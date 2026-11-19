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Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, υψηλότερους ναύλους και το μεγαλύτερο τριμηνιαίο μέρισμα από το 2022 ανακοίνωσε η Star Bulk Carriers, συμφερόντων Πέτρου Παππά, για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η ναυτιλιακή εταιρεία, που διαπραγματεύεται πλέον παράλληλα στο Nasdaq και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφάνισε καθαρά κέρδη 141,9 εκατ. δολαρίων, έναντι 18,5 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα από ταξίδια αυξήθηκαν στα 366,9 εκατ. δολάρια, από 263,9 εκατ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 194,5 εκατ. δολάρια, έναντι 86,8 εκατ. δολαρίων πέρυσι.

Καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων ήταν η άνοδος των ναύλων στην αγορά ξηρού φορτίου. Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώθηκε στα 24.616 δολάρια ανά πλοίο, έναντι 16.634 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 48%.

Η βελτίωση επιτεύχθηκε παρά τη μείωση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου σε 134,8 από 141,4.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι αποδόσεις των μεγαλύτερων πλοίων, με τα Capesize και Newcastlemax να εξασφαλίζουν μέσο ημερήσιο TCE 35.713 δολαρίων, έναντι 21.465 δολαρίων για τα Post Panamax και Kamsarmax.

Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίων

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1 δολαρίου ανά μετοχή, από 0,90 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο, το υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Πρόκειται για το 23ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Πέτρο Παππά, από το 2021 η Star Bulk έχει επιστρέψει στους μετόχους περισσότερα από 2,27 δισ. δολάρια, μέσω μερισμάτων ύψους 1,68 δισ. δολαρίων και επαναγορών μετοχών 590 εκατ. δολαρίων.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Σεπτέμβριο, με άντληση 107,8 εκατ. ευρώ από τη διάθεση 4,4 εκατ. μετοχών.

Ενίσχυση στόλου και ρευστότητας

Η Star Bulk ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο το ναυπηγικό της πρόγραμμα με την παραλαβή οκτώ σύγχρονων Kamsarmax, ενώ προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Hermes World Maritime για δύο νεότευκτα πλοία.

Στις 18 Νοεμβρίου διέθετε ρευστότητα 766 εκατ. δολαρίων και συνολικό χρέος 1,041 δισ. δολαρίων, με καθαρό δανεισμό μόλις 275 εκατ. δολαρίων.

Ο Πέτρος Παππάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αγορά ξηρού φορτίου μέχρι το τέλος του έτους, επικαλούμενος την αύξηση των τονομιλίων, τη συμφόρηση στα λιμάνια, τις διαταραχές των εμπορικών διαδρομών και την ευνοϊκή εποχικότητα.