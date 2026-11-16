Ακίνητα: Η Ελλάδα γίνεται «καταφύγιο» για τους κροίσους

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Σταθερά αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον από ξένους που αναζητούν ακίνητα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό σε αγορές πολυτελών ακινήτων με πρωταρχικό κίνητρο τη διαφύλαξη του πλούτου

Τα πολυτελή ακίνητα

Όπως αποκαλύπτει το δεύτερο «Engel & Völkers Private Office Market Report 2026/27» στην αγορά πολυτελών ακινήτων, ο τρόπος ζωής παραμένει το πρώτο κίνητρο επιλογής, με την προστασία του πλούτου να αποτελεί τη σταθερή βάση κάθε απόφασης.

«Η διαγενεακή διαδοχή, η παγκόσμια κινητικότητα κεφαλαίων και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας (UHNWIs) επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους, τοποθετούν τα κεφάλαιά τους και δημιουργούν τις βάσεις τους», εξηγεί ο Till-Fabian Zalewski, Group Co-CEO της Engel & Völkers.

«Σε αυτό το περιβάλλον, το ακίνητο αποκτά έναν ευρύτερο ρόλο: γεφυρώνει τις προσωπικές φιλοδοξίες και το επιθυμητό lifestyle με την οικογένεια, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια».Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα έντονη ανάμεσα σε ιδιοκτήτες με διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, όπου η τοποθεσία αποδεικνύεται πλέον πιο καθοριστική και από την ίδια την κατηγορία του περιουσιακού στοιχείου.

Το Market Report βασίζεται σε δεδομένα και εκτιμήσεις από 185 συμβούλους του Private Office της Engel & Völkers που δραστηριοποιούνται σε 17 χώρες παγκοσμίως, ενώ ενσωματώνει επιλεγμένα στοιχεία από το Global Wealth Mobility Framework της Henley & Partners σε έξι βασικές αγορές. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολογεί τη δομική ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας για τη διεθνή κινητικότητα του πλούτου, βασιζόμενο σε 12 σταθμισμένους δείκτες — μεταξύ των οποίων το φορολογικό καθεστώς, το κράτος δικαίου, η ποιότητα ζωής, οι δυνατότητες διαμονής και υπηκοότητας, η γεωπολιτική σταθερότητα και η ελεύθερη ροή κεφαλαίων.

«Το ακίνητο αποτελεί συχνά το πιο απτό αποτύπωμα μιας οικογένειας με διεθνή παρουσία. Συνδέεται άμεσα με ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών αποφάσεων: από τον τόπο διαμονής και τα δικαιώματα εγκατάστασης μέχρι την εκπαίδευση των παιδιών, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διασφάλιση μελλοντικών επιλογών», επισημαίνει ο Dominic Volek, Group Head of Private Clients της Henley & Partners.

Τα κίνητρα αγοράς ακινήτων επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από εξωτερικούς παράγοντες

«Οι εύπορες οικογένειες δεν αναζητούν πλέον απλώς έναν εναλλακτικό προορισμό. Επενδύουν σε ένα δίκτυο συμπληρωματικών χωρών που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες σε βάθος χρόνου».

Στην έρευνα αναφορικά με την αγορά πολυτελών ακινήτων με σκοπό τη διαφύλαξη του πλούτου η Ελλάδα πρωτοπορεί. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό σε αγορές πολυτελών ακινήτων με πρωταρχικό κίνητρο τη διαφύλαξη του πλούτου, σύμφωνα με το Engel & Völkers Private Office Market Report 2026/27.

Ο παράγοντας αυτός καθοδηγεί περίπου το 51% των συναλλαγών, υπογραμμίζοντας τη σημασία των premium ακινήτων για τον μακροπρόθεσμο οικογενειακό σχεδιασμό πλούτου. Περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας, με τη ζήτηση από Αμερικανούς αγοραστές να είναι ιδιαίτερα έντονη.

«Αυτό που ξεχωρίζει είναι ο μεταβαλλόμενος ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στις αποφάσεις διεθνών ατόμων εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η χώρα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο ως ένας ελκυστικός προορισμός, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για επενδύσεις, ιδιοκτησία ακινήτων και οικογενειακή ζωή. Αυτό αντικατοπτρίζει μια σημαντική εξέλιξη στην τοποθέτηση της ελληνικής αγοράς διεθνώς», δηλώνει ο Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος.

Το κίνητρο διαφύλαξης

Ενώ οι πλέον εύποροι τείνουν να περιγράφουν τις επιλογές ακινήτων τους ως αποφάσεις βασισμένες στον τρόπο ζωής, το Market Report δείχνει ότι το κυρίαρχο κίνητρο βρίσκεται αλλού.

«Υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ του πώς οι πελάτες περιγράφουν τις αποφάσεις τους για τα ακίνητα και στο τι τελικά τις καθοδηγεί. Ο τρόπος ζωής παραμένει μια ισχυρή παράμετρος, ωστόσο η διαφύλαξη του πλούτου διαδραματίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι οι ίδιοι ενδεχομένως εκφράζουν ρητά», αναφέρει ο Stuart Siegel, Global Head του Private Office της Engel & Völkers. «Αυτή η δυναμική είναι ακόμη πιο έντονη μεταξύ των πελατών των οποίων τα ακίνητα εκτείνονται σε πολλές χώρες». Όπως επισημαίνει το Market Report, η συχνότητα αυτού του κινήτρου αυξάνεται από περίπου το ένα τρίτο των συναλλαγών μεταξύ πελατών με εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, σε σχεδόν τα δύο τρίτα μεταξύ εκείνων που διαθέτουν ακίνητα σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις σχεδόν εξίσου έντονα με τις προσωπικές προτιμήσεις, με ένα 70% των συμβούλων να αναφέρουν ότι οι πελάτες τους επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή λόγω της παγκόσμιας αβεβαιότητας. Με τη διαγενεακή μεταβίβαση πλούτου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, περίπου το ένα τέταρτο των συναλλαγών επηρεάζεται από οικογενειακές παραμέτρους, οδηγώντας την παγκόσμια αγορά πολυτελών ακινήτων σε μια πιο μετρημένη και σταθερή εξέλιξη.

Η πορεία της αγοράς ακινήτων διαφέρει σήμερα σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, καθιστώντας την τοποθεσία πιο κρίσιμη από ποτέ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Private Office της Engel & Völkers, η μεγαλύτερη ζήτηση και κινητικότητα καταγράφεται στη Νότια Ευρώπη και στις περιοχές των Άλπεων — συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία.

Αντίθετα, οι αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Παράλληλα, τα στοιχεία του Global Wealth Mobility Framework της Henley & Partners επιβεβαιώνουν ότι και οι έξι αυτές χώρες παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές και ανταγωνιστικές για τη μεταφορά και διαχείριση διεθνούς κεφαλαίου, παρά τις επιμέρους προκλήσεις και τα ξεχωριστά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η καθεμία.

Οι προοπτικές

Οι διεθνείς εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Private Office της Engel & Völkers εκτιμούν ότι τα πολυτελή ακίνητα ξεχωρίζουν για την διττή τους αξία: αφενός προσφέρουν τον επιθυμητό τρόπο ζωής και αφετέρου προστατεύουν τον πλούτο σε βάθος χρόνου — ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

«Η γεωπολιτική αστάθεια, οι φορολογικές και κανονιστικές παράμετροι, καθώς και ο διαγενεακός προγραμματισμός καθορίζουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις για την αγορά ακινήτων», εξηγεί ο Siegel. «Για να κινηθεί κανείς με επιτυχία σε αυτό το περιβάλλον, η τοπική γνώση δεν αρκεί. Απαιτείται διεθνής οπτική και βαθιά κατανόηση των κινήτρων που καθοδηγούν τις αποφάσεις αυτών των απαιτητικών πελατών », καταλήγει ο Zalewski.