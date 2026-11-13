Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, ανησυχία για τη Fed

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, διακόπτοντας το τετραήμερο ανοδικό σερί τους, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξανόμενες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, αλλά και τις αναταράξεις που εξακολουθεί να προκαλεί στον τεχνολογικό κλάδο η κρίση ηγεσίας στη Nvidia.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,19%, στις 662 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,04%, στις 10.858 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,13%, στις 26.736 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,07%, στις 8.355 μονάδες.

Παρά τις σημερινές απώλειες, ο Stoxx 600 οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο 2,4%, επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι η ισχυρότερη από τον περασμένο Ιούνιο.

Προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από Fed

Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών δεικτών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές επαναξιολογούν το κόστος δανεισμού, υπό το βάρος των αυξανόμενων προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν την αβεβαιότητα, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα στοιχεία για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Στηρίγματα

Σημαντικό στήριγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, τα οποία έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Θετικά λειτουργεί και η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες οδεύουν προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, περιορίζοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων.

«Πρέπει να αποχωρεί κανείς από αυτά τα κύματα πριν καταρρεύσουν. Και στην τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κύμα», δήλωσε ο Sean Peche, ιδρυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Ranmore Fund Management.

Όπως επισήμανε, οι επενδυτές τείνουν να θεωρούν ότι όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν καταγράψει ισχυρές αποδόσεις θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν, κάτι που, όπως δείχνει η ιστορία, δεν συμβαίνει πάντοτε.

Κεντρικές τράπεζες – νομισματική πολιτική

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι διεθνείς αγορές ομολόγων έχουν αναπροσαρμόσει σημαντικά τις προσδοκίες τους για την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve το 2026.

Μετά τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου και τις διαδοχικές δηλώσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, οι αγορές προεξοφλούν πλέον πλήρως αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, οι επενδυτές αποδίδουν πιθανότητα 15% σε μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 50 μονάδες βάσης, ενδεχόμενο που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα θεωρούνταν σχεδόν απίθανο.

Στη Μ. Ανατολή

Στο γεωπολιτικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον μια επίσημη διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει σημαντική οικονομική επιρροή επί του Ιράν και έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια διακίνηση ενέργειας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις της ημέρας, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν την εικόνα των αγορών έως το τέλος της εβδομάδας.

ΑΕΠ ευρωζώνης

Στην Ευρωζώνη αναμένονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,4%, έναντι 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες ομιλίες των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Frank Elderson και Isabel Schnabel, από τις οποίες οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων.