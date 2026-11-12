Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

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Αυξήθηκε την Πέμπτη το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia Corp. έναντι ενδεχόμενης αθέτησης πληρωμών, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ημιαγωγών συνεδρίασε για να αποφασίσει για το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου, Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με την ICE Data Services, το κόστος για την πενταετή προστασία του χρέους της Nvidia έναντι αθέτησης πληρωμών αυξήθηκε έως και κατά 3,25 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 1,445% ετησίως, επίπεδο που πλησιάζει το ενδοημερήσιο υψηλό που είχε καταγραφεί στις 3 Νοεμβρίου.

Αν και το κόστος αυτό έχει υπερτριπλασιαστεί από τα μέσα του έτους, τα σχετικά συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου (swaps) παραμένουν περίπου στο μισό επίπεδο σε σύγκριση με εκείνα των hyperscalers, όπως η SpaceX και η Oracle Corp., οι οποίες διαθέτουν χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών του Χουάνγκ, μετά από αναφορές για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Στο δ.σ της Nvidia το μέλλον του Χουάνγκ

Τα μέλη του δ.σ. με υπόβαθρο που εκτείνεται από τη διεύθυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της Taco Bell έως την ακαδημαϊκή έρευνα γύρω από τις μέδουσες,συσκέπτονται για το αν θα διατηρήσουν το μοναδικό πρόσωπο που έχει ηγηθεί ποτέ της Nvidia ή αν θα απολύσουν ένα στέλεχος που χαίρει ευρέος σεβασμού και έχει επιβλέψει μια άνοδο άνω του 700.000% στην τιμή της μετοχής της εταιρείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg News, η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικό σύμβουλο για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο ορισμού προσωρινού επικεφαλής, ενόσω συνεχίζεται η αναζήτηση για μόνιμο διάδοχο. Η παραμονή του Χουάνγκ στη θέση αυτή θα εξέθετε, κατά πάσα πιθανότητα, τη Nvidia σε έντονο έλεγχο από νομοθέτες, επενδυτές, πελάτες και εργαζομένους.

«Οποιοδήποτε τμήμα συμμόρφωσης στον κόσμο θα ενοχλούνταν πολύ από ένα τέτοιο περιστατικό», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Zacks Investment Management. «Το γεγονός αυτό σίγουρα ανεβάζει τον πήχη, ενώ αυξάνει και την πιθανότητα να μην παραμείνει ο ίδιος στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο μέλλον. Πιστεύω ότι, πλέον, οι πιθανότητες να συνεχίσει ο Τζένσεν στον ρόλο του CEO είναι μοιρασμένες, 50-50».