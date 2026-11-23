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Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η επιστροφή του Jensen Huang στην ηγεσία της Nvidia αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές.

Θετικά λειτούργησαν και τα τελευταία στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με τη γερμανική οικονομία να εμφανίζει αξιοσημείωτη επιτάχυνση τον Νοέμβριο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,95%, στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,30%, στις 10.480 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 2,26%, στις 25.363 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,48%, στις 8.044 μονάδες.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αντίδραση του Euro Stoxx 50, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 2,22%, με την ASML Holding να πρωταγωνιστεί, καταγράφοντας κέρδη 8,92%.

Η επιστροφή του Χουάνγκ

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισε η ανακοίνωση της Nvidia ότι το διοικητικό συμβούλιό της αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του Jensen Huang στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και την επιστροφή του στο διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Η απόφαση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του, η οποία είχε προκαλέσει έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nvidia, πριν από τη λήψη της απόφασης το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποίησε σειρά συζητήσεων με τον Huang και έλαβε επίσης πληροφορίες από ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Με βάση αυτές τις επαφές, το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά του Huang δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα μάκρο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συνέχισε να αναπτύσσεται τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI), που αποτυπώνει τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, παρέμεινε στις 51,7 μονάδες, αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε ελαφρώς στις 51,2 μονάδες, από 51,4 τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Παρά την επιβράδυνση, η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, ενώ καταγράφηκε και μικρή άνοδος των νέων παραγγελιών.

Ωστόσο, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τους επόμενους δώδεκα μήνες υποχώρησαν, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες παραμένει.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη Γερμανία, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα επιταχύνθηκε σημαντικά τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI αυξήθηκε στις 55 μονάδες, από 53,4 τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 56 μηνών.

Η βελτίωση ήταν εμφανής τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση. Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες ενισχύθηκε στις 54 μονάδες, από 52,5 τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας υψηλό 13 μηνών.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιτάχυνση στη μεταποιητική παραγωγή, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται στις 57,4 μονάδες, από 55,4 τον Οκτώβριο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 63 μηνών.

Παράλληλα, ο βασικός δείκτης PMI της μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες, από 54,2 τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας επίσης σε υψηλό 56 μηνών.

Στη Βρετανία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα παρουσίασε μικρή επιβράδυνση τον Νοέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε αναπτυξιακή τροχιά. Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε κατά 0,6 μονάδες, στις 52,3, καταγράφοντας χαμηλό δύο μηνών.

Ο δείκτης δραστηριότητας στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στις 52 μονάδες, ενώ ο PMI της μεταποίησης υποχώρησε οριακά κατά 0,1 μονάδα, στις 52,7.

Αντίθετα, ο δείκτης μεταποιητικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 0,6 μονάδες, στις 54,2, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 27 μηνών.