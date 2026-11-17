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Σε επίπεδα ρεκόρ εκτινάχθηκε το κόστος καυσίμων της παγκόσμιας ναυτιλίας το 2026, ξεπερνώντας τα 220 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Clarksons Research. Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών και οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειακών αγορών ανεφοδιασμού διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους πλοιοκτήτες.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research, Στίβεν Γκόρντον, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε σημαντικές ανακατατάξεις στην περιφερειακή ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων, ενώ οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητά τους οδήγησαν σε μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ των λιμανιών ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, η συνολική κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος τους 290 εκατ. τόνους, αν και ο Γκόρντον διευκρινίζει ότι οι σχετικοί υπολογισμοί παρουσιάζουν δυσκολίες και επηρεάζονται από τον τρόπο προσδιορισμού του παγκόσμιου στόλου.

Η μείωση των ταχυτήτων και η επιστροφή της ζήτησης

Η Clarksons επισημαίνει ότι η εξέλιξη της κατανάλωσης καυσίμων στη ναυτιλία έχει επηρεαστεί καθοριστικά από τις αλλαγές στις ταχύτητες των πλοίων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008.

Την περίοδο εκείνη, η πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα οδήγησε τις ναυτιλιακές εταιρείες στη μείωση των ταχυτήτων πλεύσης, περιορίζοντας σημαντικά τη συνολική κατανάλωση.

Παρά τις κατά καιρούς αυξήσεις των ταχυτήτων, εξαιτίας των διακυμάνσεων των ναύλων, των τιμών καυσίμων και των αλλαγών στις εμπορικές διαδρομές, η πρακτική της αργής πλεύσης διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Σήμερα, σύμφωνα με την Clarksons, τα δεξαμενόπλοια και τα bulk carriers ταξιδεύουν με ταχύτητες περίπου 20% χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2008, ενώ στα containerships η αντίστοιχη μείωση φθάνει το 28%.

Παράλληλα, η σταδιακή είσοδος στον στόλο ενεργειακά αποδοτικότερων πλοίων, ιδιαίτερα από το 2013 και μετά, συνέβαλε στον περιορισμό της κατανάλωσης ανά μεταφορικό έργο.

Όπως σημειώνει ο Γκόρντον, ένα σύγχρονο νεότευκτο πλοίο, εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να είναι κατά 30% έως 50% αποδοτικότερο ως προς την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλοίο πριν από 15 χρόνια.

Ωστόσο, από το 2020 η συνολική ζήτηση καυσίμων ακολουθεί εκ νέου ανοδική πορεία, καθώς η αύξηση του παγκόσμιου στόλου και των τονομιλίων υπερβαίνει τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τα εμπόδια στην ενεργειακή μετάβαση

Η Clarksons διαπιστώνει ότι η μετάβαση της ναυτιλίας σε καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα προχωρεί με βραδύτερους ρυθμούς από τους επιθυμητούς.

Βασικά εμπόδια αποτελούν το υψηλό κόστος των εναλλακτικών καυσίμων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα πράσινων καυσίμων, η ύπαρξη διαφορετικών περιφερειακών κανονισμών και η στασιμότητα στην προσπάθεια επίτευξης διεθνούς κανονιστικής συμφωνίας.

Η αβεβαιότητα επηρεάζει τις παραγγελίες νέων πλοίων

Σύμφωνα με τον Γκόρντον, οι παραγγελίες νεότευκτων με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων συγκεντρώνονται πλέον κυρίως στους κλάδους των containerships και των πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων.

Αντίθετα, οι πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και bulk carriers επικεντρώνονται περισσότερο σε τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκοντας τη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Οι προβλέψεις της Clarksons δείχνουν ότι έως το 2030 περίπου το 8% του παγκόσμιου στόλου, με βάση την ολική χωρητικότητα (GT), θα μπορούσε να χρησιμοποιεί LNG, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη μεθανόλη εκτιμάται στο 2%.

Αυξανόμενη είναι επίσης η χρήση βιοκαυσίμων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την Clarksons, τα βιοκαύσιμα αντιπροσώπευσαν το 9% των συνολικών ποσοτήτων ναυτιλιακών καυσίμων που διατέθηκαν στο Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια του 2026 έως την περίοδο αναφοράς.

Πέρα από τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, η εταιρεία επισημαίνει πρόσθετες προκλήσεις που αφορούν την ποιότητα των καυσίμων, τον πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση αύξησης των διαλύσεων πλοίων και διόρθωσης των ναυλαγορών, καθώς και τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης.