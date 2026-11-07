Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

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Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε σημαντική οδική γέφυρα και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και την περιφέρειά του, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η κατάσταση με τον ενεργειακό εφοδιασμό της πρωτεύουσας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτή επηρεάζει τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και υδροδότησης της πόλης», δήλωσε ο Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει μερικές ώρες νωρίτερα, στο βραδινό διάγγελμά του, πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο στρατός της Ρωσίας ετοιμαζόταν να πλήξει ενεργειακούς στόχους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Τραυματίες και πλήγματα σε νηπιαγωγείο

Συνολικά, τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός 14χρονου, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Βόρεια γέφυρα, από τις βασικές στον ποταμό Δνείπερο, χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Το σημείο είχε ήδη χτυπηθεί τον Οκτώβριο, με τις αρχές να τοποθετούν δίχτυα κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) για να την προστατεύσουν, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο Κλίτσκο είχε αναφέρει νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις με πυραύλους με στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές στα προάστια του Κιέβου.

Στην ίδια την πρωτεύουσα, ζημιές υπέστη κτίριο στο οποίο στεγάζεται νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Mayor Klitschko of Kyiv showed damage sustained by the Northern Bridge in the city following a pair of Russian ballistic missile strikes. We will need better footage to assess any serious damage. Traffic across the entire bridge has been closed in both directions. It appears as though the damage is at least significant enough to warrant major structural assessment. — Heyman_101 (@SU_57R) November 7, 2026

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 8 Russian ballistic missiles have reportedly struck an industrail facility located in the Eastern outskirts of Kyiv. All 8 missiles hit near the same spot. https://t.co/oTjcPM8P6h — Heyman_101 (@SU_57R) November 6, 2026

Kyiv endured russian ballistic missile attacks all night. By morning, the attacks were still ongoing. russian drones are hitting residential neighborhoods. Over 3 million people. A city in Europe. And the world seems to have grown used to it. https://t.co/WesWB38tE2 — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 7, 2026

Πηγή: in.gr