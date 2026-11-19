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Δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εξακολουθούν να καθορίζουν τις ισορροπίες στην αγορά δεξαμενόπλοιων, επηρεάζοντας τις εμπορικές ροές, τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τους ναύλους.

Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση της Allied QuantumSea Research, οι καταγεγραμμένες μέσω δορυφορικών δεδομένων AIS διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ εμφανίζονται μειωμένες κατά 97,7% σε ετήσια βάση, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα παρατηρούνται ενδείξεις συγκρατημένης ανάκαμψης της κίνησης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει λόγος για οριστική επιστροφή στην κανονικότητα.

Στην έκθεση της 17ης Νοεμβρίου 2026, με τίτλο «Tanker Markets at Two Chokepoints», η Allied επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές και επιχειρησιακές εξελίξεις στα δύο στρατηγικής σημασίας περάσματα εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για τη ναυτιλία, παρά τη σχετική βελτίωση που έχει καταγραφεί σε ορισμένες θαλάσσιες διαδρομές.

Ορμούζ: Μόλις επτά δεξαμενόπλοια στις καταγραφές του PortWatch

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η Allied για τα Στενά του Ορμούζ, αξιοποιώντας δεδομένα του συστήματος PortWatch του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF).

Κατά την εβδομάδα 2–8 Νοεμβρίου 2026, το σύστημα κατέγραψε μόλις 27 διελεύσεις εμπορικών πλοίων, εκ των οποίων οι επτά αφορούσαν δεξαμενόπλοια.

Την αντίστοιχη εβδομάδα του 2025 είχαν καταγραφεί 527 διελεύσεις εμπορικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 305 δεξαμενόπλοιων.

Η σύγκριση αποτυπώνει μείωση 94,9% στις συνολικές καταγεγραμμένες διελεύσεις και 97,7% ειδικά στα δεξαμενόπλοια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα της 8ης Νοεμβρίου, όταν καταγράφηκαν μόλις τρεις διελεύσεις εμπορικών πλοίων, εκ των οποίων μία αφορούσε δεξαμενόπλοιο.

Η Allied διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δορυφορικές καταγραφές AIS και δεν αποτελούν πλήρη απογραφή όλων των πραγματικών διελεύσεων. Πλοία που κινούνται χωρίς ενεργό AIS ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται, ενώ οι καταγραφές του PortWatch δεν είναι απευθείας συγκρίσιμες με τα επιχειρησιακά στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO.

Επομένως, οι συγκεκριμένες μειώσεις αφορούν τις παρατηρούμενες από το σύστημα διελεύσεις και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως αντίστοιχη μείωση του συνόλου της φυσικής κυκλοφορίας.

Πάντως, σύμφωνα με την Allied, τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή διατηρούν την αβεβαιότητα, επηρεάζοντας την προθυμία των πλοιοκτητών να διαθέσουν πλοία για μεταφορές στον Περσικό Κόλπο.

Μπαμπ ελ Μαντέμπ: Μικρή υποχώρηση των διελεύσεων

Διαφορετική εμφανίζεται η κατάσταση στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στρατηγικό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, εξυπηρετεί τις εμπορικές ροές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Allied, την εβδομάδα 2–8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 102 διελεύσεις δεξαμενόπλοιων, έναντι 106 την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας μείωση 3,8%.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, η εικόνα είναι ελαφρώς βελτιωμένη.

Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 458 διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναντι 442 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 3,6%.

Την ίδια στιγμή, οι εβδομαδιαίες διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από τη Διώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν από 123 σε 130, παρουσιάζοντας άνοδο 5,7%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ένα μέρος της ναυτιλιακής δραστηριότητας επιστρέφει σταδιακά στην περιοχή, χωρίς όμως η τάση να έχει αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά.

Η Allied προειδοποιεί ότι ούτε η αύξηση των διελεύσεων ούτε μια προσωρινή μείωση των επιθέσεων αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη διαρκή αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Ενδεικτικό της αβεβαιότητας είναι το περιστατικό που κατέγραψε η UKMTO στις 16 Νοεμβρίου, όταν δεξαμενόπλοιο ανέφερε προσέγγιση από πιθανό μητρικό σκάφος και ένοπλη μικρή λέμβο, περίπου 430 ναυτικά μίλια ανατολικά της Σοκότρα. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ύποπτη δραστηριότητα και όχι επιβεβαιωμένη επιτυχημένη επίθεση.

Οι επιπτώσεις στους ναύλους και στη διαθέσιμη χωρητικότητα

Οι μεταβολές στις διελεύσεις των δύο chokepoints αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης δεξαμενόπλοιων.

Η παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας επιμηκύνει τα ταξίδια και δεσμεύει μεγαλύτερο αριθμό πλοίων για τη μεταφορά της ίδιας ποσότητας φορτίου.

Αντίθετα, μια ουσιαστική και διαρκής επιστροφή στη διαδρομή μέσω Σουέζ θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια των ταξιδιών και να απελευθερώσει χωρητικότητα, εντείνοντας ενδεχομένως την πίεση στους ναύλους.

Η Allied υπογραμμίζει ότι η επίπτωση διαφοροποιείται ανάλογα με την αφετηρία και τον προορισμό του ταξιδιού, τον τύπο του πλοίου και την αποδοχή του κινδύνου από τους πλοιοκτήτες.

Στο μεταξύ, η αγορά δεξαμενόπλοιων παρουσιάζει ήδη σημαντική διόρθωση, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου, ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index υποχώρησε κατά 18,2%, στις 4.483 μονάδες.

Οι μέσες ημερήσιες αποδόσεις των VLCC, με βάση τον δείκτη TCE της έκθεσης, μειώθηκαν κατά 28,6%, στα 521.923 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο 81% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων δώδεκα μηνών.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πόσο ευαίσθητη παραμένει η αγορά στις μεταβολές των διαθέσιμων πλοίων, της ζήτησης φορτίων και του γεωπολιτικού κινδύνου.

Η τρίτη παράταση της εξαίρεσης από τον Jones Act

Η έκθεση εξετάζει και μια πρόσθετη παράμετρο που μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων: την τρίτη παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από τις προβλέψεις του αμερικανικού Jones Act.

Στις 13 Νοεμβρίου, οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι εγκρίθηκε νέα παράταση 90 ημερών, με ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου 2026 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, για τη φόρτωση των καλυπτόμενων προϊόντων.

Η ρύθμιση επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ξεχωριστή έγκριση ανά ταξίδι, τη χρησιμοποίηση πλοίων ξένης σημαίας σε εσωτερικές μεταφορές πετρελαιοειδών στις ΗΠΑ, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη αμερικανική χωρητικότητα.

Ωστόσο, η Allied σημειώνει ότι η ίδια η νομοθετική εξαίρεση δεν συνεπάγεται αυτομάτως μείωση των διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων στη διεθνή αγορά. Η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ταξιδιών που θα εγκριθούν και τα φορτία που τελικά θα μεταφερθούν.

Κρίσιμος ο ρυθμός επιστροφής των πλοίων

Για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου, το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με την Allied, είναι εάν η νέα ζήτηση φορτίων θα μπορέσει να απορροφήσει τον αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων που συγκεντρώνονται εκτός των περιοχών υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί κατά πόσο η πρόσφατη αύξηση των διελεύσεων στην Ερυθρά Θάλασσα θα εξελιχθεί σε διατηρήσιμη τάση.

Η πιθανή αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρομών μέσω Σουέζ, σε συνδυασμό με τις συνθήκες ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την επόμενη φάση της ναυλαγοράς.

Το κρίσιμο στοιχείο σύμφωνα με την Allied, δεν είναι μόνο πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα δύο περάσματα, αλλά και με ποιον ρυθμό θα επανέλθει η διαθέσιμη χωρητικότητα σε σχέση με τη ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου.