψυκτικά, στην υψηλή ζήτηση για ενεργειακά ποτά - Οι κομβικές αγορές της Coca-Cola HBC

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Καθαρή ενέργεια
Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
DIMAND: Πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στην κλιματική αλλαγή
Green

DIMAND: Εννέα προτάσεις για ανθεκτικές πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, στις 31 Οκτωβρίου, η DIMAND παρουσιάζει τρεις νέες επιστημονικές μελέτες για τους κλιματικούς κινδύνους

Aζερμπαϊτζάν: Η άνθηση των ΑΠΕ μεταμορφώνει τον ενεργειακό τομέα της χώρας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η άνθηση των ΑΠΕ αλλάζει τον ενεργειακό τομέα του Αζερμπαϊτζάν

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του Αζερμπαϊτζάν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΥΠΟΙΚ: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του «Εξοικονομώ 2025»
Green

ΥΠΟΙΚ: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025

Με την ένταξη του «Εξοικονομώ 2025» στο ΕΣΠΑ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ

Latest News
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες

Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της

Η Deoleo βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης μάχης για την εξαγορά της, στην οποία συμμετείχαν ισπανικοί ανταγωνιστές και πολυεθνικές εταιρείες

Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers

Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις για τους servicers στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Στο «κόκκινο» η Wall - Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

Περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Wall Street

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία
AGRO

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

Παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ για την προστασία των ελαιοπαραγωγών σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα

Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών
AGRO

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

Οι ευρωβουλευτές της AGRI ζητούν συγκεκριμένη στήριξη στη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034 για την επόμενη γενιά αγροτών

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies