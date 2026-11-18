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Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) σε 209,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου του 2025 ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2026 η ElvalHalcor. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 211,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82,4% σε σύγκριση με 115,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 159 εκατ. ευρώ, από 40 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 110 εκατ. ευρώ από τις 31.12.2025, καθώς τα δάνεια περιορίστηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Elvalharcor, οι ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας οδήγησαν σε αύξηση κατά 5,9% του όγκου πωλήσεων αλουμινίου σε ετήσια βάση, φθάνοντας στους 345 χιλιάδες τόνους.

Την ίδια ώρα ο όγκος πωλήσεων χαλκού διατηρήθηκε στα επίπεδα των 132 χιλ. τόνων, καθώς η αυξημένη ζήτηση στους κλάδους βιομηχανίας και ενέργειας, αντισταθμίστηκε με υποχώρηση της ζήτησης στον κλάδο δόμησης και κατασκευών.

Διαβάστε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της ElvalHalcor, εδώ.

Ο Νικόλαoς Καραμπατέας, Διευθύνων Σύμβουλος της ElvalHalcor, δήλωσε: «Το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ανέδειξε τη δυναμική της ElvalHalcor, με βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές. Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε ένα δύσκολο περιβάλλον: ο πόλεμος στον Κόλπο προκάλεσε αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές, στις θαλάσσιες μεταφορές και στην προμήθεια πρώτων υλών, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια αυξήθηκαν εκ νέου, ενώ η ζήτηση σε κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παρέμεινε υποτονική. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας πρώτων υλών και κατευθύνοντας τις πωλήσεις μας σε προϊόντα και αγορές όπου η ζήτηση ήταν ισχυρότερη. Παρά την άνοδο των τιμών των μετάλλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η προσεκτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μάς επέτρεψε να μειώσουμε τον δανεισμό και να δημιουργήσουμε ισχυρές ταμειακές ροές.

» Η εύρωστη αυτή χρηματοοικονομική θέση, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας. Στον κλάδο του αλουμινίου, η νέα παραγωγική δυναμικότητα έλασης και η ενίσχυση της ανακύκλωσης θα βελτιώσουν περαιτέρω τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε πελάτες σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στον κλάδο του χαλκού, οι επενδύσεις μας στην ανακύκλωση αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε πρώτες ύλες και της αποδοτικότητας, καθώς και στην αύξηση της συνεισφοράς μας στην κυκλική οικονομία. Με ισχυρές βιομηχανικές δυνατότητες, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και υγιή χρηματοοικονομική θέση, είμαστε αισιόδοξοι και παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Σχετικά με τις προοπτικές του Ομίλου, αυτός εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 με σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση. Τα καθαρά κεφάλαια ύψους 236,8 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, έχουν εισπραχθεί και προορίζονται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, ύψους 455 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες τάσεις της κυκλικής οικονομίας και της απεξάρτησης από τον άνθρακα, έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να στηρίξουν την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και τη διεύρυνση του προϊοντικού μείγματος τα επόμενα χρόνια.

Στις 30 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ από την ElvalHalcor, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες χυτηρίου της θυγατρικής να ενσωματωθούν απευθείας στη μητρική εταιρεία. Η συγχώνευση αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα της ανακύκλωσης, με στόχο την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και την αυξημένη αξιοποίηση ανακυκλωμένων πρώτων υλών στον κλάδο αλουμινίου. Έως το τέλος του 2026 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία του βασικού εξοπλισμού και να έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση των έργων. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη συντήρηση στο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου, καθώς και βελτιώσεις στο θερμό έλαστρο, ενόψει των αυξημένων όγκων παραγωγής που θα κληθεί να υποστηρίξει μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων. Η προσωρινή μερική διακοπή της παραγωγής θα επηρεάσει τις πωλήσεις και το κεφάλαιο κίνησης του κλάδου κατά το διάστημα αυτό.

Βραχυπρόθεσμα, το λειτουργικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που επηρεάζουν τα Στενά του Ορμούζ και τον θαλάσσιο εμπορικό δίαυλο της Ερυθράς Θάλασσας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος, τα ναύλα και την εφοδιαστική αλυσίδα, εντείνοντας τις πιέσεις στην προσφορά αλουμινίου, καθώς η περιοχή του Κόλπου αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου. Οι τιμές του αλουμινίου και του χαλκού έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους επίπεδα, παραμένουν ωστόσο σημαντικά υψηλότερες από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Ο Όμιλος έχει διευρύνει τη βάση προμηθευτών πρώτων υλών και συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

Το κανονιστικό και εμπορικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Οι δασμοί των ΗΠΑ βάσει του Section 232 στο αλουμίνιο και τον χαλκό παραμένουν στο 50%. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έχουν μειώσει την πιθανότητα επιβολής δασμών στις καθόδους χαλκού, εξέλιξη που ενδέχεται να διευκολύνει τη ροή τους προς τις ΗΠΑ και να περιορίσει τις ελλείψεις που έχουν προκληθεί σε άλλες αγορές. Παρότι ο Όμιλος διατήρησε την εμπορική του παρουσία στην αμερικανική αγορά κατά το πρώτο εννεάμηνο, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μεταβληθούν σε περίπτωση εξομάλυνσης του εμπορικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος διατηρεί την ευελιξία να κατευθύνει τους όγκους πωλήσεων σε άλλες αγορές, σε περίπτωση υποχώρησης της ζήτησης στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προσωρινούς δασμούς από 5,6% έως 51,5% στις εισαγωγές χαλκοσωλήνων από Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν, με ισχύ από τις 12 Νοεμβρίου 2026 και έως την οριστική απόφαση, η οποία αναμένεται έως τον Μάιο του 2027.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, στην άμυνα και στις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Παρά τη γενικότερη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος αύξησε τους όγκους πωλήσεων στον κλάδο αλουμινίου και τους διατήρησε σταθερούς στον κλάδο χαλκού. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Στον κλάδο αλουμινίου, οι εφαρμογές άκαμπτης συσκευασίας αναμένεται να παραμείνουν οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, ενώ η ζήτηση στον τομέα των κατασκευών στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι υποτονική. Στον κλάδο χαλκού, η ζήτηση για βιομηχανικούς σωλήνες αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και κατά το τέταρτο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την αυξημένη ζήτηση για αντλίες θερμότητας, συστήματα κλιματισμού και υποδομές κέντρων δεδομένων (data centres). Παράλληλα, η στοχευμένη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του κλάδου στις συγκεκριμένες αγορές. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, σε συνδυασμό με τον πειθαρχημένο έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των επενδύσεων, ενισχύει την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πιθανές νέες προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή προσήλωσή του στη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.