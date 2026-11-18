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Πράσινο φως άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Oκτωβρίου, για τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού 214 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της τράπεζας μέσω καταβολής σε μετρητά.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αρχικό μεικτό ποσό €0,05928 ανά μετοχή, πριν από την προσαύξησή του λόγω των ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα υλοποιεί Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το τελικό μεικτό και καθαρό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα. Τα οριστικά ποσά ανά μετοχή θα γνωστοποιηθούν με συμπληρωματική ανακοίνωση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.10.2026, ενέκρινε τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €214.000.000 προς τους μετόχους της Eurobank, μέσω καταβολής σε μετρητά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αρχικό μεικτό ποσό €0,05928 ανά μετοχή, πριν από την προσαύξησή του λόγω των ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων», ο οποίος αποτελεί προαιρετικό αποθεματικό και περιλαμβάνεται στα «Ειδικά Αποθεματικά» των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank. Επί του μεικτού ποσού παρακρατείται φόρος μερισμάτων 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων ή διαφοροποιήσεων του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο αρχικό καθαρό ποσό ανέρχεται σε €0,056316 ανά μετοχή, πριν από την προσαύξηση λόγω των ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα υλοποιεί Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το τελικό μεικτό και καθαρό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα. Τα οριστικά ποσά ανά μετοχή θα γνωστοποιηθούν με συμπληρωματική ανακοίνωση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Οι βασικές ημερομηνίες για την καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., έχουν ως εξής:

α. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ενδιάμεσου μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Eurobank θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens και, παράλληλα, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, χωρίς το δικαίωμα λήψης ενδιάμεσου μερίσματος).

β. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων του ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του ενδιάμεσου μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Eurobank στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία έναρξης καταβολής ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά.

Το ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί μέσω της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (ορισθείσα πληρώτρια τράπεζα), ως ακολούθως:

– Μέσω των Συμμετεχόντων που τηρούν τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (AthexCSD) και τις σχετικές αποφάσεις της.

– Σε περιπτώσεις καταβολής ενδιάμεσου μερίσματος σε νόμιμους κληρονόμους αποβιωσάντων δικαιούχων μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens (AthexCSD), η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.