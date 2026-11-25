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Η νέα απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε 14 χώρες – σημαντικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε νέα αναστάτωση με τα χρηματιστήρια να επηρεάζονται δυσμενώς όχι μόνον στις αγορές των κρατών που πλήτουν οι δασμοί αλλά και στη Wall Street, στη Νέα Υόρκη.

Ηδη, η ανακοίνωση την Τετάρτη μια σειράς νέων δασμών σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η ΕΕ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα προκάλεσαν την αντίδραση των αγορών. Το γεγονός της νέας ρήξης στις εμπορικές σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, επηρέασε ήδη έντονα τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών της περιοχής να καταγράφουν απότομες πτώσεις. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 6,2%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 2,8%.

Οι αντιδράσεις των επενδυτων στη Νέα Υόρκη συνδέονται με την εμπειρία της πολιτικής δασμών του Αμερικανού προέδρου που δημιούργησε εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές με μια σειρά μεγάλες και μικρότερες οικονομίες και σε αρκετες περιπτωσεις με παραδοσιακούς και μεγάλους εμπορικους εταίρους όπως ο Καναδάς, η Ινδία, η Νότια Κορέα , η Βραζιλία αλλα και η Ευρωπαική Ενωση.

Η αντίδραση της Ινδίας

Η κυβέρνηση στο Νέο Δελχί απάντησε στην απόφαση των ΗΠΑ δήλωνοντας την Τετάρτη ότι δεν διαθέτει ​διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κανέναν ‌τομέα, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ​δύο χωρών.

«Η κυβέρνηση της Ινδίας έλαβε γνώση της Ανακοίνωσης Απόφασης και Αίτησης για Παρατηρήσεις που εξέδωσε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) στο πλαίσιο της έρευνας βάσει του Άρθρου 301…», ανέφερε η κυβέρνησή της σε δήλωση, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση «βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση».

Η Ελβετία περιμένει ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα

Στην αμερικανική πρόταση για νέους βασικούς δασμολογικούς συντελεστές από 20% έως 40%, η κυβέρνηση της Βέρνης δήλωσε πως θεωρεί ότι οι νέες προτάσεις για δασμούς από το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) συνάδουν με τη συμφωνία που συνήφθη πέρυσι μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θέτει ανώτατο όριο 15% στους αμερικανικούς δασμούς επί των ελβετικών προϊόντων.

Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι αναμένει να τηρηθεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Ξεχωριστά, η ελβετική επιχειρηματική ένωση «economiesuisse» συντάχθηκε με την κυβέρνησή της στην απόρριψη των ισχυρισμών περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και πίεσε για την τήρηση της συμφωνίας του 15%.

Η «economiesuisse» ανέφερε σε δήλωσή της ότι τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα, οι μπαταρίες, τα ηλιακά πάνελ, το τσιμέντο, τα πλοία και οι ημιαγωγοί, οι οποίοι αναφέρθηκαν από τον USTR ως προβληματικοί, δεν ισχύουν για την Ελβετία στην συγκεκριμένη περίπτωση.

«Επιπλέον, το εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και χρυσού — παράγοντες που δεν σχετίζονται με την υπερβολική βιομηχανική παραγωγική ικανότητα», ανέφερε.

Ακόμα, υπογραμμίζεται ότι οι ελβετικές εταιρείες επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργούν θέσεις εργασίας εκεί, και ότι και οι δύο πλευρές επωφελούνται.