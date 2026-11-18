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Τις δικές της κυψέλες μπαταριών άρχισε να παράγει η Ford στις ΗΠΑ για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων της, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια από τον κινεζικό γίγαντα μπαταριών CATL.

Η παραγωγή κυψελών μπαταρίας αποτελεί ορόσημο για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ και είναι το επόμενο βήμα προς τη χρήση κυψελών μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χαμηλότερου κόστους στα οχήματα των ΗΠΑ

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η παραγωγή κυψελών σε ένα εργοστάσιο αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Μάρσαλ του Μίσιγκαν — περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά του Ντιτρόιτ — ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και οι κυψέλες έχουν πλέον αρχίσει να αποστέλλονται. Θα χρησιμοποιηθούν σε πρωτότυπα του μικρού ηλεκτρικού pickup «Fathom», το οποίο ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Φάρλεϊ έχει παρουσιάσει ως ανταγωνιστή της Tesla και των κινεζικών ανταγωνιστών.

Η παραγωγή αυτή αποτελεί ορόσημο για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ και είναι το επόμενο βήμα προς τη χρήση κυψελών μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χαμηλότερου κόστους στα οχήματα των ΗΠΑ. Η τεχνολογία αυτή δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά εμπορευματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα.

Οι σχέσεις Ford – CATL

Η απόφαση της αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάζει τις μπαταρίες στις εγκαταστάσεις έκτασης περίπου 185.000 τ.μ. έχει επικριθεί από ορισμένους νομοθέτες και τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, λόγω των δεσμών της Ford με την CATL.

Ο Άλαν Κλαρκ, αντιπρόεδρος της Ford για τα έργα προηγμένης ανάπτυξης, δήλωσε ότι η απόκτηση άδειας χρήσης της τεχνολογίας από την CATL βοήθησε την αυτοκινητοβιομηχανία να φέρει τη χημεία μπαταριών χαμηλού κόστους στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό.

«Αν θέλουμε να καταφέρουμε να παράγουμε προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει επίσης να το κάνουμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Κλαρκ την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στις εγκαταστάσεις. «Το γεγονός ότι η CATL είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σημαίνει ότι αποτελεί τον καλύτερο προμηθευτή για να μας παρέχει αυτή την τεχνολογία και να μας βοηθήσει να μάθουμε οι ίδιοι πώς να παράγουμε κυψέλες LFP.»

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τον έλεγχο των σχέσεων των κινεζικών εταιρειών με αμερικανικές επιχειρήσεις, ακόμη και ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται αυτή την εβδομάδα με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Nτάφι έστειλε επιστολή στον Φάρλεϊ εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τους δεσμούς της Ford με κινεζικές εταιρείες, οι οποίοι, κατά την άποψή του, θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμιοι για τον κατασκευαστή αυτοκινήτων του Ντιτρόιτ και την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Μια μέρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος επανήλθε στο θέμα, επαινώντας την αυτοκινητοβιομηχανία για τις θέσεις εργασίας και την παραγωγή που εξασφαλίζει στην εγχώρια αγορά.

Η Ford — ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ — αναδεικνύει συστηματικά τις αμερικανικές της ρίζες, τις θέσεις εργασίας και την παραγωγική της δραστηριότητα, ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ έχουν προωθήσει την επαναπατρισμό και την ανάπτυξη της αμερικανικής παραγωγής.

Το εργοστάσιο μπαταριών της Ford στο Μάρσαλ αναμένεται να έχει την ικανότητα να παράγει 40 κυψέλες μπαταρίας το λεπτό, κάτι που ισοδυναμεί με 20 γιγαβατώρες ετησίως για τα ηλεκτρικά οχήματα και τον τομέα αποθήκευσης ενέργειας της εταιρείας. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με τα αρχικά σχέδια που προέβλεπαν έως και 40 γιγαβατώρες ετησίως, εν μέσω της αναστολής των σχεδίων για τα ηλεκτρικά οχήματα από την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ευρύτερο κλάδο.