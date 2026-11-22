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Η επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βάλει τέλος στη μακρά ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών, που ξεκίνησε το 2009, εκτιμά ο Τζάστιν Φοξ σε άρθρο του στο Bloomberg. Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί πράγματι να μεταμορφώσει την οικονομία, ενώ οι αποτιμήσεις των εταιρειών να υπερεκτιμούν τα μελλοντικά τους κέρδη.

Ο Φοξ σημειώνει ότι ακόμη και επενδυτές που διακρίνουν ενδείξεις φούσκας διστάζουν να πουν πότε είναι ώρα να πουλήσουν. Όπως εξηγεί, η προσπάθεια να αποφύγει κανείς κάθε πιθανή φούσκα μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις, ιδίως σε μια αγορά όπως η αμερικανική, όπου η μακροπρόθεσμη τάση είναι κυρίως ανοδική.

Τι δείχνουν οι υψηλές αποτιμήσεις

Ο Φοξ υπενθυμίζει ότι για δεκαετίες κυριάρχησε η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, σύμφωνα με την οποία οι τιμές ενσωματώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι έρευνες του Ρόμπερτ Σίλερ και του Τζον Κάμπελ έδειξαν, ωστόσο, ότι οι εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις του S&P 500 σε σχέση με τα κέρδη και τα μερίσματα συνδέονται με χαμηλότερες μελλοντικές αποδόσεις.

Νεότερη έρευνα έδειξε επίσης ότι η απότομη άνοδος των μετοχών ενός κλάδου αυξάνει αισθητά την πιθανότητα κραχ, παρότι κατά μέσο όρο δεν προδικάζει ασυνήθιστα χαμηλές αποδόσεις. Ο χρόνος μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης παραμένει, κατά τον Φοξ, το δυσκολότερο μέρος της πρόβλεψης.

Πού βρίσκεται σήμερα η Wall Street

Με βάση τον δείκτη αποτίμησης του Σίλερ, που χρησιμοποιεί τα κέρδη της τελευταίας δεκαετίας, ο S&P 500 είναι σχεδόν τόσο ακριβός όσο πριν από την κατάρρευση των dot-com και ακριβότερος από ό,τι το 1929, αναφέρει ο Φοξ.

Ο αρθρογράφος επικαλείται επίσης μελέτη που συνδέει την ταχεία άνοδο της πίστωσης και των τιμών των περιουσιακών στοιχείων επί τρία χρόνια με πιθανότητα χρηματοπιστωτικής κρίσης 40% την επόμενη τριετία, έναντι 7% υπό κανονικές συνθήκες. Όπως σημειώνει, οι αμερικανικές αγορές πλησιάζουν τη ζώνη κινδύνου που προσδιορίζει η μελέτη.

Ο Φοξ καταλήγει ότι τα ευρήματα δικαιολογούν προετοιμασία για μια πιθανή πτώση. Υπενθυμίζει ότι οι σιδηρόδρομοι, ο εξηλεκτρισμός και το Διαδίκτυο μεταμόρφωσαν την οικονομία και συνοδεύτηκαν από επώδυνες επενδυτικές καταρρεύσεις.