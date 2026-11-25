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Πόσο καλά θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τον λαϊκιστικό εθνικισμό που κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την ήπειρο, αναρωτιέται ο αρθρογράφος των Financial Times, Τζέιμς Φέργκιουσον, εστιάζοντας την σοβαρή πιθανότητα τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία – που είναι τα δύο πιο απαραίτητα κράτη-μέλη της όπως σημειώνει- να αποκτήσουν εθνικιστικές ακροδεξιές κυβερνήσεις, σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής πίεσης.

Η Λε Πεν κερδίζει όλους τους πιθανούς αντιπάλους της στον δεύτερο γύρο, όπως δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις

Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά φαίνεται να είναι η πιο πιθανή νικήτρια των προεδρικών εκλογών την επόμενη άνοιξη. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπαρξιακές κρίσεις για την ΕΕ. Ωστόσο, όπως έγραψε ο Ζαν Μονέ, ένας από τους ιδρυτές της ΕΕ: «Πάντα πίστευα ότι η Ευρώπη θα χτιζόταν μέσα από τις κρίσεις». Οι κρίσεις που τώρα διαφαίνονται είναι αρκετά μεγάλες ώστε να διαλύσουν την Ευρώπη — αλλά ίσως και να την χτίσουν, όπως ο ίδιος ήλπιζε.

Οι πιο πρόσφατοι μέσοι όροι των γαλλικών δημοσκοπήσεων που δημοσίευσαν οι FT δείχνουν τη Μαρίν Λε Πεν (της ακροδεξιάς) να συγκεντρώνει περίπου 35% στον πρώτο γύρο και τον Ζαν-Λυκ Μελένσον (της ακροαριστεράς) περίπου 17%: επομένως, η οργή που παρατηρείται στους δρόμους της Γαλλίας δεν περιορίζεται μόνο στους διαδηλωτές. Η Λε Πεν κερδίζει όλους τους πιθανούς αντιπάλους της στον δεύτερο γύρο.

Tριπλός δημοσιονομικός κίνδυνος για τη Γαλλία

Στο πρόσφατο και ανησυχητικό βιβλίο του «Far-Right France», o αρθρογράφος Βίκτορ Μαλέτ επισημαίνει ότι αν η Λεπέν, σε περίπτωση νίκης, απλώς μιμηθεί την τακτική της αναστάτωσης και της ανυπακοής του Βίκτορ Όρμπαν, θα προκαλέσει, σύμφωνα με τα λόγια του Μουτζτάμπα Ραχμάν της Eurasia Group, «τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της ΕΕ». Η Γαλλία ενδέχεται να αρνηθεί να αναγνωρίσει πολλούς νόμους και συμφωνίες της ΕΕ. Ενδέχεται επίσης να διακόψει τη συναίνεση της Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων προσεγγίζοντας τη Ρωσία.

Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να βρεθεί γρήγορα αντιμέτωπη με μια δημοσιονομική κρίση που, με τη σειρά της, θα αποτελούσε επικίνδυνη απειλή για την ίδια τη χώρα. Ο Μελανσόν θα ήταν τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνος.

Ο δημοσιονομικός κίνδυνος για τη Γαλλία είναι τριπλός: πρώτον, τα ελλείμματα και το χρέος της είναι υψηλά· δεύτερον, η εσωτερική πολιτική δημοσιονομικής συγκράτησης είναι σκληρή· και, τρίτον, η Γαλλία θα εξαρτηθεί, σε ακραίες περιπτώσεις, από τη στήριξη της ΕΚΤ. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια κρίση θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ άσχημα υπό μια εθνικιστική κυβέρνηση που θα εκλεγεί από ψηφοφόρους που αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε «λιτότητα».

Στο τέλος του περασμένου έτους, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν στο 116% του ΑΕΠ, από 66% το 2007, ενώ της Γερμανίας ήταν μόλις 63%. Το πρώτο ήταν ακόμα αρκετά χαμηλότερο από το 137% της Ιταλίας. Ωστόσο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας ήταν 5,1% του ΑΕΠ, έναντι 3,1% της Ιταλίας, και το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμά της (πριν από τις δαπάνες για τόκους) ήταν 3%, έναντι του πρωτογενούς πλεονάσματος της Ιταλίας ύψους 0,5%. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια υπό την «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» της ΕΕ.

Στις προβλέψεις της της 17ης Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε ανάπτυξη στη Γαλλία 0,4% φέτος και 0,6% το 2027, δημοσιονομικά ελλείμματα 5,5% του ΑΕΠ φέτος και 5,4% το 2027, καθώς και ακαθάριστο δημόσιο χρέος 123% έως το 2028. Αυτό που καθιστά τα ελλείμματα τόσο δύσκολο να περιοριστούν είναι ότι οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στο 58% του ΑΕΠ (το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ). Όπως εξηγεί ο Τζον Μπερν-Μέρντοκ, «το 2024, η γαλλική κυβέρνηση ξόδεψε περισσότερα για τις συντάξεις απ’ ό,τι για την εκπαίδευση, την αστυνομία, τη στέγαση, τις υποδομές και την άμυνα μαζί». Είναι πολιτικά αδύνατο να μειωθούν οι δαπάνες για τις συντάξεις. Ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση των φόρων θα ήταν σίγουρα παράλογη.

Τα γαλλικά επιτόκια είναι χαμηλότερα από αυτά των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, είναι υψηλότερα από αυτά των χωρών της Ευρωζώνης που είχαν πληγεί από την κρίση. Το βάρος από τα επιτόκια για το κράτος αναμένεται επίσης να αυξηθεί από το 2,6% του ΑΕΠ φέτος, καθώς λήγουν τα παλαιά ομόλογα. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο πληθωρισμού με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Επομένως, τα αρνητικά περιθώρια των ομολόγων της πρέπει να αντανακλούν κινδύνους που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα.

Λευκή επιταγή για διάσωση;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι θα συνέβαινε αν, υπό μια νέα κυβέρνηση, οι επενδυτές απομακρυνθούν από το γαλλικό χρέος. Τον Ιούλιο του 2022, η ΕΚΤ ανακοίνωσε το «Εργαλείο Προστασίας της Μετάδοσης» (TPI). Αυτό θα της επέτρεπε να αγοράσει δημόσιο χρέος ενός κράτους-μέλους που βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα εξαρτιόταν από τη συμμόρφωση του κράτους-μέλους με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Για ένα κράτος-μέλος που υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η απόφαση θα ήταν πολιτική. Στην περίπτωση της Γαλλίας, θα ήταν διπλά πολιτική: η χώρα είναι πάρα πολύ σημαντική για να εγκαταλειφθεί· ωστόσο, άλλοι ενδέχεται να θεωρήσουν ότι η διάσωσή της είναι υπερβολικά δαπανηρή. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ένιωθαν οι Γερμανοί (ή οι πολίτες άλλων «λιτών» χωρών) αν πίστευαν ότι υπογράφουν μια λευκή επιταγή προς τους εχθρικούς Γάλλους εθνικιστές μέσω της ΕΚΤ.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση του νέου προέδρου. Η ίδια η Λεπέν έχει προτείνει έναν «χρυσό κανόνα» για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ και τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος κατά 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, με στόχο την επίτευξη «προϋπολογισμού σχεδόν ισοσκελισμένου». Δεδομένης της κλίμακας του εγχειρήματος και της επιθυμίας των υποστηρικτών της για περισσότερες δαπάνες, μια τέτοια εθελοντική αλλαγή πορείας φαίνεται απίθανη. Πιο πιθανή θα ήταν η εκδήλωση μιας σοβαρής κρίσης και, ως εκ τούτου, μια στιγμή αλήθειας.

Το 1981 ο Φρανσουά Μιτεράν εξελέγη με ένα οικονομικό πρόγραμμα που βασιζόταν στον κρατικό έλεγχο και στον κεϋνσιανισμό. Στη συνέχεια, και οι δύο αυτές αρχές εγκαταλείφθηκαν ως μη εφαρμόσιμες και ανεπιθύμητες. Αυτές οι ανατροπές οδήγησαν τελικά στη δημιουργία του ευρώ. Αναμφίβολα, αυτό οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Μιτεράν ήταν ιδιαίτερα συμπαθής προς τον ευρωπαϊκό σκοπό. Αλλά οφειλόταν επίσης στο ότι αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε πλέον μέλλον για τη Γαλλία ως μεγάλη δύναμη εκτός αυτού που επρόκειτο να γίνει η ΕΕ. Μια Ευρώπη αποτελούμενη από μεμονωμένα εθνικά κράτη είναι, τελικά, μια Ευρώπη χωρίς σημασία. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, με τις ΗΠΑ να δείχνουν αδιαφορία, την Κίνα να έχει αναδειχθεί και την Ινδία να αναδύεται, υπογραμμίζει ο αρθρογράφος των Financial Times.

Η σημερινή γαλλική δεξιά και αριστερά διαφέρουν από αυτές της δεκαετίας του 1980, όπως και η ίδια η Γαλλία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις μετέπειτα ιστορικές εξελίξεις, ιδίως τη δημιουργία του ευρώ, ενδέχεται να βρεθούν πολύ σύντομα μπροστά σε μια επιλογή ακόμη πιο σκληρή από εκείνη του Μιτεράν: αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία ή ο κίνδυνος ενός «Frexit». Η κρίση που πιθανότατα θα προκύψει θα είναι το είδος του γεγονότος που ο ίδιος ο Μοννέ είχε προβλέψει. Αν συμβεί αυτό, ίσως τελικά το πεπρωμένο της γαλλικής Δεξιάς να είναι να ενισχύσει την ΕΕ, και όχι να την αποδυναμώσει.