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Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό

Η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων

Experts 06.11.2026, 07:00
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Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
Άποψη Νικόλαος Φίλιππας

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Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν αποτελεί πλέον ένα στενά ακαδημαϊκό αντικείμενο, ούτε μια δεξιότητα που αφορά μόνο οικονομολόγους και επενδυτές. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια κοινωνική προτεραιότητα, την οποία έχουν υποστηρίξει βασιλικές προσωπικότητες, αρχηγοί κρατών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών, κορυφαίοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας.

Η συμμετοχή και η συμβολή τους αναδεικνύουν μια θεμελιώδη αλήθεια: η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων. Είναι βασικό εφόδιο ζωής, σημαντικός παράγοντας χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας και μέσο προστασίας από λανθασμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, υπερβολικό δανεισμό, απάτες και χρηματοοικονομική ανασφάλεια.

Βασίλισσα Μάξιμα: η διεθνής πρέσβειρα της χρηματοοικονομικής υγείας

Η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς φωνές για τη χρηματοοικονομική ένταξη και υγεία. Από το 2009 έως το 2024, μέσα από τον ρόλο της ως ειδικής εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοοικονομική ένταξη στην υπηρεσία της ανάπτυξης, προώθησε την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανέλαβε νέα εντολή ως ειδική εκπρόσωπος για τη χρηματοοικονομική υγεία. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση της έμφασης από τη χρηματοοικονομική ένταξη στη χρηματοοικονομική υγεία. Δεν αρκεί ο πολίτης να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό. Σημασία έχει να μπορεί να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες, να αντιμετωπίζει απρόβλεπτα γεγονότα και να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον του.

Christine Lagarde: ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, έχει συμβάλει στην ανάδειξη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως βασικού ευρωπαϊκού ζητήματος.

Η ΕΚΤ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και την προβολή εθνικών πρωτοβουλιών. Τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσε τη δημιουργία δικτύου για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Το χάσμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών (gender gap in financial literacy) συνδέεται με ευρύτερες ανισότητες στη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία, στην επενδυτική συμμετοχή και στη συνταξιοδοτική ασφάλεια.

Οι πρωτοβουλίες της Lagarde προσδίδουν στο ζήτημα ιδιαίτερο θεσμικό βάρος. Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αναδεικνύεται έτσι σε πεδίο θεσμικής συνεργασίας και δημόσιας πολιτικής, πέρα από την ατομική ευθύνη κάθε πολίτη.

Annamaria Lusardi: η επιστήμονας που έδωσε στο πρόβλημα παγκόσμια διάσταση

Η Annamaria Lusardi συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιστημονικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην καθιέρωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως πεδίου έρευνας και δημόσιας πολιτικής.

Με τις έρευνές της και τις γνωστές ομάδες ερωτήσεων «Big Three» και «Big Five», που ανέπτυξε σε συνεργασία με την Olivia S. Mitchell, συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή μέτρηση των βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων. Το έργο της ανέδειξε την έκταση των ελλείψεων στις γνώσεις αυτές, καθώς και τα μεγάλα χάσματα μεταξύ φύλων, ηλικιακών ομάδων και κοινωνικών κατηγοριών.

Η καθοριστική συμβολή της βρίσκεται στην ανάπτυξη και ευρεία διάδοση εργαλείων μέτρησης, καθώς και στη σύνδεση των επιστημονικών ευρημάτων με την ανάγκη για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Νίκος Χριστοδουλίδης: πολιτική στήριξη στο ανώτατο επίπεδο

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει υποστηρίξει δημόσια τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση ως κυβερνητική προτεραιότητα, μέσα από παρεμβάσεις και τη στήριξή του σε σχετικά συνέδρια.

Η Κύπρος διαθέτει Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας, η οποία εγκρίθηκε το 2022. Η εφαρμογή της υποστηρίζεται από θεσμικό συντονισμό, συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, με κεντρικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Δράσεις και εκπαιδευτικοί πόροι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ευρώπη, μαζί με πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η παρουσία τους εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανταλλαγής εμπειριών και επιτυχημένων προγραμμάτων.

Η σημασία της κυπριακής περίπτωσης βρίσκεται κυρίως στην προσπάθεια σύνδεσης της εθνικής στρατηγικής με συγκεκριμένες δομές, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και πολίτες.

Stephen Curry: η δύναμη των προτύπων

Ο κορυφαίος αθλητής Stephen Curry χρησιμοποίησε τη δημοφιλία του για να μεταφέρει τη σημασία της χρηματοοικονομικής γνώσης στις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο του UNDERRATED Golf, εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή της JPMorgan Chase & Co. έφεραν νέους αθλητές σε επαφή με την αξία του χρήματος, την καλλιέργεια σωστών χρηματοοικονομικών συνηθειών και τη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Το παράδειγμα αυτό υπενθυμίζει ένα πολύτιμο μήνυμα: το υψηλό εισόδημα δεν εξασφαλίζει από μόνο του τη χρηματοοικονομική ευημερία. Η διατήρηση των οικονομικών πόρων σε βάθος χρόνου απαιτεί γνώση, σχεδιασμό και αυτοέλεγχο.

Warren Buffett: η εκπαίδευση αρχίζει από την παιδική ηλικία

Ο Warren Buffett υποστήριξε έμπρακτα ότι οι καλές  χρηματοοικονομικές συνήθειες πρέπει να καλλιεργούνται από πολύ μικρή ηλικία.

Μέσα από τη συνεργασία του στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Secret Millionaires Club», συνέβαλε στην εξοικείωση των παιδιών με έννοιες όπως η αποταμίευση, η υπεύθυνη χρήση των πόρων, η επιχειρηματικότητα και η λήψη αποφάσεων.

Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει στη λογική του ανατοκισμού: η γνώση και οι σωστές συνήθειες, όταν καλλιεργούνται από νωρίς και ενισχύονται διαρκώς, μπορούν να δημιουργούν σωρευτικά οφέλη στη διάρκεια της ζωής.

Richard Thaler: από τη γνώση στη σωστή συμπεριφορά

Ο νομπελίστας Richard Thaler Καθηγητής  Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής στο φημισμένο University of Chicago Booth School of Business ,ανέδειξε τη σημασία των συμπεριφορικών παραγόντων στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις .

Το έργο του έδειξε ότι η γνώση από μόνη της δεν επαρκεί. Οι άνθρωποι συχνά αναβάλλουν την αποταμίευση, υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους ή προτιμούν την άμεση κατανάλωση.

Με το πρόγραμμα «Save More Tomorrow», που ανέπτυξε σε συνεργασία με τον Shlomo Benartzi, έδειξε πώς ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορεί να διευκολύνει την αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται εκ των προτέρων να κατευθύνουν μέρος των μελλοντικών αυξήσεων του μισθού τους στην αποταμίευση, μετατρέποντας μια σημερινή πρόθεση σε σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς.

Jeroo Billimoria: τα παιδιά ως χρηματοοικονομικοί πολίτες

Η κοινωνική επιχειρηματίας Jeroo Billimoria, ιδρύτρια του Aflatoun International και του Child & Youth Finance International (CYFI), προώθησε τη χρηματοοικονομική και κοινωνική εκπαίδευση εκατομμυρίων παιδιών.

Η προσέγγισή της συνδέει τη γνώση για το χρήμα με την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Τα παιδιά χρειάζεται από νωρίς να γνωρίζουν την αξία της αποταμίευσης, τα δικαιώματά τους και τη διαφορά μεταξύ αναγκών και επιθυμιών.

Η συμβολή της συνδέεται άμεσα και με τη Global Money Week (Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος), την ετήσια διεθνή εκστρατεία χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης των παιδιών και των νέων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2012 από το Child & Youth Finance International. Η εκστρατεία παραδόθηκε στον ΟΟΣΑ το 2019 και από το 2020 συντονίζεται διεθνώς από το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (OECD/INFE), με δράσεις που υλοποιούνται από εθνικούς φορείς και συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Από τις προσωπικότητες στους θεσμούς

Οι προσωπικότητες μπορούν να εμπνεύσουν, να κινητοποιήσουν και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της κοινωνίας. Η πραγματική αλλαγή, όμως, απαιτεί θεσμούς.

Απαιτεί αποτελεσματικές εθνικές στρατηγικές, ένταξη της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στο σχολείο, κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, επιστημονικά αξιόπιστο υλικό και συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Οι διαφορετικές αυτές διαδρομές συγκλίνουν σε ένα ουσιαστικό συμπέρασμα:

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν υπόσχεται ότι όλοι  όσοι γνωρίζουν χρηματοοικονομικά θα γίνουν πλούσιοι. Μπορεί, όμως, να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποφύγουν σοβαρά λάθη, να προστατεύσουν την οικογένειά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους.

Η γνώση για το χρήμα είναι τελικά γνώση για την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, την ανθεκτικότητα και τη χρηματοοικονομική μας ελευθερία.

Πηγές τεκμηρίωσης

Επίσημες και πρωτογενείς πηγές για τα πρόσωπα και τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στο άρθρο.

  1. Global Money Week — Annual Report 2022

Ίδρυση από το CYFI το 2012, συντονισμός από το OECD/INFE από το 2020 και ιδρυτικός ρόλος της Jeroo Billimoria.

  1. Global Money Week — GMW2022 Launch

Ιστορικό της εκστρατείας και επίσημη παράδοσή της στο OECD/INFE τον Ιούνιο του 2019.

  1. UNSGSA — Annual Report 2024

Η νέα εντολή της Βασίλισσας Μάξιμα για τη χρηματοοικονομική υγεία, από τον Σεπτέμβριο του 2024.

  1. ΕΚΤ — Εκδήλωση για το έμφυλο χάσμα στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, 7 Μαρτίου 2025

Πρωτοβουλία της Christine Lagarde και δημιουργία δικτύου συνεργασίας.

  1. ΕΚΤ — Financial literacy in Europe

Παρουσίαση εθνικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και δράσεις της Κύπρου.

  1. GFLEC — Press Kit

Συμβολή των Annamaria Lusardi και Olivia S. Mitchell στις ερωτήσεις Big Three και Big Five.

  1. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου — Promotion of Financial Literacy in Cyprus

Εθνική Στρατηγική του 2022 και θεσμικός συντονισμός της εφαρμογής της.

  1. Προεδρία Κυπριακής Δημοκρατίας — Ομιλία Νίκου Χριστοδουλίδη, 13 Μαρτίου 2025

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση ως κυβερνητική προτεραιότητα.

  1. Stephen Curry — Ανάρτηση για UNDERRATED Golf και JPMorgan Chase & Co.

Εκπαιδευτική δράση χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για νέους αθλητές.

  1. Secret Millionaires Club — Επίσημη παρουσίαση

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της σειράς με τη συμμετοχή του Warren Buffett.

  1. Richard H. Thaler — Διάλεξη για το βραβείο Νόμπελ, 2017

Ανάπτυξη του Save More Tomorrow σε συνεργασία με τον Shlomo Benartzi.

Νικόλαος Φίλιππας 

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

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Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης
Κατασκευές

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμιση του Αερολιμένα Χίου

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και να έχουν ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2027

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου
Ενέργεια

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

Στην τουρκική αντι – NAVTEX αναφέρεται πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

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