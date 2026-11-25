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Ένα σημαντικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο περιουσιακό στοιχείο επιχειρούν να μετατρέψουν σε πηγή εσόδων οι επιχειρήσεις στην Ιαπωνία: τις πατέντες που κατοχύρωσαν κατά τις δεκαετίες της τεχνολογικής τους ακμής. Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά της η Japan Times, εταιρείες που πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών στους ημιαγωγούς, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα ηλεκτρονικά και στη ρομποτική διαθέτουν χαρτοφυλάκια πνευματικής ιδιοκτησίας με σημαντική εμπορική αξία, την οποία δεν αξιοποίησαν πάντοτε επαρκώς.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη μετατόπιση στη στρατηγική των ιαπωνικών ομίλων. Παρότι αρκετές εταιρείες έχουν χάσει μερίδια αγοράς στην παραγωγή έναντι ανταγωνιστών από την Ασία, εξακολουθούν να κατέχουν δικαιώματα σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις. Η κατοχύρωση μιας πατέντας, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει από μόνη της έσοδα. Απαιτείται ενεργή διαχείριση, αδειοδότηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Η Burford Capital και η νέα αγορά των πατεντών στην Ιαπωνία

Στην αγορά αυτή τοποθετείται η αμερικανική Burford Capital, εισηγμένη εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηματοδοτεί δικαστικές διαμάχες. Στόχος της είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις μια εναλλακτική λύση απέναντι στο υψηλό κόστος και τη χρονοβόρα διαδικασία μιας δικαστικής διεκδίκησης.

Η Κάθριν Βολάνικ, επικεφαλής του τομέα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης πατεντών της Burford, αναφέρει ότι μεγάλοι ιαπωνικοί όμιλοι, όπως η Panasonic και η Sony, αξιοποιούν ήδη εδώ και χρόνια αυτή τη δυνατότητα. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, διευρύνεται, καθώς οι μεταρρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης ενθαρρύνουν τα διοικητικά συμβούλια να αποτιμούν με μεγαλύτερη ακρίβεια την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Κότζι Γουατανάμπε της Tokyo IP Consulting διαπιστώνει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για δικαστικές υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας την τελευταία δεκαπενταετία. Παραμένουν, ωστόσο, επιφυλάξεις σε ορισμένες εισηγμένες εταιρείες, λόγω του φόβου ότι οι δικαστικές συγκρούσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη μετοχή ή τη φήμη τους.

Από τη συνεργασία στη δικαστική διεκδίκηση

Ο Γιούτζι Κόντο, εταίρος της City-Yuwa Partners, εκτιμά ότι συντελείται αλλαγή νοοτροπίας, με την υποστήριξη και της ιαπωνικής κυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον πιο πρόθυμες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, ακόμη και απέναντι σε εμπορικούς εταίρους τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αγωγή που κατέθεσε η Nippon Steel κατά της Toyota το 2021 για παραβίαση πατέντας. Η υπόθεση αποσύρθηκε δύο χρόνια αργότερα, ανέδειξε όμως την αυξανόμενη διάθεση μεγάλων ιαπωνικών εταιρειών να χρησιμοποιούν τη δικαστική οδό για την προστασία της τεχνολογίας τους.

Η ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών ανάπτυξης ενισχύει αυτή την τάση. Η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση της εγχώριας καταναλωτικής αγοράς ωθούν τις επιχειρήσεις να στραφούν περισσότερο στο εξωτερικό, όπου ανταγωνίζονται κινεζικούς και νοτιοκορεατικούς ομίλους.

Το υψηλό κόστος της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου πατεντών έχει σημαντικό κόστος. Μια εταιρεία μπορεί να κατοχυρώσει την ίδια τεχνολογία σε πολλές χώρες, καταβάλλοντας ξεχωριστά τέλη συντήρησης σε κάθε αγορά. Σύμφωνα με τη Βολάνικ, τα ετήσια έξοδα για μεγάλα χαρτοφυλάκια εκατοντάδων ή χιλιάδων πατεντών μπορούν να φθάσουν σε επταψήφια ή οκταψήφια ποσά σε δολάρια. Και αυτό χωρίς να υπολογίζονται οι αρχικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

Ακόμη ακριβότερη μπορεί να αποδειχθεί μια δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ, όπου μια υπόθεση παραβίασης πατέντας μπορεί να κοστίσει περίπου 10 εκατ. δολάρια ή και περισσότερο.

Για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις, επομένως, το δίλημμα γίνεται ολοένα πιο σαφές: να συνεχίσουν να πληρώνουν για τη διατήρηση δικαιωμάτων που δεν αποφέρουν έσοδα ή να τα μετατρέψουν σε ενεργό επιχειρηματικό κεφάλαιο. Η νέα στρατηγική δεν αφορά μόνο την προστασία της τεχνολογικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από την αξία που δημιουργεί η καινοτομία.