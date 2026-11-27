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Οι Αμερικανοί καταναλωτές που αναζητούν καινούργιο αυτοκίνητο μπορεί να βρούν τα τελευταία στοιχεία τιμών κάπως αποκαρδιωτικά καθώς η μέση τιμή συναλλαγής για ένα νέο όχημα έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 51.109 δολαρίων τον Οκτώβριο, αυξημένη κατά 2,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με έκθεση της Kelley Blue Book, μιας εταιρείας εκτίμησης αυτοκινήτων που επικαλείται το CNBC.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει κίνητρα, φόρους και τέλη αλλά για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να ξοδέψουν τόσα — ή δεν θέλουν — τα καλά νέα είναι ότι πολλοί αγοραστές πληρώνουν πολύ λιγότερα για ένα όχημα.

«Ο μέσος όρος μας λέει τόσα για το μείγμα προϊόντων όσο και για την προσιτότητα», δήλωσε στην ίδια έκθεση η Ερίν Κίτινγκ, εκτελεστική αναλύτρια στην Cox Automotive, που κατέχει το Kelley Blue Book.

Από τους πέντε τύπους αυτοκινήτων με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων τον Οκτώβριο, τρεις — τα συμπαγή (compact) και υποσυμπαγή SUV, καθώς και τα συμπαγή αυτοκίνητα — πωλήθηκαν σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τη συνολική μέση τιμή συναλλαγής, είπε. Για παράδειγμα, το μέσο ποσό που πληρώθηκε για ένα μικρό αυτοκίνητο τον Οκτώβριο ήταν 28.030 δολάρια.

Μεγαλύτερο μερίδιο στα «μικρά»

Οπως αναφέρει το CNBC, οι πωλήσεις οχημάτων με τιμές από περίπου 28.000 έως 38.000 δολάρια αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

«Οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν πολλά οχήματα πολύ κάτω από τη μέση τιμή συναλλαγής, ακόμα και καθώς η ισχυρή ζήτηση για πλήρους μεγέθους pickups και άλλα μεγαλύτερα, καλά εξοπλισμένα οχήματα συνεχίζει να ωθεί τον μέσο όρο σε νέα υψηλά», είπε η Κίτινγκ.

Η νέα τιμή ρεκόρ έρχεται εν μέσω αύξησης 34% στο μέσο κόστος ενός νέου οχήματος από τον Οκτώβριο του 2019, όταν ήταν 38.259 δολάρια, σύμφωνα με τα δεδομένα της Kelley Blue Book.

Ενώ οι ελλείψεις στην προσφορά λόγω πανδημίας συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών νωρίτερα αυτή τη δεκαετία, η όρεξη των καταναλωτών για μεγαλύτερα, ακριβότερα οχήματα όπως τα SUV και pickup έχει επίσης ωθήσει τον μέσο όρο προς τα πάνω. Τα πλήρους μεγέθους pickups, για παράδειγμα, πωλούνταν κατά μέσο όρο στα 67.912 δολάρια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Kelley Blue Book.

Ωστόσο, οι αγοραστές που δυσκολεύονται να αντέξουν οικονομικά ένα καινούργιο αυτοκίνητο άνω των 50.000 δολαρίων μπορούν να ξοδέψουν λιγότερα και να βρουν προσφορές στην τρέχουσα αγορά.

Η ανάγκη να πουληθεί το απόθεμα

Καταρχάς, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν καθυστερήσει περισσότερο από το συνηθισμένο στην κυκλοφορία των μοντέλων του 2027, τουλάχιστον εν μέρει επειδή τα αυτοκίνητα του 2026 συνεχίζουν να πωλούνται καλά στις τρέχουσες τιμές, δήλωσε ο Ιβάν Ντρούρι , διευθυντής ανάλυσης στην Edmunds, μια εταιρεία έρευνας αυτοκινήτων. Τον Οκτώβριο, το 76% των πωλήσεων νέων οχημάτων αφορούσε μοντέλα τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με 59% ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυτή η επιβράδυνση στη μετάβαση του έτους μοντέλου σημαίνει ότι σύντομα περισσότερα αυτοκίνητα του 2027 θα φτάσουν στα καταστήματα των αντιπροσωπειών, κάτι που υποδηλώνει ότι οι έμποροι και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι κινητοποιημένοι να εξοφλήσουν το απόθεμα του 2026, είπε ο Drury.

«Δεν πρόκειται να πετύχετε τεράστιες οικονομίες αν περιμένετε», είπε ο διευθυντής ανάλυσης στην Edmunds. «Η πιο πολυάσχολη περίοδος του χρόνου για όλους είναι ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά δεν είναι ότι οι καλύτερες προσφορές είναι τότε — αυτό είναι θέμα αντίληψης.»

Ορισμένα μοντέλα του 2026 συνοδεύονται από κίνητρα

Ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν κίνητρα για συγκεκριμένα μοντέλα του 2026, τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος ενός καινούργιου αυτοκινήτου κατά χιλιάδες δολάρια.

Για παράδειγμα, το Nissan Pathfinder του 2026, ένα SUV μεσαίου μεγέθους με αρχική τιμή 41.565 δολάρια — η οποία περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς — συνοδεύεται από έκπτωση 5.000 δολαρίων για τους αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Cars.com, μια διαδικτυακή αγορά αυτοκινήτων.

Το CNBC θεωρεί ότι μια καλή τακτική είναι η αναζήτηση αυτοκινητων που θεωρούνται παλιά αποθεματα. Αναζητήστε αυτοκίνητα που βρίσκονται στα πάρκινγκ των αντιπροσώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε ο Ντρούρι. Τον Σεπτέμβριο, τα καινούργια αυτοκίνητα χρειάστηκαν 58 ημέρες για να πουληθούν, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το Edmunds.

Γενικά, οι αντιπροσωπείες θεωρούν τα αυτοκίνητα που παραμένουν απούλητα για 60 έως 90 ημέρες ως παλιά αποθέματα, κάτι που μπορεί να τις παρακινήσει να προσφέρουν μια καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το Autotrader.com, μια διαδικτυακή αγορά αυτοκινήτων που ανήκει στην Cox Automotive.