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Οι τροποποιήσεις στον Φορολογικό Κώδικα, τις οποίες ενέκρινε η ρωσική Κρατική Δούμα στις 24 Νοεμβρίου και προβλέπουν τη μείωση των επιδοτήσεων αντιστάθμισης και την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, θα περιορίσουν το 2027 την εκτιμώμενη EBITDA από τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης κατά 10% και 8% αντίστοιχα. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση της εταιρείας Euler.

Στην περίπτωση αυτή, η EBITDA ανά τόνο θα διαμορφωθεί σε 17.500 ρούβλια για τη βενζίνη και σε 17.900 ρούβλια για το πετρέλαιο κίνησης. Για το 2026, η Euler εκτιμά τα αντίστοιχα μεγέθη σε 25.800 και 40.200 ρούβλια ανά τόνο.

Για το 2028, η προβλεπόμενη EBITDA από τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης αναθεωρείται προς τα κάτω κατά 12% και 10% αντίστοιχα, στα 16.600 και 17.900 ρούβλια ανά τόνο.

Για το 2029, η μείωση εκτιμάται σε 22% για τη βενζίνη και 19% για το πετρέλαιο κίνησης, με την EBITDA να διαμορφώνεται σε 16.800 και 18.400 ρούβλια ανά τόνο αντίστοιχα.

Όπως εξηγεί ο Αντρέι Πολίστσουκ, ανώτερος αναλυτής του τομέα πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταφορών στην εταιρεία Euler, οι βασικές αλλαγές αφορούν τις τεκμαρτές εγχώριες τιμές χονδρικής πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών της επιδότησης αντιστάθμισης και αφαιρούνται από τις τιμές αναφοράς της εναλλακτικής εξαγωγικής διάθεσης.

Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές αυτές, τόσο χαμηλότερες είναι οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στις πετρελαϊκές εταιρείες. Για την περίοδο 2027–2028, οι τεκμαρτές τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν κατά 3,3%–4,4%, ενώ για το 2029 η αύξηση ανέρχεται σε 8,5%.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Euler, οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις ανά τόνο βενζίνης για την περίοδο 2027–2029 θα διαμορφωθούν σε 80, 61 και 58 δολάρια αντίστοιχα, έναντι 97, 83 και 99 δολαρίων που προβλέπονταν προηγουμένως.

Για το πετρέλαιο κίνησης, οι αντίστοιχες επιδοτήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 91, 54 και 52 δολάρια ανά τόνο, έναντι των προηγούμενων προβλέψεων για 105, 73 και 89 δολάρια αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις προβλέπουν πρόσθετη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 2,4% για την περίοδο 2027–2028 και κατά 6,5% για το 2029.

Οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στις πετρελαϊκές εταιρείες μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης αυξάνονταν από τον Ιούλιο, λόγω των υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου και καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, τον Οκτώβριο οι εταιρείες έλαβαν επιδοτήσεις ύψους 415 δισ. ρουβλίων για τον μήνα Σεπτέμβριο, ποσό αυξημένο κατά 36% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, από τις αρχές του 2026, οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν λάβει από τον κρατικό προϋπολογισμό επιδοτήσεις ύψους 1,67 τρισ. ρουβλίων.

Στην Euler επισημαίνουν επίσης ότι οι συντελεστές για τις συμβατικές ενδεικτικές τιμές χονδρικής για τη βενζίνη και το ντίζελ στη Ρωσία λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του φόρου εξόρυξης ορυκτών πόρων επί του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, η αύξησή τους οδηγεί σε μείωση του συγκεκριμένου φόρου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της EBITDA από τις πωλήσεις πετρελαίου των ποικιλιών Urals και ESPO (πετρέλαιο της Ανατολικής Σιβηρίας και του Ειρηνικού) κατά 3,2% και 0,8% αντίστοιχα το 2027.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, εάν συνυπολογιστεί η επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου διύλισης, η συνολική επίδραση στις κάθετα ολοκληρωμένες πετρελαϊκές εταιρείες είναι αρνητική και εντείνεται όσο προχωρά ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euler, μετά την ενσωμάτωση των αλλαγών, η EBITDA ανά μονάδα παραγωγής των πετρελαϊκών εταιρειών θα μειωθεί κατά 2% το 2027, κατά 4% το 2028 και κατά 7% το 2029.

«Περισσότερο ευάλωτες είναι οι εταιρείες στις οποίες το μερίδιο της διύλισης είναι υψηλό σε σχέση με τη δική τους παραγωγή πετρελαίου, όπως, ειδικότερα, η Bashneft. Αντίθετα, η Surgutneftegas είναι σχετικά καλύτερα προστατευμένη από τις φορολογικές αλλαγές, καθώς η εξόρυξη πετρελαίου υπερισχύει στη διάρθρωση των δραστηριοτήτων της», αναφέρεται στην ανάλυση.

Ο Σεργκέι Φρόλοφ, διευθύνων εταίρος της NEFT Research, επισημαίνει ότι η μείωση της κερδοφορίας της διύλισης πετρελαίου δεν δημιουργεί κίνητρα για αύξηση της παραγωγής καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και η αναπροσαρμογή των παραμέτρων του μηχανισμού αντιστάθμισης ενδέχεται να αναγκάσουν τις κάθετα ολοκληρωμένες πετρελαϊκές εταιρείες να μετακυλίσουν στις τιμές των πρατηρίων καυσίμων το αυξημένο κόστος και την απώλεια εσόδων από το στάδιο της χονδρικής πώλησης.

Όπως διευκρινίζει ο αναλυτής, πιθανότερο είναι να υπάρξει σταδιακή αναπροσαρμογή των τιμών. Δεν αναμένεται απότομη αύξηση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών.

Στο Κέντρο Δεικτών Τιμών εκτιμούν ότι η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και η τροποποίηση των ορίων μηδενισμού των επιδοτήσεων του μηχανισμού αντιστάθμισης ενισχύουν την πιθανότητα μετακύλισης του πρόσθετου κόστους στις χονδρικές τιμές των καυσίμων.

Ωστόσο, όπως προσθέτουν οι αναλυτές, τον Σεπτέμβριο η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία της Ρωσίας (FAS) συνήψε συμφωνίες με 12 πετρελαϊκές εταιρείες, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης των λιανικών τιμών εντός των ορίων του πληθωρισμού. Στις αρχές Νοεμβρίου συνήφθησαν επίσης ορισμένες συμφωνίες με ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για τον τελικό καταναλωτή από την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης θεωρούνται ελάχιστοι.

Πηγή της εφημερίδας «Kommersant» στην αγορά επισημαίνει ότι τα ποσά που προβλέπονται στη φορολογική νομοθεσία «αναπροσαρμόστηκαν ώστε να προσεγγίζουν περισσότερο την πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης το 2027 θα κινηθεί περίπου στα επίπεδα του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή, ενώ το 2028 και το 2029 η αύξηση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2027 και του 2028 αντίστοιχα, θα ανέλθει σε 4%.