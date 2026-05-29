Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πάνω από 12% υποχώρησαν οι μετοχές της Gap και της American Eagle Outfitters υποχώρησαν κατά πάνω από 12% την Παρασκευή, αφού και οι δύο εταιρείες λιανικής δημοσίευσαν αρνητικές προβλέψεις, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες.

Και οι δύο εταιρείες επισήμαναν την αδυναμία σε ορισμένες κατηγορίες γυναικείας ένδυσης

Η μητρική εταιρεία της Old Navy μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεών της, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει, ενώ η American Eagle διατήρησε τις προβλέψεις της αμετάβλητες, αλλά προειδοποίησε για τα βραχυπρόθεσμα μικτά περιθώρια κέρδους, με αμφότερες να επισημαίνουν αδυναμία σε ορισμένες κατηγορίες γυναικείας ένδυσης.

Η μετοχή της Gap οδεύει προς τη χειρότερη ημέρα της εδώ και ένα χρόνο. Γενικότερη πίεση έγινε αισθητή και στην Ευρώπη, με τη μετοχή της H&M που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης ⁠να σημειώνει πτώση περίπου 1% νωρίτερα την Παρασκευή.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν μια αυξανόμενη διαφορά στις καταναλωτικές δαπάνες, με το κλίμα να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος αναγκάζει τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ενώ οι αγοραστές με υψηλότερα εισοδήματα παραμένουν επιλεκτικά πρόθυμοι να ξοδέψουν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Abercrombie & Fitch και η Bath & Body Works δημοσίευσαν ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη διάθεση των Αμερικανών καταναλωτών για προσιτές απολαύσεις.

Απογοήτευση για την Gap

«Οι συγκρατημένες προοπτικές της (Gap) είναι απογοητευτικές, με φόντο έναν σχετικά ανθεκτικό καταναλωτή κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, σε γενικές γραμμές», δήλωσε η αναλύτρια της Telsey Advisory, Dana Telsey.

Σύμφωνα με αναλυτές, η πίεση στην Gap επικεντρώθηκε στην Old Navy, όπου τα εποχιακά γυναικεία ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων των φορεμάτων, δεν κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση των αγοραστών. Οι αναλυτές της BTIG χαρακτήρισαν την Old Navy ως τον «βασικό παράγοντα ανατροπής».

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι η επέκταση της εταιρείας στην κατηγορία των καλλυντικών, η οποία προσφέρει υψηλότερα περιθώρια κέρδους, θα μπορούσε να βοηθήσει την Gap μακροπρόθεσμα.

Προκλήσεις για την American Eagle

Η American Eagle αντιμετώπισε επίσης προκλήσεις, καθώς η δυναμική της Aerie δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την πτώση του βασικής της brand, με τα γυναικεία παντελόνια να πλήττονται από τις μεταβαλλόμενες τάσεις και την πιο κρύα άνοιξη.

Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα μια άλλη καμπάνια με την ηθοποιό Sydney Sweeney για να προσελκύσει αγοραστές της Γενιάς Ζ, ένα χρόνο μετά από μια διαφημιστική καμπάνια που έγινε viral και προκάλεσε αντιδράσεις, με πρωταγωνίστρια την Sweeney, η οποία οδήγησε σε άνοδο της μετοχής.

Οι αναλυτές της Barclays, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι η επανάληψη της περσινής επιτυχίας μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμη και αν οι δαπάνες μάρκετινγκ αναμένεται να επαναληφθούν στο τρέχον τρίμηνο.

Η μάρκα American Eagle εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά έναντι της Aerie, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για βελτίωση, παρά τα σχέδια της μάρκας να αναπροσαρμόσει τη γυναικεία συλλογή της εν όψει της περιόδου επιστροφής στα σχολεία, πρόσθεσε ο Telsey.

Η μετοχή της Gap διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε 10,30 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της για τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 9,70 φορές για την American Eagle και 7,43 φορές για την Abercrombie & Fitch, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η American Eagle σημείωσε πτώση έως και 19% την Παρασκευή, προσθέτοντας στις απώλειες του 2026 που ανέρχονται σε 32%. Η Gap σημείωσε πτώση περίπου 2% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης.