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Για επίθεση drones σε φορτηγό πλοίο στον Φινλανδικό Κόλπο έκανε λόγο Ρώσος αξιωματούχος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, σε διεθνή ύδατα του Φινλανδικού Κόλπου, σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων (περίπου 5,5 χιλιομέτρων) από τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν σε φορτηγό πλοίο.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο είχε προορισμό τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, όταν δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση του πληρώματος. Οι συνέπειες της επίθεσης διερευνώνται, πρόσθεσε ο Ντροζντένκο.

Κατάσταση συναγερμού στην περιφέρεια του Λένινγκραντ

Στην περιφέρεια του Λένινγκραντ είχε τεθεί σήμερα σε ισχύ, για διάστημα δέκα ωρών, κατάσταση συναγερμού λόγω απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι δυνάμεις επιφυλακής της αντιαεροπορικής άμυνας (ΠΒΑ) κατέρριψαν 80 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου, οι φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν για δεύτερη φορά την επιβολή προσωρινών περιορισμών στις πτήσεις και τη θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Φινλανδικού Κόλπου, λόγω της απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα μέτρα ελήφθησαν για λόγους ασφαλείας, ενόψει πιθανών ενεργειών των αρχών για την αντιμετώπιση της απειλής από drones.

Νωρίτερα, περισσότερα από 200 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχείρησαν να εξαπολύσουν επίθεση κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.