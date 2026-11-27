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Κατά 32,7%, σε 4,89 δισ. ευρώ (από 3,69 δισ. ευρώ) αυξήθηκε ο όγκος εμπορίου της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο εννεάμηνο του 2026, με τις ελληνικές εξαγωγές προς την χώρα να σημειώνουν άνοδο 17,7% στα 2,17 δισ. ευρώ (από 1,84 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, οι ελληνικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ εμφάνισαν από την άλλη πλευρά όμως αύξηση κατά 47,6%, σε 2,73 δισ. ευρώ από 1,85 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης εισαγωγών LNG με το αποτέλεσμα το ισοζύγιο για την Ελλάδα να είναι τελικά αρνητικό κατά 562 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή

Χωρίς πετρελαιοειδή, σημειώνεται ήπια μείωση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ κατά -2,1%, καθώς η αξία τους ανήλθε σε 1,35 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2026, έναντι 1,38 δισ. ευρώ το 2025.

Οι ελληνικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 27,1%, σε 1,07 δισ. ευρώ από 0,85 δισ. ευρώ. Ο όγκος εμπορίου χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 9%, σε 2,43 δισ. ευρώ από 2,23 δισ. ευρώ. Το ισοζύγιο παρέμεινε θετικό για την Ελλάδα, αλλά μειούμενο σε 280 εκατ. ευρώ από 537 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2026.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες

Η σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών αφορά στα λάδια και παρασκευάσματα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά που δεν περιέχουν βιοντίζελ (811,7 εκατ. ευρώ από 445,5 εκατ. ευρώ), γεγονός που είναι μεν θετικό, γιατί πρόκειται για προϊόν διυλιστηρίου, άρα με προστιθέμενη αξία, αλλά οφείλεται μάλλον στην παγκόσμια έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Οι ελιές δείχνουν ανθεκτικότητα παρά την επιβολή δασμού 15%, καθώς η αξία τους μειώθηκε οριακά κατά 1,1%. Τα ροδάκινα, κυριώτερη κατηγορία φρούτων, είχε μείωση κατά -7,2%, ενώ τα παρασκευασμένα τρόφιμα αύξηση κατά 15,9%.

Όσον αφορά τα προϊόντα αλουμινίου, όπου ισχύει εισαγωγικός δασμός 25-50%, καταγράφηκε αύξηση 35,8%. Ομοίως, τα προϊόντα χαλκού, όπου ισχύει εισαγωγικός δασμός 25-50%, είχαν αύξηση κατά 23,5%. Όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα, όπου ισχύει εισαγωγικός δασμός 25-50%, σημειώθηκε μείωση -14,4%.

Ελληνικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ

Η κυριότερη κατηγορία εισαγωγών από τις ΗΠΑ αφορά στα ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και προϊόντα της απόσταξής τους, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά (κλάση 27), όπου καταγράφηκε αύξηση 64,9%, σε 1,6 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, αφορούν ιδίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο/LNG (κλάση 271111) όπου είχαμε οριακή στασιμότητα ύψους 1%, με αξία εισαγωγών 966,5 εκατ. ευρώ από 957 εκατ. ευρώ.

Εισαγωγές αξίας 613 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ακατέργαστα πετρέλαια και ακατέργαστα έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά. Η υποκλάση αυτή έλειπε εντελώς από τις εισαγωγές 2025. Αυτή η εισαγωγή αντιστοιχεί στα 2/3 της συνολικής αύξησης των ελληνικών εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Λόγω της φύσης της, είναι πολύ πιθανόν να μην επαναληφθεί μελλοντικά, αναφέρει το σημείωμα της πρεσβείας. Έπεται η κατηγορία «πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και μηχανικές συσκευές, μέρη αυτών» (κλάση 84), όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 108,9%, σε 277 εκατ. ευρώ από 132,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση εντοπίζεται κυρίως στους Στροβιλοκινητήρες (κλάση 8411), όπου σημειώθηκε άνοδος κατά 258,4%, σε 184 εκατ. ευρώ από 51 εκατ. ευρώ.