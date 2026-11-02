Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη σημασία των επενδύσεων στις υποδομές για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην πρόοδο των μεγάλων έργων που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επικαλέστηκε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, με βάση τα οποία ο κατασκευαστικός κλάδος συνεισφέρει το 2,12% του ΑΕΠ της χώρας, με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία που υπερβαίνει τα 5,2 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, που αντιστοιχούν στο 4,7% της συνολικής απασχόλησης.

«Η πραγματική συμβολή των υποδομών είναι πολλαπλάσια, καθώς κάθε έργο κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, προμηθευτών και επαγγελματιών», τόνισε ο κ. Δήμας, μιλώντας στο 9ο Athens Investment Forum.

Οδικό δίκτυο

Ο κ. Δήμας επισήμανε τη συμβολή των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων Πάτρα – Πύργος και Ε65 στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας μεταξύ των περιφερειών.

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη μνεία και στα έργα που γίνονται στην Κρήτη, με αιχμή τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπου πριν από λίγες ημέρες παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Όπως ανέφερε, εργοτάξια λειτουργούν και στις άλλες δύο εργολαβίες, από την Κίσσαμο μέχρι τη Νεάπολη, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι παρακάμψεις Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Αεροδρόμια

Για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, σημείωσε ότι η κατασκευαστική πρόοδος έχει υπερβεί το 70%, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη συμφωνία για την ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τη σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας. Όπως είπε: «Εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα πεδία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα στο τέλος του 2028».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και ενίσχυσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του ελληνικού εναέριου χώρου.

ΜΜΜ Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός στάθηκε στην παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, στην αναβάθμιση της οδού Πόντου και στην πρόοδο κατασκευής του Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, η οποία έχει φτάσει στο 70%.

Σημείωσε, επίσης, ότι η λειτουργία του Μετρό και η ριζική ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ έχουν αλλάξει τα συγκοινωνιακά δεδομένα της πόλης.

Οδικά έργα περιφέρειας

Σχετικά με τα οδικά έργα της Περιφέρειας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους άξονες Μπράλος – Άμφισσα, Ιωάννινα – Κακκαβιά και Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Για τον πρώτο, υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψή του στο εργοτάξιο, όπου πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη σήραγγας μήκους περίπου 2,5 χιλιομέτρων.

Σε ό,τι αφορά την Αττική, ο κ. Δήμας μίλησε για τις παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στον Σκαραμαγκά, καθώς και στον σχεδιαζόμενο άξονα Οινόφυτα – Ελευσίνα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κατασκευή νέων δρόμων δεν αποτελεί πανάκεια για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, επισημαίνοντας την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ενός έργου μεγάλης τεχνικής δυσκολίας αλλά και υψηλής αναγκαιότητας.

Αποκατάσταση υποδομών μετά τον Daniel

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε, επίσης, στην αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», με παρεμβάσεις σε 1.000 διαφορετικά σημεία. Δήλωσε ότι η πρώτη ομάδα παρεμβάσεων ολοκληρώθηκε με την αξιοποίηση πόρων ύψους 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το συνολικό κόστος των αποκαταστάσεων ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Σχολικές μονάδες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Υπουργός και στις παρεμβάσεις μικρότερης κλίμακας, με άμεσο κοινωνικό και οικονομικό όφελος, όπως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν, σε δύο χρόνια, εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης σε 671 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, με τη συμμετοχή μικρότερων κατασκευαστικών επιχειρήσεων και σημαντικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε: «Η επένδυση στις υποδομές δημιουργεί τη βάση για την παραγωγική προοπτική της χώρας μας και την αντοχή της ελληνικής οικονομίας στις αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και είναι βέβαιο πως δεν θα σταματήσουν».