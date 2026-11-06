Δήμας: Ο Διάδρομος Βαλτικής – Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου είναι στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ΝΑ Ευρώπης

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Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Georgi Peev είχε την Παρασκευή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με αφορμή το συνέδριο του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, με θέμα: «Εναλλακτικός Διάδρομος. Προοπτικές ανάπτυξης των Μεταφορών στα Βαλκάνια».

Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, αλλά και των εργασιών του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν οι δύο Υπουργοί, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η σημασία εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας συνιστά προτεραιότητα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Βαλτικής – Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου (BBA).

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε την ανάπτυξη του Διαδρόμου στρατηγική επιλογή για το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είπε, η Ελλάδα εργάζεται για την καθιέρωση του Κάθετου Διαδρόμου (BBA) ως σημαντικού κόμβου για το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις επενδύσεις, επιδεικνύοντας την πολιτική βούληση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.

«Τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και αυτά της Καβάλας και του Βόλου, μπορούν να γίνουν βασικοί κόμβοι σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που συνδέει τη Μεσόγειο με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως απαιτείται ένα ολοκληρωμένο, διαλειτουργικό και ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών στο οποίο οι θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές να λειτουργούν συμπληρωματικά.

«Η ανταγωνιστικότητα ενός διαδρόμου μετριέται με τους χρόνους διέλευσης, το κόστος, την αξιοπιστία και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης και εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε πως η Ελλάδα παρέχει θαλάσσια πρόσβαση και συνδεσιμότητα με τα μεσογειακά και διεθνή δίκτυα, ενώ η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν κρίσιμους συνδέσμους προς τη Μαύρη Θάλασσα, τον Δούναβη και τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτή η συμπληρωματικότητα πρέπει να μεταφραστεί σε ένα απτό οικονομικό και γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Χρειαζόμαστε κοινό σχεδιασμό, συντονισμένες επενδύσεις και διασυνοριακά έργα με σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης» πρόσθεσε ο κ. Δήμας.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε τον ρόλο της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην προσπάθεια δημιουργίας εναλλακτικών πολυτροπικών εμπορευματικών διαδρόμων και την ενεργή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις προσπάθειες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και πιο αποτελεσματικές συνδέσεις μεταξύ των περιφερειακών αγορών και της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Ο κοινός μας στόχος είναι να καταστήσουμε τον διάδρομο (BBA) πλήρως λειτουργικό ως εναλλακτική εμπορική διαδρομή, η οποία θα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις».