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Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,32%, στις 627 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,18%, στις 10.364 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,32%, στις 24.880 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,33%, στις 7.953 μονάδες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 επιχειρεί να διακόψει ένα πενθήμερο πτωτικό σερί σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης είχε καταγράψει απώλειες 5,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η μεγάλη διόρθωση στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, με την ιστορική εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street να μην καταφέρνει να αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Αντίθετα, η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της εταιρείας συνέπεσε με την επιτάχυνση των ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές και τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Στη σημερινή προσπάθεια σταθεροποίησης των ευρωπαϊκών αγορών συμβάλλει και η ισχυρή ανάκαμψη των αμερικανικών futures, τα οποία ενισχύονται κατά 3% κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών συναλλαγών, καθώς η Wall Street επιχειρεί να ανακτήσει μέρος των απωλειών της Παρασκευής.

Μετά την έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι θεσμικοί επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, αναζητώντας ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι προκαταρκτικοί δείκτες υπευθύνων προμηθειών (PMI), που αναμένονται αργότερα σήμερα και θα προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν κυρίως κατά πόσο η παρατεταμένη αδυναμία της μεταποίησης εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και νέα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα οποία θα συμπληρώσουν την εικόνα για τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας.