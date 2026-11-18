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Τη θέση της ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους του πλανήτη διατηρεί η οδός Ερμού στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της ελληνικής πρωτεύουσας στον διεθνή χάρτη του λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Main Streets Across the World 2026 της Cushman & Wakefield, η οποία παρουσιάζεται στην Ελλάδα από την Cushman & Wakefield Proprius, η Ερμού καταλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη 15η θέση παγκοσμίως μεταξύ των ακριβότερων εμπορικών δρόμων.

Τα ενοίκια στους πλέον περιζήτητους εμπορικούς χώρους της Ερμού αυξήθηκαν κατά 2% το τελευταίο δωδεκάμηνο, φτάνοντας τα 3.780 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, ή 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα (408 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως).

Η Ερμού παραμένει η ακριβότερη εμπορική τοποθεσία στην Ελλάδα.

Ποιους ευρωπαϊκούς δρόμους ξεπερνά η Ερμού

Στην παγκόσμια κατάταξη, η Ερμού βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη Maximilianstraße του Μονάχου, η οποία καταλαμβάνει τη 14η θέση με ετήσια μισθώματα 4.320 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και μπροστά από την Passeig de Gràcia της Βαρκελώνης, που βρίσκεται στη 16η θέση με 3.660 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, ο εμπορικός δρόμος της Αθήνας ξεπερνά γνωστούς ευρωπαϊκούς εμπορικούς δρόμους, όπως η Grafton Street του Δουβλίνου, η Pařížská της Πράγας και η P.C. Hooftstraat του Άμστερνταμ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ερμού καταλαμβάνει την 26η θέση μεταξύ όλων των εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, διατηρώντας την ίδια κατάταξη με το 2025.

Η ετήσια αύξηση των ενοικίων κατά 2% υπολείπεται ελαφρώς τόσο του παγκόσμιου μέσου όρου, που διαμορφώθηκε στο 3%, όσο και του ευρωπαϊκού, που έφτασε το 2,9%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, το βασικό πλεονέκτημα της Ερμού δεν είναι οι απότομες αυξήσεις των μισθωμάτων, αλλά η σταθερότητα που εμφανίζει διαχρονικά.

Τα ενοίκια στον δημοφιλή εμπορικό δρόμο παραμένουν γενικά σταθερά ή κινούνται ανοδικά, παρουσιάζοντας μικρότερες διακυμάνσεις σε σχέση με άλλες κορυφαίες εμπορικές αγορές.

Αυτή η εικόνα καθιστά την Ερμού μία από τις πιο προβλέψιμες αγορές εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής, τόσο για τις επιχειρήσεις λιανικής όσο και για τους επενδυτές.

Ο τουρισμός και η περιορισμένη προσφορά στηρίζουν τα ενοίκια

«Η διατήρηση της Ερμού στη 15η θέση επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα έχει εδραιωθεί στον χάρτη των διεθνών επιχειρήσεων λιανικής», δήλωσε η Νίκη Συμπούρα, ιδρύτρια της Cushman & Wakefield Proprius.

Όπως επισήμανε, «ο ισχυρός τουρισμός, η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη και η εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων υψηλής προβολής εξακολουθούν να στηρίζουν τα ενοίκια».

Η ίδια εκτίμησε ότι η ζήτηση για εμβληματικά καταστήματα (flagship stores) στην Ερμού θα παραμείνει ισχυρή και το 2027.

Η Πέμπτη Λεωφόρος επιστρέφει στην κορυφή

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης ανέκτησε τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου στον κόσμο, για πρώτη φορά από το 2023.

Τα ενοίκια στην περίφημη Πέμπτη Λεωφόρο αυξήθηκαν κατά 35%, φτάνοντας τα 2.700 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 24.998 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η New Bond Street του Λονδίνου, με ενοίκια 2.230 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι, ενώ ακολουθεί η Via Montenapoleone του Μιλάνου με 2.160 δολάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μισθώματα παρέμειναν αμετάβλητα.

Επιβραδύνεται η άνοδος των ενοικίων διεθνώς

Η έκθεση καταγράφει συνέχιση της ανόδου των ενοικίων στους κορυφαίους εμπορικούς δρόμους του κόσμου, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, στις 147 εμπορικές τοποθεσίες που εξετάστηκαν, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3% σε τοπικό νόμισμα, έναντι 4,3% το 2025.

Η εικόνα δεν ήταν, πάντως, ομοιόμορφη. Το 49% των εμπορικών δρόμων παρουσίασε αυξήσεις μισθωμάτων, το 32% παρέμεινε σταθερό, ενώ στο 19% καταγράφηκαν μειώσεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η αμερικανική ήπειρος και η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 3,1%, ενώ η Ευρώπη ακολούθησε με 2,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού ήταν η μοναδική στην οποία ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων επιταχύνθηκε.

Οι διεθνείς αλυσίδες κυριαρχούν στις μισθώσεις

Παρά την επιβράδυνση της ανόδου των ενοικίων, η ζήτηση για εμπορικά ακίνητα στις πιο προβεβλημένες αγορές παραμένει ισχυρή.

Σύμφωνα με την Cushman & Wakefield, στους 30 κορυφαίους εμπορικούς δρόμους του κόσμου μισθώθηκαν περισσότεροι από 815.000 τετραγωνικοί πόδες εμπορικών χώρων, μέσω 153 νέων μισθώσεων και εγκαινίων καταστημάτων.

Οι διεθνείς εμπορικές αλυσίδες απορρόφησαν περίπου το 90% των διαθέσιμων χώρων που μισθώθηκαν, ενώ στους περισσότερους κορυφαίους εμπορικούς δρόμους τα ποσοστά κενών καταστημάτων παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα.

Ο κλάδος της μόδας εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο, αντιπροσωπεύοντας το 50% των συμφωνιών και το 57% των συνολικών χώρων που μισθώθηκαν.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η παρουσία επιχειρήσεων υγείας και ομορφιάς, εστίασης, καθώς και καταστημάτων που προσφέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες στους καταναλωτές.

Πού αυξάνονται περισσότερο τα ενοίκια στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή αγορά, τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων κατέγραψε η Calea Victoriei του Βουκουρεστίου, με άνοδο 29%.

Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στο Λονδίνο, όπου τα ενοίκια στο Covent Garden και τη Regent Street αυξήθηκαν κατά 13%.

Στη Βαρκελώνη, η Passeig de Gràcia εμφάνισε αύξηση 7%, ενώ στη Μαδρίτη η οδός Serrano κατέγραψε άνοδο 5%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία οι διεθνείς εμπορικές αλυσίδες συνεχίζουν να διεκδικούν τις καλύτερες τοποθεσίες, παρά το υψηλό κόστος μίσθωσης και τη σταδιακή επιβράδυνση της αύξησης των ενοικίων.

Για την Αθήνα, η διατήρηση της Ερμού στην πρώτη 15άδα επιβεβαιώνει τη σταθερή ελκυστικότητα του σημαντικότερου εμπορικού δρόμου της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη προσφορά καταστημάτων πρώτης προβολής εξακολουθεί να ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των ιδιοκτητών.