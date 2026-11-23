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Πτωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, κόντρα, μάλιστα, στο θετικό διεθνές κλίμα που έχει διαμορφώσει το rebound της Wall Street σήμερα, με τον γενικό δείκτη να οδεύει και πάλι προς τη ζώνη των 2.500 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,65% στις 2.536,16 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 120,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,60% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.500,63 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,29% στις 3.036,71 μονάδες.

Προς τις στηρίξεις

Αν και σήμερα ο τραπεζικός κλάδος δίνει κάποιες στηρίξεις, εντούτοις δεν είναι αρκετές προκειμένου να απορροφήσουν τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται οι περισσότερες εισηγμένες του FTSE 25. Μάλιστα, έγινε κάποια προσπάθεια να ανακτηθεί το επίπεδο των 2.560 μονάδων, πλέον υποχωρεί κάτω από τις 2.540 μονάδες.

Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.510 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική στήριξη για τον Γενικό Δείκτη, ενώ ακόμη και μια υποχώρηση προς τις 2.420 μονάδες θα μπορούσε, σύμφωνα με την ανάλυση, να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο διορθωτικό σενάριο. Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι κατά πόσο οι τελευταίες πιέσεις αποτελούν απλώς αντανάκλαση της διεθνούς νευρικότητας ή προεξοφλούν επιδείνωση των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών, με την πορεία των διεθνών αγορών και ιδιαίτερα του αμερικανικού S&P 500 να εξακολουθεί να επηρεάζει τις κινήσεις των επενδυτών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor σημειώνει απώλειες 3,62%, ενώ άνω του 2% είναι οι απώλειες σε Motor Oil, Λάμδα, Jumbo, Aegean, ΔΕΗ και ΕΛΧΑ. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Allwun, ΟΤΕ, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Helleniq Energy, Cenergy, Metlen και Εθνική.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Alpha Bank και Κύπρου, με τον Τιτάν να μην έχει μεταβολή. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima Bank, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την Coca Cola να είναι στο +1,98% και την Credia Bank στο +2,63%.