Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακό προβάδισμα των πωλητών

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Μεταξύ αντίρροπων δυνάμεων προσπαθεί να ισορροπήσει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το τριήμερο ανοδικό σερί, αναζητώντας στηρίγματα προκειμένου να μη χάσει τις 2.650 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,18% στις 2.651,42 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 127,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,17% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.811,76 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,37% στις 3.257,97 μονάδες.

Προσπάθεια σταθεροποίησης στις 2.650 μονάδες

Πέριξ των 2.650 μονάδων κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχονται αρκετοί τίτλοι του. Στηρίγματα προσφέρουν η ElvalHalcor και η Βιοχάλκο, περιορίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη, την ώρα που οι πωλητές εστιάζουν σε Jumbo, Coca-Cola HBC και ΟΤΕ.

Στο μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία προσομοίωση της MSCI για τη σύνθεση του δείκτη Greece Standard, εφόσον η Ελλάδα είχε ήδη αναβαθμιστεί σε αναπτυγμένη αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στον δείκτη θα συμμετείχαν επτά μετοχές, οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι η ανακατάταξη της ελληνικής αγοράς από την MSCI έχει προγραμματιστεί για την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.

Υποστηρικτικά για τον τραπεζικό κλάδο λειτουργεί και η νέα ανάλυση της KBW, η οποία διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι στις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η κερδοφορία ξεπέρασε σε γενικές γραμμές τις προσδοκίες, με αρκετές διοικήσεις να αναβαθμίζουν τις προβλέψεις τους. Η KBW αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη κατά 2% έως 5%, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 17% έναντι των ισπανικών τραπεζών που επικεντρώνονται στην εγχώρια αγορά τους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo σημειώνει απώλειες 4,74%, με τις Coca Cola, ΟΤΕ και ΔΕΗ να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Aegean, Credia Bank, Aktor, Πειραιώς, Τιτάν, Helleniq Energy και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ κερδίζει 5,78%, η Βιοχάλκο είναι στο +3,53% και ο ΔΑΑ στο +2,58%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Optima Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εθνική, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Eurobank, Allwyn και Cenergy. Χωρίς μεταβολή η Metlen και η Κύπρου.