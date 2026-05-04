Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: Καθιέρωση Εθνικής Ημέρας στις 15 Μαρτίου

Με αφορμή την 15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά ανακοινώνουν την καθιέρωση της Εθνικής Ημέρας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της οικονομικής παιδείας και της υπεύθυνης χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των πολιτών.

Σε μια εποχή αυξανόμενης οικονομικής πολυπλοκότητας, όπου οι πολίτες καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις για κατανάλωση, αποταμίευση, δανεισμό και επενδύσεις, η γνώση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα ζωής. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ενισχύει την ικανότητα των πολιτών να κατανοούν καλύτερα το οικονομικό περιβάλλον, να αποφεύγουν παγίδες και να λαμβάνουν πιο ορθολογικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Η σύνδεση της πρωτοβουλίας αυτής με την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αναδεικνύει τον στενό δεσμό ανάμεσα στον ενημερωμένο καταναλωτή και τον χρηματοοικονομικά εγγράμματο πολίτη, ο οποίος μπορεί να αξιολογεί τις οικονομικές επιλογές του με γνώση και υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής θα αναπτυχθούν μια σειρά πρωτότυπες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που θα απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές και πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα.

Δηλώσεις

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Πειραιά Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης, είπε: Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συμπράττοντας με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, πρωτοστατεί στην καθιέρωση αυτής της Εθνικής Ημέρας, μετατρέποντας την εξειδικευμένη γνώση σε χρήσιμο εργαλείο ζωής για κάθε πολίτη. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί ισχυρό εφόδιο για την ευημερία της κοινωνίας μας. Με την καθιέρωση της Εθνικής Ημέρας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιβεβαιώνει τον ηγετικό του ρόλο στην παραγωγή και διάχυση της γνώσης και ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο σε μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας κουλτούρας υπεύθυνης οικονομικής συμπεριφοράς, όπου οι αποφάσεις των πολιτών λαμβάνονται με επίγνωση, ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον.

Από τη μεριά του, ο καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, σημείωσε: «Σε μια περίοδο διεθνών οικονομικών προκλήσεων, αυξημένου κόστους ζωής και ταχέων τεχνολογικών αλλαγών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η χρηματοοικονομική γνώση γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας των πολιτών και βασικός μηχανισμός κοινωνικής και οικονομικής κινητικότητας τους . Η καθιέρωση της Εθνικής Ημέρας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού φιλοδοξεί να αναδείξει ότι η χρηματοοικονομική παιδεία δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών . Ένας ενημερωμένος και χρηματοοικονομικά εγγράμματος καταναλωτής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στη δική του οικονομική ευημερία, αλλά και στη διαμόρφωση μιας πιο υγιούς ,ανθεκτικής και συμπεριληπτικής οικονομίας.»