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Από… 40 κύματα πέρασε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά το τελευταίο τέταρτο της συνεδρίασης κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις και να κλείσει θετικά, πάνω από τις 2.560 μονάδες, ακολουθώντας την εκρηκτική άνοδο της Wall Street.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,38% στις 2.562,36 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.524,13 μονάδων (-1,12%) και 2.570,53 μονάδων (+0,70%). Ο τζίρος ανήλθε στα 421,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 56,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 72,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,50% στις 6.572,70 μονάδες, ενώ στο -0,50% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.017,11 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,50% στις 3.091,13 μονάδες.

Ενδοσυνεδριακή αναταραχή

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη δυσκολία του Χρηματιστηρίου Αθηνών να βρει σταθερά στηρίγματα, παρά το γεγονός ότι το κλείσιμο τελικά ήταν καλύτερο του αναμενομένου. Σε αυτό βοήθησε και η Wall Street, η οποία κινείται με σημαντικά κέρδη, ενισχύοντας το κλίμα σε όλες τις αγορές του κόσμου.

Η μεγάλη εικόνα όμως της εγχώριας αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί, καθώς έχει συμπληρώσει επτά εβδομάδες κατά τις οποίες τα ανοδικά και πτωτικά εβδομαδιαία κλεισίματα εναλλάσσονται, χωρίς να έχει διαμορφωθεί σαφής κατεύθυνση. Κάθε προσπάθεια αντίδρασης συναντά νέες ρευστοποιήσεις, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να παραμένει σε ένα ευρύ πεδίο διακυμάνσεων, την ώρα που οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί.

Μεγάλο μέρος των κινήσεων γίνεται με γνώμονα το κλίμα των διεθνών αγορών, όπου η αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο έχει προκαλέσει ανακατατάξεις στα διεθνή χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την αμερικανική, καθώς η σύνθεση του ΧΑ δεν χαρακτηρίζεται από την υψηλή έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο και στις αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων συνδέεται περισσότερο με την πιστωτική επέκταση, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την εκτέλεση μεγάλων έργων. Επομένως, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η υποχώρηση των μετοχών αντανακλά πραγματική επιδείνωση των επιχειρηματικών προοπτικών ή αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα της μεταφοράς των διεθνών πιέσεων στην εγχώρια αγορά.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να ανακτήσει τις 2.560 μονάδες και να αναιρέσει την επιστροφή κάτω από τις 2.540 μονάδες που συντηρούσαν το σενάριο των 2.510 μονάδων, οι οποίες αποτελούν την επόμενη σημαντική στήριξη. Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση της Fast Finance, ακόμη και μια υποχώρηση προς τη ζώνη των 2.420 μονάδων θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο διορθωτικό σενάριο, χωρίς να σηματοδοτεί απαραίτητα ανατροπή των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Credia Bank έκλεισε με άλμα 4,69%, με την Πειραιώς να ακολουθεί με το δικό της +3,58%. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άνω του 1% σε Εθνική, Alpha Bank, Optima Bank, Coca Cola και Βιοχάλκο. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, Κύπρου, ΟΤΕ και Metlen.

Στον αντίποδα, οι Allwyn, Aktor, ΔΕΗ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα σημείωσαν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Jumbo, Eurobank και ΔΑΑ. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean και ΕΛΧΑ, με τον Τιτάν να κλείνει αμετάβλητος.