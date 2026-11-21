Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δικαστής στην αμερικανική πολιτεία Μιζούρι επικύρωσε χθες Παρασκευή συμφωνία με την οποία ο κολοσσός του αγροτοχημικού τομέα Bayer αποδέχεται να καταβάλλει αποζημιώσεις, οι οποίες αθροιστικά μπορεί να φθάσουν ως και τα 7,25 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να μπει στο αρχείο το σύνολο των μηνύσεων και αγωγών που έχουν στο στόχαστρο το πασίγνωστο ζιζανιοκτόνο του Roundup, με δραστική ουσία τη γλυφοσάτη.

Οι αντιδικίες που συνδέονται με τη γλυφοσάτη, που καταγγέλλεται πως είναι καρκινογόνα, έχουν κοστίσει στον γερμανικό γίγαντα πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2018, όταν ο όμιλος Bayer εξαγόρασε τη Monsanto, που δημιούργησε το Roundup.

Το Roundup, που έχει δραστική ουσία τη γλυφοσάτη, κατηγορείται πως ευνοεί την ανάπτυξη λεμφωμάτων μη Χότζκιν

Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος ανέφερε ότι ευελπιστεί πως η συμφωνία, μαζί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο, θα του επιτρέψει να γυρίσει τη σελίδα των αντιδικιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπιλ Aντερσον τόνισε σε δελτίο Τύπου του ομίλου πως «η οριστική έγκριση» της συμφωνίας από το δικαστήριο είναι «αποφασιστικό ορόσημο στη στρατηγική της επιχείρησης με σκοπό τη μείωση των κινδύνων που απορρέουν από δικαστικές διαδικασίες, σε εξέλιξη και μελλοντικές, που αφορούν το Roundup».

Δικαστήριο του Σεντ Λούις, επίσης στην πολιτεία Μιζούρι, είχε εγκρίνει καταρχήν τη συλλογική συμφωνία, την οποία επικύρωσε «πλήρως και τελεσίδικα» χθες ο δικαστής Τίμοθι Μπόιερ.

Η απόφαση αυτή σημαίνει «εγγυημένη επανόρθωση για τα θύματα του καρκίνου του Roundup που αναμένουν δικαιοσύνη για πάνω από μια δεκαετία», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο Κρίστοφερ Σίγκερ, ο διορισμένος από το δικαστήριο συνήγορος των εναγόντων.

Η συμφωνία προβλέπει αποζημιώσεις μεταξύ 10.000 και 165.000 δολαρίων για τους ανθρώπους που έχουν παρουσιάσει ήδη λέμφωμα μη Χότζκιν (ΛΜΧ), μορφή καρκίνου, ενώ καλύπτει επίσης ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στο Roundup σε περίπτωση που παρουσιάσουν στο μέλλον τη νόσο, ακόμη και αυτούς που δεν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Καμία «ευθύνη ή σφάλμα»

Η αποζημίωση αυτή «δεν αποτελεί» επ’ ουδενί «αναγνώριση ευθύνης ή σφάλματος», τόνιζε ωστόσο ο όμιλος Bayer τον Φεβρουάριο.

Το Roundup, που έχει δραστική ουσία τη γλυφοσάτη, κατηγορείται πως ευνοεί την ανάπτυξη λεμφωμάτων μη Χότζκιν.

Από την πλευρά της, η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) δεν θεωρεί τη γλυφοσάτη καρκινογόνο παράγοντα.

Η γλυφοσάτη πάντως είχε χαρακτηριστεί το 2015 «πιθανόν καρκινογόνα» ουσία από το διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Πηγή: ΑΠΕ