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Hedge funds: Το χρηματιστηριακό sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε περικοπές προσωπικού

Ρεκόρ άνω της δεκαετίας σε hedge funds που προχώρησαν σε ρευστοποίηση θέσεων και απολύσεις

World 06.11.2026, 08:52
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Hedge funds: Το χρηματιστηριακό sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε περικοπές προσωπικού
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Μεγάλες απώλειες στα hedge funds προκαλούν η ανατροπή στις τεχνολογικές μετοχές και η αβεβαιότητα για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ρευστοποιήσεις θέσεων, μείωση μόχλευσης, απολύσεις διαχειριστών και επιστροφές κεφαλαίων στους επενδυτές συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό για τον κλάδο.

Ένα από τα δυσκολότερα διαστήματα των τελευταίων ετών βιώνουν τα hedge funds, καθώς η έντονη χρηματιστηριακή αναταραχή του Οκτωβρίου ανέτρεψε τις αποδόσεις πολλών επενδυτικών στρατηγικών και ανάγκασε διαχειριστές να περιορίσουν δραστικά τις θέσεις τους. Η πίεση εντάθηκε περαιτέρω την Πέμπτη, όταν η απότομη πτώση των τεχνολογικών μετοχών προκάλεσε νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η αναταραχή επηρέασε επενδυτικά κεφάλαια με πολύ διαφορετικές τοποθετήσεις, από μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και υγειονομικής περίθαλψης έως ομόλογα επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου. Αρκετές εταιρείες αναγκάστηκαν να περιορίσουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους, να απομακρύνουν διαχειριστές χαρτοφυλακίων και να μειώσουν το προσωπικό τους, επιχειρώντας να προστατεύσουν τα κεφάλαια των πελατών και να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις.

hedge funds

Τα hedge funds σε πανικό

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Samlyn Capital, η οποία διαχειρίζεται περίπου 7 δισ. δολάρια. Η εταιρεία αποφάσισε να επικεντρωθεί περισσότερο στις μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου, περιορίζοντας την παρουσία της σε άλλους τομείς και οδηγώντας στην αποχώρηση επικεφαλής επενδυτικών ομάδων και στελεχών. Το fund της είχε καταγράψει απώλειες περίπου 5% από την αρχή του έτους έως το τέλος Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, η Engineers Gate, με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 4 δισ. δολαρίων, αποφάσισε να εγκαταλείψει το μεγαλύτερο μέρος της λεγόμενης «quantamental» στρατηγικής της, η οποία συνδύαζε την ανθρώπινη επενδυτική κρίση με ποσοτικά μοντέλα. Από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων της συγκεκριμένης δραστηριότητας διατηρήθηκαν μόλις πέντε, ενώ αποχωρεί και ο επικεφαλής της, Μάικ Ντέιλαμανι. Η συνολική επίδοση της εταιρείας έως τον Οκτώβριο βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού.

Τα στοιχεία της Morgan Stanley αποτυπώνουν την έκταση της πίεσης. Τον Οκτώβριο καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση επενδυτικών θέσεων από ενεργά διαχειριζόμενα μετοχικά hedge funds εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η συνολική έκθεσή τους στην αγορά είχε μειωθεί κατά περίπου 9% από τον Ιούνιο. Παράλληλα, πάνω από το 40% των συγκεκριμένων κεφαλαίων εμφάνιζε μηδενική ή αρνητική απόδοση από την αρχή του έτους έως το τέλος Οκτωβρίου, την ώρα που οι βασικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq παρέμεναν σε θετικό έδαφος.

Η επιδείνωση ήρθε μετά το πρόσφατο πλήγμα στις τεχνολογικές μετοχές

Σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, τα hedge funds που επικεντρώνονται στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας έχασαν πάνω από 4% μόνο την Πέμπτη, εξανεμίζοντας ουσιαστικά τα κέρδη που είχαν συγκεντρώσει από την αρχή του έτους. Τα πολυστρατηγικά κεφάλαια, τα οποία επενδύουν σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, υποχώρησαν κατά 1,4%, κυρίως λόγω των απωλειών στην τεχνολογία και στις στρατηγικές που βασίζονται στην ορμή της αγοράς.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η πορεία της Lone Pine Capital. Το hedge fund είχε ενισχυθεί πάνω από 40% κατά το πρώτο εξάμηνο, αλλά στη συνέχεια υπέστη τη χειρότερη περίοδο τριών μηνών στην ιστορία του κατά το τρίτο τρίμηνο. Τον Οκτώβριο έχασε 8,8% πριν από τις αμοιβές διαχείρισης, με αποτέλεσμα η συνολική του απόδοση από την αρχή του έτους να περάσει στο -7,5%. Η αντιστροφή των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης έπληξε τόσο τις ανοδικές θέσεις του όσο και τα στοιχήματα εναντίον εταιρειών που θεωρούσε ευάλωτες στην τεχνολογία.

Περικοπές πραγματοποίησε και η Walleye Capital, η οποία κατέγραψε τον χειρότερο μήνα της από τον Μάρτιο του 2020. Η εταιρεία ανακοίνωσε στους επενδυτές ότι εξετάζει το κατάλληλο μέγεθος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της και σκοπεύει να επιστρέψει μέρος των χρημάτων στους πελάτες της, ενώ απομάκρυνε αρκετούς διαχειριστές μετοχικών χαρτοφυλακίων.

Η κρίση ανέδειξε και έναν ακόμη κίνδυνο: τη μόχλευση, δηλαδή τη χρήση δανεικών κεφαλαίων για την ενίσχυση των επενδυτικών αποδόσεων. Οι προηγούμενες εβδομάδες είχαν ήδη οδηγήσει πολλά funds σε περιορισμό της, αποτρέποντας ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατά τη βίαιη πτώση της Πέμπτης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Arini Capital Management, οι πιέσεις από τις τράπεζες και οι απαιτήσεις για πρόσθετες εγγυήσεις οδήγησαν σε μαζικές πωλήσεις εταιρικού χρέους.

Για τον κλάδο των hedge funds, το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η διόρθωση στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η ταυτόχρονη αποτυχία πολλών επενδυτικών στρατηγικών, η αναγκαστική μείωση κινδύνου και η αμφισβήτηση των μοντέλων που απέδιδαν εξαιρετικά κατά την προηγούμενη περίοδο ανόδου.

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