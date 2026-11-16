Αλιεία: Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα σκάφη

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση της Δράσης 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021–2027», που αφορά την αποζημίωση της παράκτιας αλιείας για καταστροφές αλιευτικών εργαλείων και απώλειες παραγωγής από θαλάσσια προστατευόμενα είδη.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 20%. Από το συνολικό ποσό, τα 17,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από ενωσιακούς πόρους και τα 7,5 εκατ. ευρώ από εθνική συμμετοχή. Η ενίσχυση καλύπτει το 100% της επιλέξιμης δαπάνης, ενώ η επιλέξιμη περίοδος εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την κατηγορία του αλιευτικού σκάφους και την αλιευτική δραστηριότητα

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 13 Νοεμβρίου και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr, έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία και είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την κατηγορία του αλιευτικού σκάφους και την αλιευτική δραστηριότητα. Για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS ανέρχεται σε 12,32€ ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας. Για τα αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS, προβλέπεται ετήσια αποζημίωση 805€ για σκάφη ολικού μήκους κάτω των 6 μέτρων και 1.763€ για σκάφη από 6 έως κάτω των 12 μέτρων.

Δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ