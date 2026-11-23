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Πιο αισιόδοξη από τον Απρίλιο εμφανίζεται η Morgan Stanley για τις μετοχές δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι το ξεπούλημα της περασμένης εβδομάδας προετοίμασε το έδαφος για μια ανάκαμψη, καθώς οι πιεσμένες αποτιμήσεις προσφέρουν στους επενδυτές φθηνότερα σημεία εισόδου στην αγορά.

Το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων, το οποίο την Παρασκευή οδήγησε τον δείκτη αναφοράς S&P 500 και τον δείκτη των κορυφαίων μετοχών Dow Jones σε περιοχή διόρθωσης– συνιστούσε «υπερβολική αντίδραση» και δεν αντικατόπτριζε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών, ανέφερε ομάδα με επικεφαλής τον στρατηγικό αναλυτή για τις αμερικανικές μετοχές, Μάικ Γουίλσον.

«Το θεμελιώδες υπόβαθρο είναι σήμερα σημαντικά πιο υγιές», ανέφεραν οι αναλυτές.

«Με την αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων και την εκτόνωση του κλίματος στην αγορά, είμαστε πλέον πιο αισιόδοξοι —σε τακτικό επίπεδο— απ’ ό,τι ήμασταν από τις αρχές Απριλίου. Πρόκειται για την ιδανική ευκαιρία που περιμέναμε υπομονετικά, και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να πάει χαμένη».

Σύμφωνα με την ομάδα του Γουίλσον οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που δικαιολογούν την αύξηση της έκθεσης σε μετοχές. Καθώς οι αναλυτές συνεχίζουν να αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του S&P 500 —με βάση τις μελλοντικές εκτιμήσεις— έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση: από το υψηλό των σχεδόν 23 φορών στα τέλη Οκτωβρίου, βρίσκεται πλέον στο 16,5 επίπεδο χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 17,4.

Ο δείκτης Nasdaq 100, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, διαπραγματεύεται κάτω από τις 17 φορές τα κέρδη, χαμηλότερα ακόμη και από το χαμηλό σημείο που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι εκτιμήσεις της Morgna Stanley

«Το κύμα ρευστοποιήσεων έχει δημιουργήσει καλύτερα σημεία εισόδου σε μετοχές εταιρειών τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας (hyperscalers), βιομηχανικών επιχειρήσεων, ποιοτικών κυκλικών μετοχών —για τις οποίες υπάρχουν βελτιωμένες αναθεωρήσεις κερδών— καθώς και σε εταιρείες που επωφελούνται από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει η ομάδα της Morgan Stanley.

Ο Γουίλσον και οι συνεργάτες του επισημαίνουν ότι οι τιμές των μετοχών προεξοφλούν πτώση κερδών της τάξης του 6% για το 2027, σε αντίθεση με τη δική τους πρόβλεψη για ανάπτυξη 14% και τη μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus) για αύξηση 17%.

Αναφέρουν θετικούς παράγοντες, όπως η διεύρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας, η ανθεκτικότητα των καταναλωτών υψηλών εισοδημάτων, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πτώση των τιμών της ενέργειας και η προοπτική μειωμένης μεταβλητότητας στα επιτόκια.

Σύμφωνα με την ομάδα της Morgan Stanley, ο βασικός κίνδυνος για τις μετοχές παραμένει μια ενδεχόμενη επιθετική στάση («hawkish» πολιτική) από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve)· ωστόσο, εκτιμούν ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις από τους επενδυτές.