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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί για κίνδυνο λάθους στη νομισματική πολιτική, την ώρα που η βουτιά στις αγορές περιορίζει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την αμερικανική οικονομία αν, αντιδρώντας στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, συσφίξει υπερβολικά τη νομισματική πολιτική της. Ο ίδιος επισήμανε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα εμφανίζει ήδη σημάδια ευπάθειας, μεταδίδει το Bloomberg.

«Πολλοί πιστεύουν ότι η Fed μπορεί να κάνει λάθος αν προχωρήσει σε υπερβολική σύσφιγξη», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS, αναφερόμενος σε σειρά τοποθετήσεων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας υπέρ μιας πιο περιοριστικής πολιτικής τις τελευταίες εβδομάδες. «Έχουμε δει σημαντική σύσφιγξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

Τι λένε από τη Fed

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν ταχθεί υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, επικαλούμενοι τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Τον Σεπτέμβριο η κεντρική τράπεζα είχε διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, ενώ άλλοι αξιωματούχοι έχουν προκρίνει διαδοχικές αυξήσεις μικρότερου μεγέθους.

Η βουτιά της Παρασκευής στις αγορές, καθώς οι επενδυτές έκλειναν θέσεις που στηρίζονταν στις προσδοκίες για ανάπτυξη χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, οδήγησε ορισμένους συναλλασσόμενους να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι τιμές στην αγορά συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) έπαψαν να ενσωματώνουν πλήρως το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα πιέσει τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, αν και έχει αποφύγει να ασκήσει ευθέως κριτική στον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, για την πρόσφατη σύσφιγξη.