Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia έδωσε το έναυσμα για το ισχυρότερο ράλι της Wall Street από τον Απρίλιο του 2025. Μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας, οι επενδυτές στράφηκαν ξανά στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ηγείται της ανόδου τη Δευτέρα.

Ο Nasdaq σημείωσε άλμα 6,51% στις 24.089 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,73% στις 7.237 μονάδες. Ο Dow Jones κέρδισε 1.447 μονάδες, ή 3,01%, φτάνοντας τις 49.595 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε κατά 31%, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ. Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί νωρίτερα τον Νοέμβριο, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε συνάψει εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με πρόσωπο που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας.

Τραμπ: «Τους έπεισα να τον επαναφέρουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση και δήλωσε στο CNBC ότι ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα μεμπτό». Είπε επίσης ότι μίλησε με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και ότι «έπεισε» τα μέλη του να τον επαναφέρουν στη θέση του.

«Έκανε λάθος εκτίμηση σε κάποια περιστατικά που δεν είχαν άμεση σχέση με την υπόθεση, αλλά δεν έκανε τίποτα μεμπτό. Αυτό που έκανε ήταν να δημιουργήσει ένα ανεκτίμητο τσιπ, πολλά ανεκτίμητα τσιπ», δήλωσε στον Ίμον Τζέιβερς του CNBC, στην εκπομπή Squawk on the Street.

Η Nvidia παρέσυρε ανοδικά τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Τη Δευτέρα, την άνοδο της Nvidia ακολούθησαν και άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 19%, η CoreWeave κατά 20% και η Advanced Micro Devices (AMD) κατά 6%. Από τις «Υπέροχες Επτά» της Wall Street, η Alphabet και η Meta Platforms σημείωσαν άνοδο 6% η καθεμία, ενώ η Microsoft κέρδισε 2%.

«Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ αποκαθιστά και ενισχύει την εμπιστοσύνη στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, στους βασικούς προμηθευτές του, στις τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται και στις προοπτικές της ζήτησης», δήλωσε ο Χέντι Σουσάντο, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και αναλυτής της Gabelli Funds.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η δυναμική του κλάδου, παρότι οι εταιρείες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να αναφέρουν ισχυρή ζήτηση.

Ανατροπή μετά το ξεπούλημα της περασμένης εβδομάδας

Η άνοδος σηματοδοτεί απότομη αντιστροφή για τον τεχνολογικό κλάδο μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Οι ανησυχίες γύρω από τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης είχαν διατηρηθεί, παρά το χρηματιστηριακό ντεμπούτο-ρεκόρ της Anthropic την Πέμπτη. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι η πρόσφατη αναταραχή στις αγορές πιθανότατα επηρέασε την απόφασή του να ζητήσει την επιστροφή του Χουάνγκ.

Ο Nasdaq και ο Dow Jones είχαν καταγράψει τη χειρότερη εβδομάδα τους εδώ και πάνω από έξι χρόνια, ενώ για τον S&P 500 ήταν η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025. Και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν περάσει σε ζώνη διόρθωσης, με απώλειες 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους. Ο Nasdaq βρέθηκε επίσης σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους.

Ο Nasdaq-100 έκλεισε την Παρασκευή κοντά στο όριο της «bear market», με πτώση σχεδόν 20% από το πιο πρόσφατο υψηλό του.